El Honor Magic 6 Lite finalmente llegó a España y muchos vemos en él un potencial enorme. Podría ser el primer superventas del año, pues no le pierde partido a la generación anterior. El Honor Magic 5 Lite se vendió como churros y ¿cómo no? Es un telefonazo, tiene un precio fantástico desde su lanzamiento y es nada menos que el móvil con mejor batería del 2023.

Hoy decidimos comparar a estas dos joyas, aprovechando el lanzamiento global del primero. ¿Nuestro objetivo? Determinar cuáles son sus diferencias, si hay suficientes mejoras en el nuevo, si vale la pena dar el salto de uno a otro o si deberías quedarte con el de 2023. Comparamos el Honor Magic 6 Lite vs. Honor Magic 5 Lite y esto fue lo que encontramos.

Tabla comparativa de especificaciones: Honor Magic 6 Lite vs. Honor Magic 5 Lite

Especificaciones Honor Magic 6 Lite

Honor Magic 5 Lite

Dimensiones y peso 163,6 x 75,5 x 7,98 mm. 185 gramos. 161,6 x 73,9 x 7,9 mm. 175 gramos. Pantalla 6,78″ 1.2K (2652 x 1220 píxeles) con panel AMOLED curvado, relación de aspecto 19,5:9, 431 PPI, tasa de refresco de 120 Hz, 1200 nits de brillo y sistema antiparpadeo PWM de 1920 Hz. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED curvado, relación de aspecto 20:9, 395 PPI, tasa de refresco de 120 Hz, 800 nits de brillo y sistema antiparpadeo PWM de 1920 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con gráfica Adreno 710. Qualcomm Snapdragon 695 5G con gráfica Adreno 619. RAM 8 GB LPDDR5. 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB UFS 3.1. 128 / 256 GB UFS 2.2. Cámara Trasera Principal de 108 MP con f/1.75 y PDAF.

Ultra gran angular de 5 MP con f/2.2.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Principal de 64 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 5 MP con f/2.2.

Macro de 2 MP con f/2.4.

USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y lector de huellas óptico. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y lector de huellas óptico. Batería 5300 mAh con carga rápida de 35 W. 5100 mAh con carga rápida de 40 W. Sistema operativo Android 13 bajo Magic UI 7.2. Android 12 bajo Magic UI 6.1. Precio 349 €. 269 € (8 GB + 256 GB)

Diseños muy similares, pero el Magic 6 Lite mejora en un par de aspectos (y sacrifica en otro)

Una de las cosas que más gustó del Honor Magic 5 Lite fue su diseño, pues está muy cerca de lo que esperaríamos de un gama alta (sin serlo). El Magic 6 Lite sigue esta idea al pie de la letra, pero va incluso más allá.

Ambos cuentan con paneles curvos en los laterales, marcos cóncavos que integran de manera genial el frontal y la trasera, lectores de huella óptico (bajo la pantalla), así como un módulo de cámaras circular que se ve fenomenal. Sin embargo, en el Magic 6 Lite los detalles le ponen por delante.

El módulo da más presencia a aro negro de cristal que alberga las cámaras traseras. Además, el interior del módulo ahora tiene un acabado metalizado que le da un toque espectacular. Ese mismo acabado repite en el nuevo aro exterior dentado, un detalle muy útil que ayuda a que el móvil no se deslice al ponerlo sobre una mesa y también evita arañazos a las lentes.

Asimismo, el Magic 6 Lite gana un nuevo tipo de trasera. La versión naranja utiliza cuero vegano, mientras que el resto (negro y verde) sigue apostando al plástico. En el Magic 5 Lite solo hay traseras de plástico, así que es un punto a favor para el de sexta generación.

Eso sí, hay una cosa en la que el nuevo pierde respecto a su antecesor. El Magic 6 Lite no tiene certificación IP53 como sí tiene el Magic 5 Lite. Es una protección bastante modesta que solo aguanta salpicaduras y polvo, pero mejor tenerla. Por cierto, no hay mejoras en el apartado de sonido, pues sigue habiendo un único altavoz. Eso sí, es bastante potente y la calidad no es mala.

Ambos tienen pantallas excelentes, pero la del Magic 6 Lite mejora el brillo, tamaño y resolución

La pantalla AMOLED curvada del Honor Magic 5 Lite es fantástica, pues tiene una calidad de imagen fenomenal, tasa de refresco de 120 Hz y hasta sistema antiparpadero PWM de 1920 Hz. El Magic 6 Lite también tiene estas características, pero sufre ligeros cambios que le ponen adelante.

Por un lado, el brillo máximo (HBM) sube de 800 nits a 1200 nits. Por el otro, el panel pasa de 6,67 pulgadas a 6,78 pulgadas, algo que también le hace ganar algunos píxeles extra y eleva la resolución hasta 1,2 K.

Ambos móviles son buenísimos para ver series y consumir todo tipo de contenido multimedia. Sin embargo, esas mejoras del Magic 6 Lite hacen que la experiencia sea mejor.

Honor empuja el rendimiento del Magic 6 Lite a un nuevo nivel, aunque el Magic 5 Lite funciona genial

Hasta ahora seguramente hayas notado que las mejoras del nuevo móvil son bastante pequeñas. No obstante, el panorama es bastante diferente cuando revisamos el hardware interno y el software, donde están dos de los saltos más importantes entre el móvil de 2024 y el de 2023.

El Magic 6 Lite lleva en su interior el Snapdragon 6 Gen 1, un chipset que supera al solventísimo Snapdragon 695 5G en todo. Primero, es un chip más eficiente al estar fabricado en 4 nm en vez de 6 nm; y segundo, es un procesador hasta un 30% más potente en pruebas generales, pero en potencia gráfica casi dobla a su rival.

Pero resulta que la cosa vas más allá, pues la RAM y almacenamiento del Magic 6 Lite es igual a la de la versión más cara del Magic 5 Lite: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto no solo permite guardar más cosas, también mantener mayor cantidad de apps en segundo plano funcionando sin problema.

Magic UI 7.2 es bastante superior a la versión 6.1, con una fluidez impresionante y mayor personalización. Esta versión la recibe el Magic 5 Lite con una actualización, lo mismo con Android 13. Sin embargo, el Magic 6 Lite las tiene desde la caja y funcionan mejor en él.

La cámara principal da el salto a los 108 MP, pero no es una mejora importante en calidad

Pese a mantener prácticamente todas las cámaras del Magic 5 Lite, el nuevo Honor sí que renueva su sensor principal. En el dispositivo de 2023 encontrarás una cámara Sony de 64 MP, mientras que en el de 2024 te toparás con una cámara Samsung de 108 MP (ISOCELL HM6).

Una mayor resolución no es necesariamente equivalente a mejor calidad de imagen. No obstante, el Samsung HM6 ha demostrado ser un sensor excelente para su nicho. Además, estamos seguros de que Honor no daría un paso atrás al respecto. Lo mínimo que podrías esperar es una calidad similar y es justamente lo que sucede.

Tras ver varias pruebas fotográficas de ambos móviles, es fácil darse cuenta de que tienen cámaras realmente solventes. Y sí, el Magic 6 Lite toma mejores fotos, pero la diferencia es casi marginal. Aparte, recuerda que el resto de sensores repite: un ultra gran angular de 5 MP, una cámara macro de 2 MP y la frontal de 16 MP.

El sistema de energía no cambia mucho mientras da un pase adelante y otro hacia atrás

Tal como sucedió con las cámaras, el sistema de energía del Honor Magic 6 Lite no es un gran avance respecto al del Magic 5 Lite. Ejemplo de ello es que su potencia de carga cae de los 40 W a 35 W, un pequeño paso hacia atrás respecto a su par de 2023.

Por el contrario, la capacidad de la batería mejora al pasar de 5100 mAh a 5300 mAh en el Magic 6 Lite. Es apenas un 4% más, lo cual no debería tener un gran impacto en la autonomía al llevar una pantalla más brillante. Aun así, esperemos que el consumo esté tan bien optimizado como en el Magic 5 Lite. De estarlo, el Magic 6 Lite bien podría estar entre los móviles con mejor autonomía de 2024.

Conclusiones: ¿deberías comprar el Honor Magic 6 Lite o el Magic 5 Lite?

Al leer la comparativa completa queda en evidencia que el Honor Magic 6 Lite mejora a su antecesor en varias cosas, aunque no es que le aplaste totalmente. Eso no le quita que sea un móvil de excelente nivel, pero sí que condiciona un poco la conclusión de este artículo, especialmente cuando entra en juego el precio.

El Honor Magic 6 Lite ya está a la venta en España por 349 euros, mientras que el Honor Magic 5 Lite se consigue por 269 euros en la misma versión de 8 GB + 256 GB. Hablamos de 80 euros de diferencia entre ellos, lo que nos deja con los siguientes escenarios:

Si ya tienes el Honor Magic 5 Lite : no vale la pena dar el salto al nuevo dispositivo. El valor de venta de segunda mano no justificará para nada las mejoras que recibirás.

: no vale la pena dar el salto al nuevo dispositivo. El valor de venta de segunda mano no justificará para nada las mejoras que recibirás. Si no tienes ninguno y el dinero no es problema: compra el Honor Magic 6 Lite de una vez. Tendrás que pagar más, pero recibirás un año extra de soporte y mejores especificaciones.