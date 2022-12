Sabiendo que son móviles mucho más difíciles de diseñar y construir, es natural pensar que los smartphones plegables son también más caros de fabricar. No te equivocas al hacerte esa idea, pero esta posiblemente te lleve a otra: si fabricarlos es más costoso, entonces puede que sean menos rentables.

Resulta que esto no es así, pues los móviles plegables son más rentables que los no plegables de toda la vida. ¿A qué se debe esto? ¿Algún día cambiará?

La relación entre costes de fabricación y precio final de venta es mucho mejor en los móviles plegables

Según una investigación hecha por la firma japonesa Fomalhaut Techno Solutions, vender un teléfono plegable es más rentable para los fabricantes que los modelos estándar con forma de barra de chocolate. La compañía comparó datos sobre costes de fabricación y precio final de venta (minorista) de distintos móviles para así poder llegar a esta conclusión.

Uno de los casos más evidentes se da al comparar el Galaxy Z Fold 4 (plegable) contra el iPhone 14 Pro Max (no plegable). La fabricación del Galaxy Z Fold 4 le cuesta a Samsung unos 670 dólares y su precio recomendado de venta parte en los 1800 dólares. Mientras, a Apple le cuesta unos 500 dólares fabricar el iPhone 14 Pro Max, y su precio más bajo es de 1100 dólares.

Al comparar estos datos, lograron identificar que Samsung solo requiere el 38% del valor del Galaxy Z Fold 4 para fabricar uno nuevo. Por su parte, Apple tendrá que utilizar el 46% de sus ingresos para fabricar otro iPhone 14 Pro Max. ¿Qué significa esto? Justo lo que titula este artículo: que vender móviles plegables es más rentable que vender teléfonos estándar.

De hecho, la investigación también se atreve a analizar la rentabilidad del Huawei Mate Xs y es aún mejor que la del Samsung. Huawei solamente debe usar el 30% del precio final de venta de su móvil plegable para fabricar uno igual, una verdadera locura.

Por cierto, esto es con un análisis en dólares, pero la brecha es más grande cuando hablamos de euros. Te lo explicamos con un ejemplo: Samsung paga 630 euros por fabricar su Galaxy Z Fold 4 (670 dólares). Sin embargo, lo vende a 1800 euros (por impuestos y demás), cuando el cambio directo es de 1691 euros. ¿El resultado? 35% de reinversión.

¿Por qué los móviles plegables son tan rentables? (Para algunos)

Ahora bien, analicemos un poco más este tema, porque hay ciertos matices que deben tomarse en cuenta.

Primero, sabemos que los plegables son la novedad más importante en el mercado móvil en los últimos años. Por tanto, el precio de venta es mucho más alto que el de sus pares estándares. Por ejemplo, el Galaxy Z Fold 4 parte oficialmente de los 1800 euros, pero el Galaxy S22 Ultra parte desde 1199 euros con características similares. Esto es algo que irá cambiando con el paso de los años y la masificación de los teléfonos plegables, pero es la realidad actual.

Segundo, el caso de Samsung puede que sea la excepción y no la regla. La compañía no solo fabrica sus propias pantallas, chips de RAM y almacenamiento, también utiliza montones de piezas de fabricación nacional. De hecho, se estima que el 50% de los componentes empleados en el Galaxy Z Fold 4 son de origen surcoreano (como Samsung). Esto es algo que no sucede con otros fabricantes como Huawei o Xiaomi, que tienen que importar mayor cantidad de piezas a China.

Finalmente, es bien sabida la posición de Samsung dentro del mercado de móviles plegables frente a la de sus rivales. Samsung es reina absoluta del mercado de móviles plegables, así que puede darse el lujo de buscar la mayor rentabilidad, pues sabe que el mercado responderá. En cambio, Xiaomi, OPPO, Vivo y otros fabricantes de móviles plegables todavía tienen que hacerse un hueco, así que deben captar usuarios y una de las mejores formas es con precios más competitivos.

Fuente | Asia Nikkei