Ahora que a Twitter oficialmente le salió competencia con Threads, parece que Elon Musk decidió pisar el acelerador a fondo. Hace poco se oficializó la monetización de contenido en Twitter y la plataforma hizo sus primeros pagos a los creadores. Ahora, Twitter se prepara para renovar su interfaz y hasta permitirá ocultar los «Me gusta» que des a publicaciones de terceros.

Las métricas y detalles de los tweets se reordenan e integran en la nueva interfaz

Si eres usuario frecuente de Twitter sabrás que actualmente hay demasiados elementos situados al final de cada tweet. La sección de detalles está compuesta por nada menos que: fecha y hora de publicación, cantidad de reproducciones, número de retuits, citas, el conteo de likes y hasta el de elementos guardados. Eso sin contar que justamente después hay cinco botones adiciones que sirven para interactuar con la publicación.

Toda esa cantidad de métricas, botones y enlaces son muy útiles, pero hacen que las publicaciones se vean sobrecargadas y hasta desordenadas. El equipo de Twitter parece que se hizo consciente de ello y buscarán simplificar un poco la interfaz.

Esto lo sabemos gracias a Andrea Conway, una de las diseñadoras de Twitter, que adelantó algunos cambios a través de su cuenta en la red social. Como puedes ver en la imagen que acompaña esta sección, los «detalles de tweets 2.0» tendrán una distribución más limpia, pero sin sacrificar datos.

¿Cuáles son los cambios? Primero, que el recuento de vistas y la fecha de publicación del tweet se moverán a la parte superior, justo debajo del nombre de usuario. Y segundo, que ahora todas las demás métricas se verán justo al lado de sus respectivos botones de acción. Esto último incluye la cantidad de respuestas, retuits / citas, conteo de «Me gusta» y hasta las veces en las que se marcó (guardó) un tuit.

Esta nueva distribución definitivamente hace ganar puntos a la interfaz, pues se ve muchísimo menos cargada y más ordenada. Lo único que no tenemos claro es qué pasará con los datos de ubicación, pues en la imagen publicada por Conway ya no está.

¿Cuándo se lanzarán los «detalles de tweets 2.0»? No lo sabemos, pero si ya hay un adelanto es porque no debe faltar demasiado. Eso sí, no es el único cambio que viene.

También podrás ocultar los «Me gusta» y suscripciones de Twitter, y hasta habrá nuevas secciones con recomendaciones

Nuevas funcionalidades experimentales Twitter 1 de 3

Mientras el cambio en la interfaz es un anuncio prácticamente oficial, gracias a algunas filtraciones hechas por @biertester sabemos de otras características que podrían llegar pronto a Twitter. ¿Cuáles son? Estas cuatro:

Ocultar los «Me gusta» que des a otros : Twitter está trabajando en una opción que permite deshabilitar la sección «Me gusta» en los perfiles de usuario. Dicho de otra forma, si la activas nadie podrá ver los likes que des a publicaciones de terceros . La encontrarás en el panel de personalización de perfil que se estrenaría con esta característica. Al parecer será exclusiva de Twitter Blue.

: Twitter está trabajando en una opción que permite deshabilitar la sección «Me gusta» en los perfiles de usuario. Dicho de otra forma, si la activas . La encontrarás en el panel de personalización de perfil que se estrenaría con esta característica. Al parecer será exclusiva de Twitter Blue. Ocultar tus suscripciones en Twitter : tal como la funcionalidad anterior, te permitirá deshabilitar la lista de suscripciones que tienes en tu cuenta para que otros usuarios no la vean.

: tal como la funcionalidad anterior, te que tienes en tu cuenta para que otros usuarios no la vean. Nueva sección «Vídeos para ti» : en su búsqueda por mejorar el alcance e interacción, la red social está probando agregar una nueva sección en la que se recomendarán vídeos. Estará ubicada en el panel lateral derecho junto a otras secciones itinerantes como las de «Tal vez te guste», «A quién seguir», «Personas relevantes», etc.

: en su búsqueda por mejorar el alcance e interacción, la red social está probando agregar una nueva sección en la que se recomendarán vídeos. como las de «Tal vez te guste», «A quién seguir», «Personas relevantes», etc. Nueva sección «Tweets para ti»: igual que la sección anterior, será un panel itinerante con recomendaciones que estará ubicado en la barra lateral derecha.

Todas estas características que acabamos de mencionar apenas están en desarrollo, aunque el filtrador logró ponerlas en funcionamiento en su perfil. Al no ser una presentación oficial, no sabemos siquiera si se implementarán, pero ya estás enterado de que podría suceder.

¿Qué piensas de todos estos cambios? ¿Te gustan o prefieres que todo se quede tal como está actualmente?