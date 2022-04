Usar el móvil en el coche se vuelve cada día más cuesta arriba en España, pues la DGT sigue aumentando las multas a los conductores por hacerlo. Esto no es algo que nos parezca exagerado, ya que tiene que ver con tu propia seguridad y la de terceros. ¿Qué es lo último que entró en vigencia? Que la DGT podría multarte con 100 € si tu móvil está en el lugar incorrecto del coche cuando lo utilizas con un soporte.

Te toca multa si tu smartphone obstaculiza tu campo de visión cuando circulas en vías españolas

Para nadie es secreto que tu móvil puede ser un gran aliado mientras conduces, ya que puede servirte como navegador GPS, centro de entretenimiento para poner música y bastante más. Sin embargo, no debes usarlo de forma indiscriminada e irresponsable: primero, por seguridad; y segundo, porque podrían multarte hasta por 200 € y 6 puntos menos en el carné si te pillan usando el móvil al conducir. No obstante, resulta que las multas no van solamente de usar tu teléfono en el coche.

La nueva Ley de Tráfico (vigente desde mayo) también aborda la ubicación que debería tener tu smartphone dentro de la cabina de conducción. De esto se habla concretamente en numeral 2 del artículo 13 de la nueva ley, en el que se establece que:

El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.

Como verás, no se menciona directamente al móvil, pero este definitivamente calza en la definición de «adecuada colocación de los objetos». Así que debes tener cuidado con el lugar en el que colocas tu dispositivo al conducir, pues podrías llevarte una multa de 100 € a casa si un agente considera que está mal ubicado y afecta tu conducción.

Ahora bien, como muchas personas, seguramente tú también uses tu teléfono con un soporte dentro del coche. ¿Pueden multarte por el que tienes actualmente? Analicémoslo.

¿Me pueden multar por llevar el móvil en un soporte dentro de mi coche? Depende de dónde lo ubiques

La Ley de Tráfico y la DGT no mencionan en ningún sitio un posible proceso de homologación para soportes de móviles. Así, se supone que deberías poder utilizar cualquiera, pero recomendamos evitar aquellos que se colocan en el parabrisas o justo encima del volante, en la parte superior del salpicadero.

¿La razón? Son los modelos que podrían afectar tu visión al conducir. Además, el artículo deja bastante libertad a la interpretación, así que el agente es el que decidirá si realmente debe ponerte una multa por considerar que la ubicación de tu teléfono no es lo suficientemente segura. Puede que tú estés totalmente acostumbrado y no te afecte en nada al conducir, pero no tendrás la última palabra.

Por cierto, este tipo de multas también podrán colocarse si una cámara vial te pilla con el móvil mal ubicado, así que no esperes a ver a un agente para moverlo.