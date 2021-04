Tener uno de los mejores navegadores GPS para móvil es algo muy útil: sabrás tu ubicación allá donde estés, llegarás rápidamente a donde vayas, descubrirás nuevos lugares y en algunos casos hasta podrías ahorrarte una multa o un atasco en la vía.

Son muchas las ventajas que ofrece una buena aplicación GPS para tu móvil, aunque elegir puede ser un poco complicado. Sin embargo, a nosotros nos gusta facilitarte la vida, así que hicimos los deberes y buscamos para ti los 10 mejores navegadores GPS para móvil. Muchas de estas aplicaciones de seguimiento GPS están disponibles para iOS y Android, así que difícilmente te quedes sin probar alguna. ¿Comenzamos?

Google Maps, la mejor aplicación GPS para móviles y también la más completa

¿Alguien podría dudar de cuál es la mejor app de GPS para móviles? Desde su creación Google Maps ha evolucionado mucho y se posiciona prácticamente como la reina del segmento. No solo es fácil de usar, sino que Google siempre trabaja en que su navegación GPS sea de las más precisas y actualiza sus mapas casi a diario. Es una app de GPS que se puede descargar gratis en tu móvil y funcionar sin conexión a Internet gracias a su visualización de mapas descargados.

Maps también te ayuda a detectar límites de velocidad y radares para evitar multas, señala todo tipo de lugares interesantes con fotos y reseñas, el tráfico, los semáforos, hace poco su brújula regresó, se integra perfectamente a otros servicios de Google e incluye muchas cosas geniales. Si la conoces seguro todavía estás descubriendo nuevas funcionalidades. Y si no, es momento de descargarla en tu smartphone con Android o iOS ahora mismo.

Waze es la mejor app de seguimiento GPS para móviles cuando vas conduciendo el coche

Siendo media hermana de Google Maps, Waze se alimenta de gran parte de sus datos. No obstante, Waze es una app de GPS que se enfoca mucho más a un nicho: el de la conducción. En ella no encontrarás lugares de interés fácilmente, pero para conocer el tráfico en tiempo real, los cierres de vías, buscar un parking y evitar controles de velocidad no tiene competencia.

Waze también es un aliado ideal para establecer rutas con paradas, así que si trabajas como delivery o algo por el estilo seguro será de gran ayuda. Su interfaz está limpia de todo tipo de distracciones y es muy fácil de utilizar, pero además es altamente personalizable.

También funciona como una suerte de red social para conductores, ya que puedes interactuar con otros usuarios y compartir tu información sobre las vías. Waze figura como otro de los mejores navegadores GPS para móvil, así que no dejes de darle una oportunidad.

TomTom Go Navigation tiene una precisión inigualable al navegar

TomTom es una aplicación clásica en este tipo de artículos, pero se ha ganado su puesto durante años. Su funcionamiento es similar al de Waze, pues se enfoca en la navegación al conducir más que en otras funcionalidades. No obstante, TomTom tiene algo que pocas pueden igualar: su precisión. El algoritmo de posicionamiento de TomTom es tan exacto que incluso te avisa el carril por el que vas conduciendo, así que difícilmente disfrutarás una mejor experiencia de manejo con otra app.

Sus mapas se actualizan semanalmente, cuenta con un excelente sistema de tráfico en tiempo real, notifica radares en la vía y es bastante personalizable. La app GPS de TomTom puede descargarse gratis en tu móvil, pero luego de 30 días tendrás que pagar una suscripción. No obstante, si estás dispuesto a probar una opción gratis un poco más sencilla, pero igual de buena, puedes darle una oportunidad a TomTom AmiGO.

HERE WeGo Maps, una aplicación de GPS gratis y multipropósito

Anteriormente conocida como HERE Maps, HERE WeGo es quizás la mejor alternativa a Google Maps en móviles. ¿La razón? Es una aplicación que va más allá de la navegación GPS al conducir, pues ofrece sugerencias de lugares para conocer, rutas en bici o transporte y tiene capacidad para pedir un taxi o uber sin salir de la aplicación.

Es gratis, permite descargar mapas en 2D y 3D para ver sin conexión, siempre recomienda la mejor ruta posible, identifica plazas de parking disponibles, atascos y más. Sus mapas se actualizan con bastante frecuencia y el único detalle que le encontramos es que su interfaz podría ser un poco más amigable. HERE WeGo Maps está disponible para descargar en móviles Android e iOS.

Maps.Me es el mejor navegador de GPS para ahorrar la batería de tu móvil

Puede que cuando la descargues su interfaz te parezca demasiado simple, pero lo cierto es que Maps.Me esconde muchas cosas geniales en su aplicación. ¿Lo más genial? Sus mapas sin conexión ofrecen información completa sobre todo lo que hay a tu alrededor, no es un mapa parcial como en otras apps. Esto tiene una enorme ventaja sobre la competencia, pues podrás mantener el consumo de energía de Maps.Me al mínimo durante mucho tiempo.

Como otros, Maps.Me muestra lugares de interés y negocios cercanos, así como rutas en transporte público, caminando o en bici. ¿Algún detalle adicional? Maps.Me tiene un excelente catálogo de guías de viaje con información muy buena para saber qué hacer en esas ciudades que visitas por primera vez. Puede que le falte para ser la mejor aplicación de GPS para móviles, pero es una alternativa brutal.

Polaris GPS Navigation es el aliado perfecto para los más aventureros

¿Pensabas que no te tomaríamos en cuenta? Una lista de las mejores apps de seguimiento GPS para móviles no puede dejar de lado a los aventureros. Si eres de los que les gusta descubrir lugares remotos cuando sales de acampada, a pescar o incluso en bici, entonces Polaris GPS te encantará.

Su interfaz puede parecer muy anticuada (y lo es), pero es sencilla de entender y Polaris GPS Navigation ofrece muchas cosas que su competencia no. En él encontrarás múltiples herramientas y datos que te ayudarán a saber dónde estás, como: una brújula, altitud, latitud y longitud en las que te encuentras, la cantidad de satélites disponibles y más.

Hay bastante más, pues Polaris te permite descargar tus mapas favoritos para consultarlos sin conexión, pero no son mapas cualesquiera. A diferencia de otras alternativas, Polaris GPS es una app que permite descargar mapas de senderos, de pesca, topográficos, náuticos, para acampar, para conducir bici en la montaña y más. No es uno de los mejores navegadores GPS para móvil de uso diario, pero si lo tuyo es la aventura no encontrarás una mejor. ¿Un detalle? No está disponible para iPhone.

The app was not found in the store. 🙁 Go to store Google websearch

Sygic GPS, una alternativa de pago y mapas 3D que podría hacerte olvidar a Google Maps

Vale, puede que esa afirmación sea un poco arriesgada, pero lo cierto es que Sygic es una opción genial para tener como GPS de cabecera. Sus mapas a nivel mundial funcionan muy bien, pero los de Europa son fantásticos. Además, puedes descargarlos tanto en 2D como en 3D para tener una navegación más inmersiva (escucha bien Google).

También ofrece control por voz, muchos puntos de interés, alertas de velocidad, radares, rutas alternativas e información del tráfico. ¿Algo más? Tiene hasta opciones de rutas para evitar peajes, autopistas, carreteras sin asfaltado y un montón de alternativas adicionales. Puedes evaluar la aplicación gratis por 7 días con todas sus funciones, pero luego tendrás que pagar una suscripción de 19,99 euros. No es gratis del todo, pero eso no le quita lo bueno.

MapFactor, un navegador GPS para móviles que no decepciona ni a sus usuarios más pesados

Puede que MapFactor no tenga la mejor interfaz del mundo, pero al menos no se queda tan atrás como Polaris. Sin embargo, es una app de seguimiento muy descargada y bien valorada por sus usuarios en la Play Store y App Store. ¿La razón? Es una aplicación muy precisa, sus mapas se actualizan a diario (son de OpenStreetMap y también puedes comprar los de TomTom), tiene edificios en 3D, diferentes opciones de ruta y bastante más.

¿Por qué decimos que no decepciona a sus usuarios más pesados? No porque la app tenga usuarios molestos, sino porque MapFactor es una de las pocas de esta lista con modo de navegación para camiones. Sí, es la pareja perfecta para los conductores de carga pesada, aunque también sirve para autobuses, autocaravanas, coches, motos, bici y más. Es una app gratis, aunque incluye compras internas para ampliar funcionalidades.

OsmAnd GPS, una app de código abierto para llegar a cualquier lugar

Hace unos meses hablamos de OsmAnd en nuestra lista de las mejores aplicaciones open source para Android. ¿La razón? No solo que sea de código abierto, sino que ciertamente es una app de seguimiento genial. Cuenta con modo de navegación sin conexión, asistente de ruta por voz, indicador de carriles como TomTom, puntos de interés y hasta cambio de ruta automático si te desvías.

Es una alternativa gratis y bastante precisa, aunque cuenta con compras in-app para ampliar sus funcionalidades. ¿Sus mapas se actualizan con frecuencia? Puede que no sea a diario, pero la frecuencia de actualización es muy buena. Por cierto, también cuenta con varios modos de navegación y se nutre de distintos proyectos colaborativos como OpenStreetMap y Wikipedia.

CoPilot GPS, un compañero de viajes que querrás tener

Cerrando esta lista de los mejores navegadores GPS para móvil tenemos a CoPilot, que aunque ser la última no significa que sea la peor. Por el contrario, CoPilot podría competir cara a cara con la mayoría de sus rivales, pues comparte muchas cualidades con ellas: navegación offline, planificador de rutas y alternativas, distintos modos de conducción (incluye camiones y caravanas), configuración de paradas, puntos de interés, tráfico en tiempo real y más.

Es otra de esas aplicaciones que requieren un lavado de cara en su interfaz, pero aquí listamos las mejores apps de seguimiento para móviles, no las más bonitas. Puedes disfrutarla por 14 días gratis, pero luego tendrás que pagar una suscripción de 11,99€.

¿Crees que nos faltó alguna app entre los mejores navegadores GPS para móvil? Por cierto, si alguna de estas app falla al dar con tu ubicación, quizás sea necesario que aprendas cómo calibrar y mejorar el GPS de tu móvil.