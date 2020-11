¿Tienes problemas con el GPS de tu móvil? ¿No ubica de forma correcta tu ubicación? ¿Está desorientado? No te preocupes, en realidad este es un problema que a todos nos ha pasado al menos una vez. Por suerte, suele ser muy sencillo de solucionar ya que generalmente, cuando el GPS no funciona bien, es porque estamos en una zona con una mala recepción de la señal de los satélites GPS o porque algo está impidiendo que tu móvil reciba bien dicha señal.

A veces, también es necesario permitir que tu móvil use otras señales y unos sensores extras para ayudar al GPS a mejorar su precisión. En la mayoría de los casos, esto es suficiente para arreglar el GPS, salvo en situaciones excepcionales donde el receptor de este servicio de localización se ha dañado. Y por si te lo estabas preguntando, el receptor GPS de los móviles no es algo que se pueda calibrar, así que no creas en esas aplicaciones que te ofrecen solucionar mágicamente el GPS de tu móvil recalibrándolo.

Lo que sí te va a servir para mejorar el GPS de tu smartphone son las siguientes 8 formas de incrementar la precisión de los servicios de localización de Android.

Empecemos con lo básico… ¿has activado la ubicación del móvil? ¿la has reiniciado?

Puede parecer algo tonto, pero muchas veces sucede que intentamos usar una aplicación que requiere del GPS y esta no funciona bien porque los servicios de localización del móvil no están activados. Por lo general, las apps te avisan que debes activar esta opción, aunque hay algunas que no. Así que si el GPS de tu móvil no funciona en lo absoluto, es muy posible que no hayas activado estos servicios. Para hacerlo, haz lo siguiente:

Desliza hacia abajo la barra de notificaciones de tu móvil y activa la función llamada GPS, Ubicación o Localización .

. Alternativamente, puedes activar esta función desde la app Configuración > Ubicación . Recuerda que el nombre de algunas opciones varía dependiendo de la marca de móvil Android que tengas.

.

Asimismo, también te recomendamos reiniciar el móvil, pues esto puede solucionar los bugs o errores de software que podrían estar interfiriendo con el GPS. Incluso, con solo activar y desactivar el modo avión (reiniciar las conexiones) el problema de precisión podría solucionarse. ¿Esto no solucionó tu problema? Prueba entonces con los siguientes métodos.

Activa la localización de alta precisión

Si aún con el GPS activo tu móvil no logra localizarte, es momento de exprimir los servicios de localización. Y por “exprimir” nos referimos a no solo utilizar el receptor GPS para la localización, sino también el Bluetooth, el WiFi y la red móvil. Para conseguir que todas estas conectividades funcionen en conjunto para localizar tu móvil mejor, debes hacer lo siguiente:

Entra en la app Configuración o Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Selecciona Ubicación o Localización . Si no ves esta opción en el menú principal, puedes conseguirla fácilmente escribiendo su nombre en la barra de búsqueda que está en la parte superior.

. Si no ves esta opción en el menú principal, puedes conseguirla fácilmente escribiendo su nombre en la barra de búsqueda que está en la parte superior. En Modo de ubicación, elige Alta precisión .

. Por último, activa el WiFi y el Bluetooth de tu móvil (el modo avión debe estar desactivado).

¡Listo! Con eso debería mejorar considerablemente el GPS de tu móvil. Eso sí, este modo consume mucho más rápido la batería, así que úsalo solo cuando lo necesites.

Usa los servicios de ubicación de Google para mejorar aún más la precisión del GPS

Además de lo anterior, puedes activar el servicio de ubicación de Google que usa los sensores de tu móvil y la red WiFi para mejorar la precisión del GPS. Para activar este servicio, sigue estos pasos:

Ve a Configuración o Ajustes.

Entra en Ubicación.

Selecciona la opción Precisión de la ubicación de Google y actívala.

Después de esto, deberías notar una mejoría en la precisión del GPS.

Comprueba que nada está interfiriendo con el GPS de tu móvil

Hay situaciones o sitios donde es normal que el GPS no funcione como es debido. En lugares subterráneos, edificios y similares, el GPS suele ser incorrecto pues no logra comunicarse bien con los satélites. Así que, si este es tu caso, ve a un lugar más abierto y verifica si la precisión del GPS ha mejorado.

Las fundas rugerizadas o muy gruesas también suelen interferir con el receptor GPS de los móviles. Por tanto, si usas tu móvil con una funda, quítasela y mira si así ha mejorado el GPS.

Asegúrate de que has concedido el permiso de localización

También es posible que el GPS de tu móvil no funcione bien con una app en particular porque no le has dado el permiso necesario para hacerlo. Si quieres verificar que este no sea el problema, haz lo siguiente:

Abre la app Configuración o Ajustes.

Ve a la sección Aplicaciones .

. Elige la app con la que no te funciona el GPS.

Toca en Permisos .

. Asegúrate de que el permiso de Ubicación esté activado.

Repite este mismo procedimiento con todas las aplicaciones con las que el GPS no te funcione del todo bien.

Apaga el modo de ahorro de batería que podría estar bloqueando el GPS

Como te mencionamos antes, el GPS y los servicios de localización son funciones que beben rápidamente la batería de tu móvil. Por ello, el modo de ahorro de batería de Android no se lleva muy bien con el GPS. De hecho, en muchos móviles, cuando se activa el ahorro de batería, algunas funciones del GPS directamente son bloqueadas o apagadas para que no beban la batería, por lo que pierde precisión.

Así que desliza hacia abajo la barra de notificaciones de tu Android y desactiva el ahorro de batería. ¿No ves esta opción? Entonces sigue estos pasos para hallarla:

Abre la Configuración de tu Android.

de tu Android. Selecciona Batería .

. Apaga el Ahorro de batería.

Calibra la brújula: ayudará a reorientar el GPS

Tu móvil tiene una brújula interna que resulta muy útil para saber a qué dirección estás apuntando cuando usas una app como Google Maps. Si notas que el punto azul de la brújula que muestra el mapa de Google está apuntando a una dirección equivocada, entonces la brújula está descalibrada. Para recalibrarla, solo debes hacer esto:

Abre la aplicación Google Maps .

. Empieza a hacer un 8 en el aire con tu móvil hasta que el haz de luz del punto azul mostrado en la app se haga más estrecho.

hasta que el haz de luz del punto azul mostrado en la app se haga más estrecho. Si quieres ver un tutorial de cómo realizar esta calibración correctamente, toca el punto azul en la app y selecciona Calibrar brújula.

¡Eso es todo! Así mejorarás la orientación de la posición detectada por el GPS.

Reestablecer de fábrica: la última esperanza

Si ninguna de las soluciones anteriores te sirvió, es muy posible que el receptor GPS de tu móvil se haya dañado. Antes de desechar o regalar el móvil, te aconsejamos que lo reestablezcas de fábrica para ver si así se arregla. En caso de que siga funcionando de forma incorrecta, lo más seguro es que se haya dañado. Puedes llevarlo al servicio técnico o hacer uso de la garantía de ser posible, ya que en esta situación tú ya no puedes hacer más nada.