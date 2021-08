Desde hace mucho tiempo Google viene avisando que Hangouts desaparecerá, pero todavía hay un montón de usuarios en la aplicación que no lo saben. ¿La razón? Probablemente porque no leen suficientes noticias o no desean migrar, pero Google ya les está mostrando la puerta de salida. ¿Eres usuario activo de esta app? Entonces apúrate en salir de ahí porque Google ya avisa que no uses más Hangouts porque va a borrarla del mapa.

La app de Hangouts ya avisa que pronto desaparecerá

La que fuese la principal plataforma de mensajería y videollamadas de Google hoy se encuentra de capa caída. No porque sea una aplicación mala, sino porque Google decidió separar sus funciones en apps más especializadas como Google Chat o Meet. Esto empujó a una decisión bastante natural, que es la desaparición de Hangouts en cualquier momento del año, aunque no sepamos cuándo.

Los desarrolladores llevan tiempo avisándolo, pero todavía muchos usuarios siguen activos, así que había que tomar medidas más radicales. De ahora en adelante, Google Hangouts avisará a los usuarios que la plataforma “desaparecerá pronto” y los invitará a migrar hacia Google Chat.

Lo hará a través de una ventana que se desplegará al abrir la app de Hangouts en tu móvil, o bien cuando accedas a la plataforma a través de Gmail o la extensión de Chrome en tu ordenador. De momento podrás saltártela y seguir usando Hangouts sin mayor problema. No obstante, si decides hacerle caso a la advertencia de Google terminarás en Google Chat inmediatamente.

¿Te preocupa perder tus chats? Te invitamos a mantener la calma si esa es tu razón para no migrar, pues al pasarte a Google Chat encontrarás todas tus conversaciones intactas. Por el contrario, si te mantienes en Hangouts hasta el final sí que podrías perderlos, porque vienen varios cambios en el camino.

Los usuarios de Hangouts perderán funciones a partir del 16 de agosto

Aunque todavía puedes usar Hangouts con normalidad, te quedan muy pocos días para seguir disfrutando todas sus funciones. En julio Google avisó a los usuarios de su suite de apps Workspace que a partir del 16 de agosto Hangouts empezará a perder funciones.

No especificaron qué características dejarán de funcionar, pero probablemente irán de menos a más mientras se acerca el cierre definitivo a “finales del 2021”. Aun así, sí sabemos un cambió en específico que se dará a partir del 16 agosto: si tienes habilitada la opción “Preferir chat” en Workspace, perderás el acceso a Hangouts en tu móvil y la extensión de Chrome.

¿No te decides a dar el salto definitivo o estás obligado a usar Hangouts porque tu empresa no se actualiza? Entonces es momento de acelerar el cambio, porque parece Hangouts está en sus últimas y Google está preparando todo para cerrarle el grifo.