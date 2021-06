La fecha que todos los usuarios del servicio de juegos en la nube de Google estaban esperando finalmente ha sido anunciada… 23 de junio de 2021, márcalo en el calendario. Ese es el día en el que Google lanzará la aplicación oficial de Google Stadia para Android TV y, por extensión, para el Chromecast con Google TV.

Si viste nuestro tutorial de cómo instalar Google Stadia en Android TV, seguramente te preguntarás… ¿Pero Google Stadia ya no estaba disponible para Android TV? Pues no. Lo que te enseñamos en ese artículo es a instalar la aplicación de Stadia para móviles Android en tu Android TV. Es decir, instalábamos una app que no está optimizada para ser usada en televisores y, por lo tanto, no funciona del todo bien (aunque sea funcional).

La nueva aplicación de Google Stadia que llegará el próximo 23 de junio estará 100% adaptada a las pantallas de televisores y su rendimiento estará perfectamente optimizado para una gran variedad de Smart TV, TV Box y otros dispositivos de streaming.

Lista de Smart TV y dispositivos de streaming compatibles con Google Stadia

Estos son los televisores y dispositivos de streaming que son compatibles con Google Stadia de forma oficial:

Chromecast con Google TV

Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Walmart Onn FHD Streaming Stick y UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505 y la serie OLED 935/805 con Android TV

Xiaomi Mi Box 3 y Mi Box 4

¿Tu Smart TV o TV Box no está en la lista? No te preocupes. Google dijo que los Android TV que no están en esta lista igualmente podrán instalar y usar la app, pero teniendo que activar una opción experimental para ello. Las funciones que podrán usar serán exactamente las mismas que tendrán los dispositivos con soporte oficial.

Sin embargo, Google aclaró que no garantizan el mejor funcionamiento de la app en los Android TV que no son compatibles de forma oficial. Eso quiere decir que, aunque usen la app de Google Stadia optimizada para televisores, puede que de igual forma experimenten uno que otro error.

En fin, no olvides descargar Google Stadia desde la Play Store de Android TV a partir del próximo 23 de junio y pasar por aquí para decirnos qué tal funciona la app en tu televisor. Si no sabes a qué jugar, mira este artículo con los 10 mejores juegos que puedes encontrar en Google Stadia.

