Si te parecieron interesantes los precios de Google Stadia y estás pensando en contratar el servicio, pues deberías echarle un ojo a este artículo. Aquí te vamos a mostrar cuáles son los 10 mejores juegos que puedes encontrar en Stadia, lista que te permitirá saber si hay algún título que podría captar tu interés al momento de decidir si te conviene o no hacerte con una suscripción.

Los 10 mejores juegos para jugar en Stadia

Antes de que repasemos la lista con el Top 10 de mejores juegos que puedas encontrar en Stadia, es importante mencionar que algunos de ellos solo pueden jugarse con mando. Si no posees ninguno, te recomendamos pinchar aquí para ver cuáles son los mejores mandos para jugar a Google Stadia.

Assassin’s Creed Valhalla

Con gráficos increíbles, los mismos que puedes encontrar en las consolas de nueva generación, Ubisoft ha demostrado una vez más que la saga de videojuegos Assassin’s Creed está más viva que nunca.

Este en cuestión es el vigesimosegundo título de la saga y el sucesor del juego lanzado en 2018, Assassin’s Creed Odyssey, título que también se puede jugar en Stadia. De igual forma, Assassin’s Creed Valhalla es el primer juego de la saga que está ambientado en el siglo IX, específicamente en la invasión de Gran Bretaña por parte de los Vikingos.

Si buscas un videojuego que ofrezca más de 80 horas de juego, excelente historia y sorprendente calidad gráfica, Assassin’s Creed Valhalla es el título que deberías jugar en Stadia. Además, su rendimiento en la plataforma de Google es excelente, algo que debe destacarse porque el mismo funciona incluso mejor que en consolas de nueva generación, o en ordenadores de alta gama.

Borderlands 3

¿Estás buscando un juego que te ofrezca más de 100 horas de diversión? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad a Borderlands 3 en Google Stadia. El mismo es ni más ni menos que un título de disparos en primera persona con elementos de rol, combinación que si se realiza de forma correcta (este es el caso) resulta en algo grandioso que no se puede dejar pasar.

Cabe destacar que esta es la tercera entrega de la saga Borderlands, por lo que la compañía desarrolladora del título, Gearbox Software, recomienda jugar a las dos primeras entregas para comprender la trama argumental de Borderlands 3. De igual forma, no es tan necesario jugar Borderlands 1 y 2, ya que este título en cuestión no innova demasiado en lo que a historia respecta.

En resumen, si te gustan los juegos de disparos con elementos de rol, y gráficos caricaturescos extremadamente originales, te recomendamos jugar a Borderlands 3 en Google Stadia, ¡dejarlo pasar sería todo un sacrilegio!

Cyberpunk 2077

Como bien dijimos en su momento en Androidphoria, si quieres jugar a Cyberpunk 2077 hazlo en Google Stadia, pues el juego en la plataforma de streaming de videojuegos de Google no presenta ningún problema de rendimiento, algo que si se observa en consolas de anterior generación y ordenadores de gama media.

Los creadores del espectacular The Witcher 3, CD Projekt, han querido ir aún más allá con Ciberpunk 2077. En pocas palabras, este es un videojuego de mundo abierto con tintes de rol que prometía mucho más de lo que presentó al momento de salir al mercado.

Plagado de fallas, problemas de rendimiento y una jugabilidad que roza lo “paupérrimo”, Cyberpunk 2077 terminó siendo una decepción en casi todas las plataformas. De igual manera, es un título que luce fantástico, tiene una atmosfera espectacular y una historia digna de llevarse un Óscar… si fuese una película claro está.

Desde aquí te recomendamos que no mires reviews ni tampoco gameplays en YouTube, pues en Google Stadia no se observan problemas de rendimiento, errores, fallos y bugs. Por suerte, la versión de Cyberpunk 20177 para Stadia está muchísimo más pulida que las versiones de PS4, Xbox One y PC.

Hotline Miami

Si lo que te importa es la jugabilidad, la historia y la innovación, Hotline Miami es el juego que debes jugar en Google Stadia. Con un aspecto sacado de las máquinas recreativas de los años 80, este título ha enamorado a todas las personas que lo han jugado.

Es un juego independiente (Indie) que está dividido en 15 capítulos, por lo que ofrece un máximo de 3 horas de juego. Muchos dicen que “lo bueno viene en un envase pequeño”, y en este caso se podría decir que esta frase le queda a la perfección a Hotline Miami, ya que no hace falta que un título tenga 80 horas de juego para que pueda considerarse “bueno”.

Acción, brutalidad y estrategia, estas son las tres cosas que combinadas hacen que Hotline Miami sea un juego increíble. Dentro del mismo deberás eliminar a los enemigos que te van asignando, eso sí, no es una tarea para nada simple, pues la inteligencia artificial intentará fastidiarte. Sin lugar a dudas es un juego que está por encima del resto de los títulos que ofrece Stadia.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Ambientado en el universo de Star Wars, el juego Jedi: Fallen Order ha conseguido lo que pocos juegos de la misma temática han logrado conseguir. Este título se convirtió en uno de los pocos juegos de acción y aventura para un solo jugador en recibir un puntaje de 8 sobre 10 en varios medios especializados.

A diferencia de otros juegos de Star Wars, en este en cuestión no hace falta ser fanático de las películas o series para poder jugarlo, pues su historia es única y no corresponde a ningún filme o libro. Además, su intuitiva jugabilidad le permite a cualquier usuario disfrutar de sus hermosos escenarios, increíbles batallas y feroces enemigos que intentarán eliminar al personaje principal de la trama.

Mafia 2 (Remasterizado)

Si quieres ser un verdadero mafioso italiano de los años 60, Mafia 2 es el juego que deberías jugar en Google Stadia. Remasterizado de pies a cabeza, es el único juego de una saga que cuenta con tres títulos que ha conseguido llevarse los aplausos de la crítica, tanto en su primer lanzamiento (2010), como así también en su remasterización que vio la luz en 2020.

En caso de que lo hayas jugado en PS3, Xbox 360 o PC y te conozcas la trama de inicio a fin, no deberías dejarlo pasar, pues la remasterización mejora considerablemente el apartado gráfico, como así también el jugable. Además, Mafia 2 (Remasterizado) en Google Stadia corre a unos 120 FPS estables, algo que pocos ordenadores consiguen al momento de ejecutar este videojuego de mundo abierto.

Mortal Kombat 11

Esta lista no podría estar completa sin un juego de peleas de calidad, pues la llegada del último juego de la saga Mortal Kombat a Stadia ha sido muy bien recibida por los usuarios que poseen una suscripción al servicio de juegos en streaming de Google.

Brutalidad, nuevos personajes, increíbles combos y una historia digna de formar parte del guion de una película de Hollywood. Todo esto es lo que destaca a Mortal Kombat 11, videojuego de luchas 1 vs. 1 que a día de hoy cuenta con una comunidad de más de diez mil usuarios en Stadia… O sea, nunca te quedarás sin poder jugar en línea con otras personas.

Si nunca jugaste un Mortal Kombat y este sería tu primero, queremos decirte que no lo podrás creer. Tanto el apartado gráfico como el jugable es increíble, además el título logra ejecutarse en hasta 120 FPS estables en Stadia.

Red Dead Redemption 2

Cuando de juegos de mundo abierto trata, Rockstar es la única compañía que demuestra entenderlo prácticamente todo. Los creadores de la saga Grand Theft Auto han logrado lo impensado: hacer que un videojuego del lejano oeste sea divertido e interesante al mismo tiempo.

A pesar de que Google Stadia no ofrece la primera entrega de Red Dead Redemption, no hace falta jugarla, pues la historia de este título está ubicada un par de años antes de lo sucedido en el primer juego de esta saga. De igual forma, te recomendamos jugar la primera entrega de RDR, pues habrá partes de la historia que podrías no llegar a comprender.

Algo que destaca a este juego en Stadia del resto de las plataformas es el rendimiento. En PS4, Xbox One y PC, el rendimiento de Red Dead Redemption es bastante pobre. Esto no sucede aquí, pues el juego corre a 60 FPS estables y con una calidad gráfica increíble.

Shadow of the Tomb Raider

Dicen que lo clásico no puede replicarse, error, ya que Shadow of the Tomb Raider es un reinicio de una de las sagas de videojuegos más populares que ha logrado convertirse en uno de los mejores juegos de los últimos 10 años.

Aventura y acción, estos son los dos géneros que han logrado combinar exitosamente los desarrolladores de este espectacular videojuego. En cuanto a su historia, no deberías preocuparte demasiado, pues no hace falta jugar a ningún Tomb Raider para poder entenderla. Al estar ambientada en un escenario nunca antes visto, tanto los personajes secundarios como los sucesos dentro del juego son totalmente nuevos.

Sekiro: Shadows Die Twice

Es complicado explicar en pocas palabras de qué va Sekiro: Shadows Die Twice, pues es de esos juegos en donde el objetivo es derrotar a todos los enemigos y morir muchas veces. Si te preguntas ¿por qué un juego tiene como objetivo morir muchas veces? La respuesta es simple: entender las mecánicas de los ataques que poseen los enemigos.

Si jugaste alguna de las entregas de la saga Dark Souls, queremos decirte que este juego es bastante parecido. Ambientado en el periodo Sengoku de finales del siglo XVI en Japón, Sekiro: Shadows Die Twice logra captar la esencia de los samuráis de dicha época. Eso sí, olvídate de pasar un buen momento jugando a este título, pues es tan complicado que podrías llegar a frustrarte, y mucho, a lo largo de las más de 60 horas de juego que ofrece.

Sin mucho más que añadir al respecto, es importante mencionar que esta lista la hemos realizado basándonos en el puntaje que recibió cada uno de estos juegos en Metacritic, web que almacena análisis y calificaciones de medios especializados en videojuegos.