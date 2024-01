Se filtra la fecha de lanzamiento de los Nothing Phone 3 y Phone 2a

Dos de los móviles Android más esperados de este 2024 son de Nothing. Y es que desde que se supo que la marca de Carl Pei está trabajando en un teléfono económico, no han parado de generarse rumores de lo que será el Nothing Phone (2a).

Asimismo, el sucesor del Nothing Phone (2) también está provocando muchas expectativas por quienes confían en que el próximo Nothing Phone (3) competirá codo a codo con los mejores flagships Android de 2024.

Pues bien, una nueva filtración ha revelado la fecha de lanzamiento de este par de teléfonos de Nothing… ¿Quieres saber cuándo llegará al mercado? Pues a continuación, te lo revelamos.

Se filtra la fecha de lanzamiento de los Nothing Phone (3) y Nothing Phone (2a)

Sanju Choudhary, un conocido leaker de la India, ha revelado a través de su cuenta de X (Twitter) que el Nothing Phone (2a) se lanzará entre enero y marzo de este año. Esto luego de asegurar de que el primer teléfono de la marca de Carl Pei (del que ya sabemos su precio) llegará en este primer trimestre del 2024.

Por su parte, sobre el Nothing Phone (3) confirmó que se lanzará en julio de este año. Esto concuerda con la fecha en la que se han lanzado en años anteriores los Nothing Phone (2) y Nothing Phone (1). Desafortunadamente, de este teléfono prémium aún no se ha revelado ninguna característica ni su posible precio.

Asimismo, el filtrador también aprovechó para revelar que Nothing está trabajando en unos nuevos auriculares. Se trataría de los nuevos CMF Buds 2 Pro, los sucesores de los CMF Buds Pro, de los que aún no se sabe ningún detalle sobre sus especificaciones técnicas y precio.

Y tú… ¿Crees que este año Nothing tendrá los mejores teléfonos de gama alta y media con el lanzamiento de los Nothing Phone (3) y Nothing Phone (2a)?