Facebook acaba de sumar un nuevo integrante a su selecto grupo de aplicaciones y servicios. Se trata de una plataforma de juegos en streaming que han incorporado a Facebook Gaming y que podría ser rival para Google Stadia, Microsoft Project XCloud, NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna, entre otros. La característica distintiva de todas estas plataformas es que te permiten jugar en cualquier dispositivo, sin necesidad de tener un hardware potente, pues el juego se ejecuta en sus servidores y se transmite a tu dispositivo en tiempo real.

Ahora bien, al funcionar todas de la misma manera, lo que hará al usuario decantarse por una u otra es su catálogo de juegos, pero Facebook Gaming va más allá de eso. Esta plataforma de Facebook ya existe desde hace varios meses y su propósito original es el de ofrecer contenido de streamers con algunas funciones extras al más puro estilo de Twitch. Ahora, Facebook le ha añadido la posibilidad de jugar en la nube para ofrecerte todo un ecosistema gamer que no te brinda la competencia.

Acompáñanos a conocer los primeros detalles del juego en la nube que propone Facebook Gaming, pues promete y mucho.

Facebook Gaming te dejará jugar en la nube a juegos de móviles

Por lo que sabemos hasta ahora, Facebook Gaming no es ni será una alternativa a servicios como Google Stadia pues su streaming de videojuegos no pretende sustituir a las consolas o al PC. Esto lo puedes notar tú mismo al ver el catálogo de juegos de lanzamiento de Facebook Gaming (todos ellos gratuitos, con anuncios y micropagos):

Asphalt 9: Legends.

Mobile Legends: Adventure.

PGA TOUR Golf Shootout.

Solitaire: Arthur’s Tale.

Dirt Bike Unchained (aún no disponible).

Todos esos títulos son juegos para móviles que puedes descargar en tu Android. Eso sí, algunos de ellos (Asphalt 9: Legends, por ejemplo) requieren que tengas un dispositivo de gama alta para poder jugar en condiciones. He allí el objetivo del juego en la nube de Facebook Gaming: con esta plataforma no necesitarás un móvil potente para jugar a estos títulos y, además, no ocuparán espacio en el almacenamiento ya que no los instalarás.

¿Qué se necesitará para jugar en streaming con Facebook Gaming?

De momento, el único requisito para jugar en Facebook Gaming es tener un dispositivo Android para instalar la app de plataforma, aunque también puedes jugar desde tu PC entrando en su sitio web oficial. Para iOS no hay aplicación y Facebook no recomienda jugar desde Safari por la página web debido a las limitaciones que se presentan en el formato web móvil.

Por ahora, los juegos que mencionamos antes solo están disponibles en EE.UU., pero pronto se ampliará su disponibilidad a más regiones. Y es que ahora mismo el servicio está en fase beta, lo que significa que puede tener bugs o errores que Facebook está corrigiendo.

En fin, sería interesante que Facebook Gaming en el futuro permite jugar a juegos como Genshin Impact o a juegos de PC más exigentes, pero evidentemente los planes de Facebook para su plataforma no son los de hacerte cambiar tu PC o consola por su servicio.

Fuente | Blog oficial de Facebook