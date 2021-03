Llevamos años oyendo hablar del primer smartwatch de OnePlus. Se esperaba que llegara el año pasado con el OnePlus 8T, y aunque eso no sucedió, el CEO de OnePlus, Pete Lau, dijo en diciembre que la compañía lanzará su primer smartwatch a principios de 2021. Ahora sabemos que el OnePlus Watch se lanzará el próximo 23 de marzo junto con la nueva serie de móviles OnePlus 9. Sobre sus características, se sabe muy poco realmente.

La compañía se ha reservado los detalles más importantes de su reloj inteligente para el día del lanzamiento. Sin embargo, Pete Lau ha salido a dar la cara para mitigar las ansias de los fanáticos que quieren saber cómo será el OnePlus Watch. A través de un tuit, el CEO reveló que el OnePlus Watch tendrá más de 110 modos de ejercicio. El tuit también incluye un breve vídeo animado que muestra algunos de los modos de ejercicio como caminar, nadar, montar en bicicleta, correr, cricket, bádminton, levantamiento de pesas, ballet, entrenamiento libre y tiro.

Mira el tuit en cuestión y otras características confirmadas y filtradas del OnePlus Watch a continuación.

One watch, more than 110 work-out modes. #OnePlusWatch pic.twitter.com/NRlFK022Xo

— Pete Lau (@PeteLau) March 20, 2021