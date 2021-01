Los OnePlus 8 del año pasado fueron dos móviles fantásticos en todo sentido. Aunque son los OnePlus más costosos hasta ahora, su hardware está perfectamente balanceado, así que son una compra fantástica.

No obstante, es 2021 y ya toca ir pensando en sus sucesores, los OnePlus 9. La nueva camada de smartphones de OnePlus se presentará en unos meses, pero ya comienzan a conocerse algunos detalles. Hace poco conocimos su aspecto gracias a un prototipo que se vendió por Ebay, y ahora se filtraron algunas especificaciones de los nuevos OnePlus 9.

Los OnePlus 9 seguirán apostando por las pantallas de 120 Hz

El famoso filtrador chino Digital Chat Station publicó en su cuenta de Weibo algunas de las características que podrían tener los futuros OnePlus 9.

En específico, comenta que el OnePlus 9 contará con una pantalla plana de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Mientras, el OnePlus 9 apostaría por una pantalla curvada en los laterales, 6,78 pulgadas, resolución Quad HD+ y velocidad de 120 Hz. Además, ambos modelos tendrían una perforación de pantalla en la esquina superior izquierda para alojar la cámara frontal.

Un dato curioso sobre esta filtración es que toda esta información coincide plenamente con las pantallas de los OnePlus 8T y OnePlus 8 Pro. Así, al parecer OnePlus no innovará demasiado en este aspecto con sus nuevos móviles, un movimiento similar al de Samsung con los Galaxy S21. Queda por saber si repetirá la tecnología Fluid AMOLED o si será alguna nueva, pero no lo parece.

Además de las pantallas, el filtrador dejó algunos detalles sobre las dimensiones, peso y batería de estos dispositivos. Los OnePlus 9 tendrían un grosor de 8,x mm (entre 8,1 y 8,9mm), un peso no mayor de 200 gramos y una batería de al menos 4500 mAh. Nuevamente, todos estos datos van de la mano con los 8T y 8 Pro.

Los OnePlus 9 tendrán carga rápida de 65W y llevarán el Snapdragon 888 como procesador

Digital Chat Station realizó un comentario adicional en el que aseguraba que los OnePlus 9 llegarían con carga rápida de 65W, misma cifra que hoy está presente en el OnePlus 8T. No obstante, no detalló si ambos móviles tendrán el mismo sistema de carga, pues recuerda que el OnePlus 8 no cuenta con carga inalámbrica, pero el OnePlus 8 Pro sí.

¿Un último detalle? Como cabría esperar, la serie OnePlus 9 debería llegar con el Snapdragon 888 en su interior, así que no les faltará potencia para nada. Aparte, si le sumas los datos de otra filtración donde se ven 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, la cosa pinta muy bien.

¿Crees que OnePlus sorprenderá este año a todos como lo hizo en 2020? Nosotros pensamos que sí, y ahora que OnePlus y OPPO funcionaron sus departamentos de I+D pues muchísimo más.