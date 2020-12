Tras la presentación del OnePlus Nord, ya queda menos para que el OnePlus 9 sea mostrado de forma oficial. Los rumores apuntan a la primera semana de marzo de 2021. Pero no hará falta esperar tanto para conocer gran parte de los detalles del dispositivo.

Más que nada porque hoy nos hemos levantado con una noticia sorprendente. Principalmente porque alguien ha vendido un prototipo del OnePlus 9 en eBay. Y ojo, que la jugada le ha salido redonda, tal y como informan los compañeros de Android Central. El precio inicial de la puja era de 3.000 dólares, y ha acabado siendo vendido por nada más y nada menos que 6.000 dólares, casi 5.000 euros al cambio.

Here's a prototype of the OnePlus 9 5G. These images come from an eBay seller/listing that seems to be the same source that gave live images to @PhoneArena recently.

eBay listing: https://t.co/YSOx3IrfEf

Archive: https://t.co/P094gF342S

H/T @Deadman_Android pic.twitter.com/LBcu3lvwQw

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 26, 2020