Hacia finales de septiembre Huami presentó en China dos smartwatches que vinieron a renovar su catálogo, y que pusieron contra las cuerdas a sus rivales directos. Hablamos de los Amazfit GTS 2 y GTR 2, que ya llegaron a España. ¿Quieres refrescar sus características y saber cuánto costarán?

Todas las características de los Huami Amazfit GTS 2 y GTR 2

Los nuevos relojes inteligentes de Huami vienen equipados con unas características de lujo, entre las que destaca su compatibilidad con Alexa como sustituto de Xiao AI. Además, sus precios son muy atractivos, lo que demuestra que la compañía tiene ganas de romper el mercado una vez más. Estas son sus fichas técnicas:

Especificaciones Amazfit GTS 2

Amazfit GTR 2

Dimensiones y peso 42,8 x 35,6 x 9,7 mm. 27,7 gramos (sin correa). 46,4 x 46,4 x 10,7 mm. 39 gramos (Classic, sin correa) y 31,5 (Sport, sin correa). Pantalla AMOLED rectangular de 1,65” con resolución de 348 x 442 píxeles. AMOLED circular de 1,39” con resolución de 454 x 454 píxeles. Correa Silicona. Silicona o cuero. Conectividad y extras GPS + GLONASS, medidor de ritmo cardíaco, medidor de oxígeno SpO2, acelerómetro, barómetro, Bluetooth 5.0, WiFi, micrófono, altavoz y resistencia al agua de 5 ATM. GPS + GLONASS, medidor de ritmo cardíaco, medidor de oxígeno SpO2, acelerómetro, barómetro, Bluetooth 5.0, WiFi, micrófono, altavoz y resistencia al agua de 5 ATM. Batería 246 mAh con autonomía de 7 días con uso típico. 471 mAh con autonomía de 14 días con uso típico. Sistema operativo Amazfit OS. Amazfit OS. Compatibilidad Android 5.0 o superior.

iOS 10.0 o superior. Android 5.0 o superior.

Los Amazfit GTR 2 y GTS 2 llegan con pantallas AMOLED, doble sistema de posicionamiento y Alexa

El Amazift GTR 2 es el smartwatch más versátil de los dos presentados, ya que llega en dos versiones diferenciadas únicamente por el material de fabricación: el modelo Classic tiene un cuerpo de acero inoxidable y el Sport uno de aluminio. Aun así, su diseño circular y sus correas se adaptan perfectamente a cualquier situación sin importar la versión.

Mientras, el Amazfit GTS 2 apuesta por un cuerpo y pantalla rectangulares, algo que le aporta modernismo, pero le resta un tanto a la versatilidad. En este caso, el material electo es aluminio y hablamos de un reloj súper ligero de apenas 27,7 gramos (sin correas).

Sobre las pantallas, ambos cuentan con paneles AMOLED, protegidos con vidrio Corning Gorilla Glass 3D y compatibles con la tecnología Always-on. Los Amazfit GTR 2 llevan una pantalla de 1,39” y resolución de 454 x 454 píxeles, y el GTS 2 hace lo propio con 1,65″ y 348 x 442 píxeles.

Ambos modelos cuentan con GPS y GLONASS integrados, tienen una resistencia al agua de 5 ATM y conectividad Bluetooth 5.0. Aparte, cuentan con micrófono y altavoz para comunicarte con Alexa, el asistente de Amazon, administrar llamadas y escuchar música. Sí, esto último es posible con estos relojes, y no necesitarás tu móvil para almacenar tus canciones favoritas.

Autonomía a la altura y un registro de actividad completo

Los nuevos Amazfit de Huami son compatibles con hasta 12 modos deportivos diferentes, y tienen sensores para registrar cualquier cantidad de cosas. El principal de ellos es su sensor BioTracker 2, capaz de medir tu ritmo cardiaco a la vez que el nivel de oxígeno en tu sangre.

Aparte, es capaz de registrar cosas como tu intensidad de entrenamiento, las calorías quemadas, tu velocidad y distancia recorrida. No siendo suficiente con eso, los Amazfit GTR 2 y GTS 2 también llevan registro de la calidad de tu sueño para ayudarte a descansar mejor.

Huami también pensó en la autonomía, y por ello equipó a sus smartwatches con buenas baterías. Los Amazfit GTR 2 tienen una batería de 471 mAh con autonomía de hasta 14 días bajo uso típico, o 38 días con uso básico. Mientras, el GTS 2 apuesta por una batería de 246 mAh con autonomía de 7 días en modo normal y 20 en modo básico.

La compañía no comentó nada respecto al NFC en la versión global de sus smartwatches, pero no sería extraño que no sean compatibles como sus pares chinos.

Precio y disponibilidad de los Amazfit GTS 2 y GTR 2 en España

Los nuevos Amazfit ya fueron presentados oficialmente en España y sabemos cuándo empezarán a venderse y a qué precio. Los Amazfit GTR 2 estarán a la venta a partir del 30 de octubre, mientras que el GTS 2 llegará a mediados de noviembre. ¿Los precios? Esto es lo que costarán:

Amazfit GTR 2 Sport : 169 euros.

: 169 euros. Amazfit GTR 2 Classic : 179 euros.

: 179 euros. Amazfit GTS 2: 169 euros.

¿Ya estás preparado para tener el tuyo? Seguro serán unos superventas como sus predecesores.