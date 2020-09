Honor ha pasado por la feria IFA 2020 y nos ha dejado un par de smartwatches interesantes para todos los gustos. El que más ha llamado la atención es el Honor Watch GS Pro, pues es el primer reloj inteligente rugerizado de la marca destinado a los más aventureros. El Honor Watch ES es el otro reloj que han presentado y que llega como una propuesta más tradicional con funciones fitness.

Lo que comparten estos nuevos smartwatches de Honor es que ambos cuenta con una gran cantidad de modos de deporte, pueden medir el ritmo cardíaco y tienen un sensor SpO2 para cuantificar la saturación de oxígeno en sangre. Dependiendo del tipo de ejercicio o deporte que acostumbres a practicar, necesitarás uno u otro reloj. Así que vamos a conocer todas las especificaciones de los Watch GS Pro y Watch ES de Honor para que descubras cuál es el que mejor se adapta a ti.

Características del Honor Watch GS Pro, un smartwatch rugerizado perfecto para senderismo

Comencemos hablando del modelo rugerizado, el Honor Watch GS Pro. Este reloj tiene una pantalla AMOLED circular de 1,39″ con resolución de 454 x 454 píxeles. Cuenta con un bisel de acero inoxidable, una correa de silicona y su cuerpo está hecho de policarbonato. Pero lo que verdaderamente certifica que es resistente y robusto es que ha aprobado 14 pruebas de resistencia MIL-STD-810G.

Tiene una resistencia al agua de 5 ATM, soporta caídas y hasta altas temperaturas. Por ello, es ideal para practicar senderismo o deportes extremos. Y es que también cuenta con GPS Dual que no solo te ofrece una mejor navegación (sin depender de tu móvil), sino que también es capaz de indicarte por dónde viniste y si te has salido de la ruta para que no te pierdas.

Asimismo, el Honor Watch GS Pro te ofrece información meteorológica como el estado de las mareas o alertas de mal tiempo para que sepas con qué te encontrarás al ir a hacer deporte. En total, este smartwatch ofrece más de 100 modos de ejercicio y tiene un sensor de ritmo cardíaco, así como un sensor SpO2 para medir el oxígeno en sangre. También puede monitorizar tu sueño y medir niveles de estrés.

En cuanto a la batería, el Honor Watch GS Pro ofrece una autonomía de 25 días en modo de bajo consumo, pero con el GPS activado la autonomía se reduce a 48 horas. Por último, vale la pena resaltar que el reloj puede guardar en su almacenamiento hasta 500 canciones y puede usarse como disparador remoto de la cámara de tu móvil. Por cierto, usa el procesador Kirin A1 que es el mismo que montan los Huawei Watch GT 2 y FreeBuds 3.

Características del Honor Watch ES, una opción más versátil sin perder funciones fitness

Para los usuarios más casuales que no solo necesitan un smartwatch para hacer deporte, sino también para cualquier situación, Honor presentó el Watch ES. Este reloj inteligente tiene un diseño más juvenil con una pantalla AMOLED rectangular de 1,64″ con resolución de 456×280 píxeles. Ofrece la función de “pantalla siempre encendida” y una gran variedad de widgets y watchfaces personalizables.

También tiene preinstalados 12 vídeos instructivos de entrenamiento para ejercitarse. Además, puede rastrear un total de 95 modos de ejercicio. Y, al igual que el Watch GS Pro, puede monitorizar el ritmo cardíaco y el oxígeno en la sangre, así como el sueño y el estrés. Sin embargo, no cuenta con la conectividad GPS independiente como su hermano.

Lo interesante de este Honor Watch ES es tiene una autonomía de 10 días y soporta carga rápida. De hecho, puedes cargar su batería de 0 a 70% en solo 30 minutos.

Precios y disponibilidad de los Honor Watch GS Pro y Watch ES

El Honor Watch GS Pro estará disponible en los colores negro, blanco y azul camuflado a partir del 8 de septiembre en Europa (España, Reino Unido, Italia y Alemania). Su precio es de 250 euros.

En cambio, el Honor Watch ES se comenzará a vender el mismo día que su hermano en Europa, pero su precio es de 100 euros. Estará disponible en los colores negro, blanco y rosado. Ambos relojes los podrás conseguir en la tienda online de Honor.