¿Tienes el último móvil de Huawei con servicios de Google? Si es así, hoy es tu día de suerte. El P30 Pro acaba de recibir EMUI 12 en Europa. Después de dos meses del lanzamiento de la actualización, este smartphone al fin puede instalar la última versión de EMUI.

Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que llegarán a tu Huawei P30 Pro con EMUI 12? ¿Perderás las apps de Google por actualizar el smartphone? Quédate en la web si quieres resolver todas tus dudas de la llegada de EMUI 12 al Huawei P30 Pro en Europa.

EMUI 12 ya está disponible para el Huawei P30 Pro: tu móvil tendrá estas novedades

Muchas cosas han cambiado para la marca desde que se lanzaron los Huawei P30 y P30 Pro. Y es que la empresa sufrió el veto de los Estados Unidos, ya no pudo usar los GMS en sus smartphones y tuvo que reinventarse con HarmonyOS.

Pese a todo esto, Huawei ha seguido adelante con las nuevas versiones de EMUI. Lo mejor de todo es que los topes de gama más viejos de la marca aún reciben estas novedades. Este es el caso del P30. Ya podrás disfrutar de las funciones más chulas de EMUI 12 en el móvil, como por ejemplo:

El diseño y animaciones de la interfaz pasan a tener un estilo realista que imita los movimientos de la tierra.

que imita los movimientos de la tierra. Hay más opciones de personalización en todos los apartados.

en todos los apartados. Tu móvil se sincronizará mejor con tu tablet, reloj o portátil Huawei para ofrecerte una experiencia de primer nivel. Es así como EMUI logra tener un ecosistema integrado parecido al de HarmonyOS.

para ofrecerte una experiencia de primer nivel. Es así como EMUI logra tener un ecosistema integrado parecido al de HarmonyOS. También se mejora el rendimiento del smartphone.

Y no te preocupes por las apps de Google, ya que EMUI 12 no te quitará ninguno de estos servicios. Por eso, no tendrás problemas para seguir usando YouTube, Gmail o Drive.

¿Quieres actualizar ya mismo tu Huawei P30 Pro? Entonces haz lo que te explicamos a continuación:

Entra en la app de Ajustes .

. Abre el menú «Sistema y actualizaciones» .

. Toca donde dice «Actualización de software» .

. Pulsa la opción «Buscar actualizaciones» . El paquete de EMUI 12 pesa casi 5 GB. Así que busca una buena conexión a Internet cuando vayas a actualizar el SO.

. El paquete de EMUI 12 pesa casi 5 GB. Así que busca una buena conexión a Internet cuando vayas a actualizar el SO. Por último, pincha el botón «Descargar e instalar».

¡Y listo, de esta manera empezarás a disfrutar de EMUI 12 en tu P30 Pro! ¿Vas a actualizar tu smartphone? Cuéntanos en los comentarios.