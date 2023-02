Samsung tiene la tradición de lanzar una versión económica de su buque insignia principal todos los años, con el apellido FE (que significa «Fan Edition»). Debido a la escasez de chips que se padeció el año pasado, no tuvimos un Galaxy S22 FE aunque hay rumores de que podría llegar este año. Sin embargo, parece que Samsung ha desviado el foco de atención hacia el Galaxy S23 FE, pues el medio surcoreano The Elec ha revelado que este móvil ya está en desarrollo y llegará a finales de este mismo 2023.

Recordemos que esta serie de buques insignia de Samsung económicos ganó mucha popularidad con el lanzamiento del Galaxy S20 FE que vendió más de 10 millones de unidades en solo un año. Sin embargo, el Galaxy S21 FE no replicó el éxito, lo cual hizo que la compañía se replanteará lanzar otro móvil de esta serie. Tras saltarse el Galaxy S22 FE por problemas de suministro de componentes, todo apunta a que el Galaxy S23 FE será la última oportunidad que Samsung dará a este serie, por lo que pondrán toda la carne en el asador y harán un móvil muy competitivo.

¿Cuándo se lanzará el Samsung Galaxy S23 FE?

El Samsung Galaxy S23 FE se lanzará entre agosto y septiembre de 2023, de acuerdo a los insiders del medio surcoreano. Se espera que Samsung no lance el Galaxy A74 para centrar todos sus esfuerzos en este flagship para presupuestos limitados. De hecho, se dice que no continuarán sacando nuevos móviles de su serie Galaxy A7 como parte de una restructuración de su catálogo de smartphones.

Asimismo, los rumores señalan que la disponibilidad del Galaxy S23 FE será más amplia que la del Galaxy S21 FE, que solo llegó a algunos países de Asia, Europa y Estados Unidos. Eso significa que nuestros amigos de América Latina también podrán comprar el Galaxy S23 FE en sus países sin necesidad de importarlo.

Posibles especificaciones del Samsung Galaxy S23 FE

En cuanto a sus especificaciones, no se sabe con certeza cómo será el Galaxy S23 FE. Es un hecho que sus características serán más modestas que las de los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra, pues se supone que llegará como una alternativa más económica a estos. Sin embargo, hasta ahora nadie ha filtrado su posible ficha técnica.

Algunos rumores indican que el Galaxy S23 FE no llevará el procesador Exynos 2600, lo cual nos deja dos opciones muy posibles: el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy o el Snapdragon 8+ Gen 1. No obstante, no descartamos que monte un procesador más antiguo o incluso un chip de gama media como el Snapdragon 7 Gen 1. Por otra parte, se dice que Galaxy S23 FE mejorará mucho la cámara vista en el Galaxy S21 FE. De momento, esto son solo especulaciones, así que lo dejamos hasta aquí y quedamos atentos a nueva información que surja.