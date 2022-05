La fragmentación en Android es algo que acompaña al sistema operativo de Google prácticamente desde sus inicios. Antes era muchísimo más grave, pero algunas cosas han mejorado, aunque todavía siga presente de una forma menos crítica.

Desde hace años puedes saber cuál es la versión más utilizada de Android gracias a los mismos datos que suministra Google a través de su tablero de distribución. No obstante, Apple y sus usuarios comenzaron a usar en contra de Google esta información, así que poco a poco dejaron de actualizarlo. ¿Cómo se obtiene esta información ahora? A través de Android Studio, que ofrece un gráfico actualizado cada 6 meses aproximadamente. El más reciente se acaba de publicar, así que ya podemos decirte cuál es la versión de Android más usada en 2022.

Android 11 es la versión de Android más utilizada, Android 12 no levanta cabeza

El pasado 9 de mayo Google actualizó su gráfico de distribución de versiones de Android, algo que no hacía desde noviembre de 2021. Actualmente, Android 11 es la versión con mayor cuota de mercado con un 28,3% del pastel, un crecimiento de 4,1% respecto a noviembre (24,2%). Le sigue muy de cerca Android 10 con 23,9% de adopción (antes 26,5%) y Android 9 Pie en el tercer lugar con 16,2%.

Estos resultados no nos parecen una sorpresa, ya que Google y otras compañías vienen haciendo varios movimientos para fomentar las actualizaciones de Android. ¿Algunas de ellas? Estas:

Además, en ese mismo artículo del último punto puedes encontrar otro dato interesante sobre todo esto: Android 11 es la versión con la tasa de adopción más rápida hasta ahora, una prueba clarísima del buen hacer de Google.

Ahora, si te preguntas por qué Android 12 no está en este gráfico, la respuesta es sencilla: Android Studio es una herramienta para desarrolladores y los datos ofrecidos hacen referencia a las versiones de API con las que deben ser compatibles las aplicaciones. Siendo Android 12 la versión estable más reciente, es obvio que las apps deben ser compatibles, así que no se incluye. Aunque, ojito, si sumas todos los valores, verás que queda un 6,7% libre que muy probablemente sea para Android 12 (en su mayoría).

Google trabaja para evitar la fragmentación en Android, aunque a veces no lo hace de la mejor manera

Más allá de las iniciativas que mencionamos antes, Google también ha tomado sus propias medidas para evitar la fragmentación en Android. Algunas fueron un fracaso, como Project Treble, pero otras han sido exitosas, como las actualizaciones desde la Play Store (aunque esta apunta más a parches de seguridad y esas cosas).

¿Qué es lo último que se han inventado para esta batalla? La Android Ready SE Alliance, una plataforma de seguridad que usarán todos los Android sin importar el fabricante. Es un movimiento muy positivo, aunque no se puede decir lo mismo de este otro que mencionaremos.

Recientemente, Google fue multada en Corea del Sur por no permitir versiones modificaciones de Android por los fabricantes. Según la noticia, Google lleva al menos 10 años haciendo firmar a las marcas distintos Acuerdos Antifragmentación (AFA). Esto lo hace para unificar Android y evitar las versiones incompatibles entre sí, pero los que no firmen no podrán usar Google Play Services y demás. Esto último está bastante mal.