Los comentarios y los likes llegan a YouTube Music

Intentando ofrecer nuevas funciones para poder competir con Spotify y demás plataformas de streaming de música, YouTube Music añadió dos nuevas secciones desde las que los usuarios pueden publicar comentarios, como así también visualizar cuántos “likes” tiene una canción o pódcast.

Si bien estas dos funciones podrían no llegar a marcar un antes y un después, las mismas han sido muy bien recibidas por la comunidad. Con tan solo entrar en los comentarios de cualquier canción o pódcast, podemos observar que los usuarios han dejado bien en claro que esto ha sido una muy buena decisión por parte de Google.

YouTube Music añade comentarios en Android e iOS

A diferencia de lo que ha ocurrido en pasadas actualizaciones, los comentarios solo pueden observarse en la app de YouTube Music para Android e iOS, aunque se espera que dicha novedad eventualmente llegue a la versión para PC.

Así mismo, no se necesita tener YouTube Premium para poder publicar comentarios en las distintas canciones y pódcast que dicen “presente” en YouTube Music. Eso sí, la respectiva función solo está disponible en aquellos dispositivos que tengan la última versión de la app instalada (tan solo basta con actualizar la aplicación de YouTube Music).

También puedes ver cuántos “Me gusta” tiene una canción

Como si todo esto fuera poco, YouTube Music parecería muy interesada en aumentar las interacciones de los usuarios con las canciones o pódcast que escuchan. Un claro ejemplo de ello es la adición del número de “likes” que ha recibido el contenido que se está escuchando.

Cuando reproduzcas alguna canción o pódcast desde la app de YouTube Music, observarás los dos clásicos “emojis” para darle un “Me gusta” o un “No me gusta”. Si bien esto ya estaba en la respectiva aplicación, lo que se agregó fue la cantidad de “likes” que le han dado los usuarios a ese contenido.

Cabe mencionar que al igual que lo que ha pasado en YouTube, no es posible ver los “No me gusta” de una canción o pódcast. Eso sí, en el caso de YouTube, existe un truco para poder ver los no me gusta en los vídeos (en YouTube Music jamás se podrá aplicar el mismo truco).