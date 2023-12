Google, siempre a la vanguardia de la tecnología, se está preparando para lanzar una nueva característica de inicio de pantalla que transformará la experiencia deportiva de millones de usuarios. El gigante tecnológico está actualmente en fase de pruebas de un widget exclusivo para deportes en Android.

Este widget, conectado a la aplicación de Google, permitirá a los usuarios consultar de manera rápida los detalles de partidos en curso, próximos y ya concluidos, todo ello directamente desde su pantalla de inicio, eliminando la necesidad de navegar por la aplicación.

Google añadirá un widget de deportes a Android

La información fue revelada por el equipo de 9to5Google, quienes descubrieron un “código oculto” dentro de la última versión de la aplicación de Android, recientemente cargada en la Play Store. Este código revela la inminente llegada de un widget deportivo que cambiará la forma en que los fanáticos siguen sus equipos.

Al igual que los widgets Google TV y Finance Watchlist lanzados a mediados de septiembre, esta nueva incorporación permitirá a los usuarios hacer un seguimiento de sus equipos favoritos, visualizar los juegos en curso y explorar resultados pasados, todo desde la comodidad de la pantalla de inicio de su dispositivo Android.

Una experiencia personalizada para los fanáticos del deporte

El widget de deportes se centrará en proporcionar una experiencia altamente personalizada. Según el código descubierto, los usuarios podrán seleccionar los equipos que desean seguir desde una lista en la página de configuración de widgets.

Además, se ofrecerán recomendaciones inteligentes basadas en la actividad de búsqueda, brindando una experiencia deportiva aún más envolvente y adaptada a los gustos individuales de cada usuario. A través de este nuevo widget recibirás sugerencias de juegos, equipos y ligas específicamente diseñadas para ti.

Según el hallazgo de 9To5Google, el widget presenta dos vistas: “Tus juegos” y “Juegos de tendencia”. Además, un toque dinámico de color se extiende por todas las áreas de este innovador widget deportivo, y cabe destacar que se ha habilitado en la versión v14.49.38.29 de la aplicación de Google.

Cómo acceder y usar el nuevo widget de deportes de Google

Si eres aficionado a los deportes, posiblemente querrás probar este nuevo widget en tu dispositivo Android. La función no está disponible para todos, sin embargo, aquí te explicamos cómo acceder y disfrutar de la nueva función cuando esté disponible:

Verifica la disponibilidad. Antes de comenzar, verifica si el widget de deportes está disponible para tu dispositivo. Mantén presionado un área vacía en la pantalla de inicio de tu móvil Android y selecciona la opción “Widgets”. Desplázate hacia abajo hasta encontrar Google y tócalo para explorar los widgets disponibles.

Selecciona el widget. Busca específicamente el widget de deportes entre las opciones disponibles. Puedes elegir entre una versión que ocupa una columna o aquella que expande su tamaño a dos columnas, mostrando un juego en progreso en la parte superior.

Personaliza el tamaño. Una de las características destacadas es la capacidad de cambiar el tamaño del widget para adaptarse a tus preferencias. Siéntete libre de ajustarlo para cubrir toda la pantalla de inicio y disfrutar de una visión completa de la acción deportiva.

Actualiza la información. Para mantener la información fresca, simplemente toca la esquina superior derecha del widget, donde encontrarás la opción "Última actualización". Esto garantiza que estés al tanto de los eventos deportivos más recientes.

Con el nuevo widget de deportes, Android seguramente cambiará la forma en que sigues a tus equipos favoritos. Aunque, por ahora, puede que no esté disponible para todos, no dudes en verificar regularmente para asegurarte de no perderte este innovador avance tecnológico.

