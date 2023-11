El nuevo HarmonyOS Next de Huawei no soportará apps de Android

Huawei ha sido un claro ejemplo de la resiliencia en el mercado de móviles. Desde que en 2019 quedara en la lista negra de Estados Unidos, su popularidad y ganancias empezaron a ir en picada. Ni siquiera han figurado entre las primeras marcas de móviles a nivel mundial en los últimos tiempos.

Sin embargo, esto no ha sido del todo malo, pues desde otros ángulos, la empresa ha continuado teniendo presencia, de una forma u otra. Hace nada superó el récord del Internet más veloz, y en cuanto a móviles, ha ganado terreno con su Huawei Mate 60 Pro+. La fuerte impresión que ha dejado este móvil ha sido mayormente porque demuestra que el mercado de los semiconductores en China comienza a tomar fuerza.

Ahora, a modo de bofetada metafórica, Huawei continúa su misión por deshacerse de Android de una vez por todas. En esta ocasión, deja claro que sus dispositivos con el nuevo HarmonyOS Next no soportarán apps Android, al menos en China. Dicho de otro modo, las aplicaciones de Android de siempre tendrán el paso prohibido a los dispositivos Huawei.

HarmonyOS Next no soportará ninguna app de Android

HarmonyOS Next es la respuesta a la exclusión de Huawei por parte de occidente. Esta nueva capa de personalización tendrá presencia en China, marcando todo un nuevo ecosistema digital relacionado con sus dispositivos. Lo que más hace ruido es que será un sistema que no soportará ninguna app de Android. En cambio, los archivos compatibles con HarmonyOS Next llevarán el nombre de HAP (HarmonyOS Ability Package).

A primera leída, se ve como una pésima decisión. Android y sus aplicaciones son los que tienen mayor presencia en los dispositivos inteligentes. Sin embargo, Huawei tiene esperanza, al menos en China.

Varias firmas de gran renombre como el gigante del E-commerce JD.com, la empresa de videojuegos de gran alcance NetEase y Meituan, una enorme cadena de comida a domicilio, están contratando a los desarrolladores de Huawei para crear sus aplicaciones compatibles con HarmonyOS Next. Las compañías que nombramos son tan solo una parte de una lista extensa.

Todo esto significa que Huawei tendrá respaldo en China. Existirán aplicaciones de uso común en el país para todos sus dispositivos, lo que no le restará atractivo a ninguno de sus productos por no aceptar los servicios de Google. Las ventas podrán mantenerse en pie.

Se presume que esta medida no afectará al mercado global, de modo que los dispositivos con EMUI continuarán teniendo cierta relación con Google y sus aplicaciones.

Fuente | SCMP