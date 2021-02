Clubhouse es la nueva red social de moda, pero por el momento solo está disponible para iPhone. ¿Llegará Clubhouse a Android? Ya te adelantamos que sí, pero habrá que esperar un poco para eso. Lo bueno es que podrás usarlo ya porque te vamos a enseñar un truquito…

Clubhouse es una red social basada en el audio, no hay imágenes ni texto. En esta aplicación accederás a una sala de chat con diferentes participantes, aunque eso no significa que puedas hablar. El administrador de la sala será el que decida quién puede hablar o no. Igualmente no será como un podcast sino una app en la que las personas podrán entablar una conversación (como un podcast en vivo).

Tampoco hay límite en las personas que pueden entrar a las salas para escuchar las conversaciones. Si entras a una y no tienes autorización para hablar, puedes levantar la mano, y cuando te autoricen, hablar.

¿Se puede usar Clubhouse en móviles Android?

Por ahora, oficialmente la aplicación está disponible solo en iPhone. Sin embargo, los creadores de esta app declararon en el blog oficial de Clubhouse que desde el inicio han tenido la intención de llevar la app a Android.

Eso permite pensar que tarde o temprano la aplicación llegará a la Google Play, y, hay rumores de que los desarrolladores ya están trabajando en esta versión, pero aún no hay una fecha de lanzamiento oficial. Lo bueno es que ya hay un método para poder instalar la app en móviles Android con un cliente no oficial.

Y si buscas Clubhouse para Android pero no quieres su cliente no oficial, en la Play Store hay muchas alternativas con un funcionamiento similar. Son buenas opciones para esperar a que salga la versión oficial.

¿Por qué se ha puesto de moda Clubhouse?

Lo que llama la atención de esta aplicación es que personajes tan influyentes como Elon Musk o Lindsay Lohan están en ella y lo interesante es que puedes escucharlos hablar sobre cualquier tema. Además de eso, Clubhouse es una red social donde los emprendedores y empresarios abundan. Hay CEO de empresas hablando de marketing, de la bolsa de valores, y de cientos de temas más.

La app desde su salida al mercado en mayo del 2020 ha crecido demasiado. De hecho, desde su auge, ha obtenido hasta 4 millones de descargas en un mes. Eso es increíble para una aplicación con tan poca trayectoria.

¿A ti qué te parece Clubhouse? ¿Crees que se trata de una red social que será muy importante en el futuro?