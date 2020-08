¿Cuál de los tres fabricantes con más ventas en España tiene el mejor móvil? El lanzamiento del Xiaomi Mi 10 Ultra y el Galaxy Note S20 Ultra reabrió esta pregunta, y con razón, porque son unas bestias.

Hace unos meses comparamos al Mi 10 Pro vs Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 Pro+ y dimos un veredicto dividido, pero toca actualizar. Buscamos el mejor móvil de mitad de año, ¿cómo lo haremos? Comparando las especificaciones del Xiaomi Mi 10 Ultra vs Galaxy Note S20 Ultra vs Huawei P40 Pro+.

Tabla de especificaciones: Xiaomi Mi 10 Ultra vs Galaxy Note S20 Ultra vs Huawei P40 Pro+

Las características de estos móviles son fabulosas, y aunque buscamos al mejor entre ellos, no importa cuál elijas porque te estarás llevando un súper móvil. Esta es la ficha de técnica de cada uno:

Especificaciones Xiaomi Mi 10 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra

Huawei P40 Pro+ Dimensiones y peso 162,4 x 75,1 x 9,5 mm y 221,8 gramos. 164,8 x 77,2 x 8,1mm y 208 gramos. 158,2 x 72,6 x 9 mm, 226 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2340 x 1080), panel AMOLED, 386 ppi, 120 Hz, sensor de huellas integrado y HDR10+. 6,9″ Quad HD+ (3088×1440), panel Dynamic AMOLED 2X, 496 ppi, 120Hz, sensor de huellas integrado y HDR10+. 6,58″ Full HD+ (2640 x 1200), panel OLED, 441 ppi, 90Hz, sensor de huellas integrado y HDR10. Procesador Qulacomm Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650. USA: Qualcomm Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650.

Global: Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

HiSilicon Kirin 990 5G, con gráfica Mali-G76 MP16. RAM 8, 12 o 16 GB LPDDR5. 12 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. 256 o 512 GB en formato UFS 3.1 + microSDXC. 512 GB en formato UFS 3.0 + NMCard 2. Cámara Trasera Cuádruple: 48 MP f/1.85 + 48 MP f/4.1 + 12 MP f/2.0 + 20 MP f/2.2. Triple: 12 MP f/2.2 + 108 MP f/1.8 + 12 MP f/3.0. Quíntuple: 50 MP f/1.9 + 8 MP f/4.4 + 8MP f/2.4 + 40 MP f/1.8 + ToF 3D. Cámara Frontal 20 MP f/2.3. 10 MP f/2.2. 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. Extras USB-C, WiFi AX de doble banda, Dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, infrarrojo y altavoces estéreo. USB-C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, ANT+, protección IP68 y altavoces estéreo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, protección IP68 y puerto infrarrojo. Batería 4500 mAh con carga rápida de 120W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. 4500 mAh con carga rápida de 25W, carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa de 9W. 4200 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 40W y carga inalámbrica inversa de 27W. Sistema Operativo MIUI 12 basado en Android 10. One UI 2.5 basado en Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) basado en Android 10. Precio 650€ (8 GB + 128 GB). 1309€ (12 GB + 256 GB). 1399€ (8 GB + 512 GB). Comprar No disponible fuera de China. Comprar el Galaxy Note 20 Ultra Comprar el Huawei P40 Pro+

El Huawei P40 Pro+ tiene mejor diseño general, pero nos gusta más el módulo de cámaras del Xiaomi

Lo primero que podemos decir es que tanto el Xiaomi como el Samsung están fabricados en cristal, aunque el Note 20 Ultra llega con el nuevo Gorilla Glass Victus y laterales de acero inoxidable. Sin embargo, el P40 Pro+ se les adelanta al apostar por una trasera de cerámica.

El módulo de cámaras del Note 20 es más atrevido que el de los S20, pero sigue sin gustarnos. Por su parte, el Huawei mantiene un módulo sumamente atractivo que solo es superado, y por muy poco, por el del Xiaomi

¿Qué queda por decir? El diseño cuadrado del Galaxy S20 Note es diferenciador, pero como se golpee en una esquina el daño podría ser mucho peor. Los tres terminales tienen un peso y tamaño similar, aunque el Huawei es el más pequeño y a la vez el más pesado. El Huawei y el Samsung llegan con protección IP68.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X del Galaxy Note 20 no tiene competencia alguna

Si hay algo en lo que Samsung domina es en pantallas. El panel Dynamic AMOLED 2X que se estrenó con los S20 es el mejor del mundo según Display Mate, y el Note 20 lo lleva.

Además es la pantalla más grande entre los tres, y su resolución Quad HD+ (3088 x 1440) lo pone por delante de la resolución Full HD+ de la competencia. Aun así, el Xiaomi sigue siendo una gran opción gracias a que tiene una tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+ como el Samsung.

¿Qué podemos decir del Huawei? La pantalla del P40 Pro+ no está mal tampoco, pero se queda en 90 Hz de velocidad y tiene HDR10 estándar. ¿Esto es malo? En lo absoluto, sigue siendo muy buena, y de hecho ayudan con el consumo.

El Snapdragon 865+ es el nuevo rey del rendimiento, y lo llevan el Note 20 y Mi 10 Ultra

Los nuevos dispositivos de Xiaomi y Samsung equipan el chip más nuevo de Qualcomm, el Snapdragon 865+. Este procesador ya fue probado en el Mi 10 Ultra y obtuvo 687422 puntos en AnTuTu, una verdadera locura.

Del Note 20 Ultra todavía no tenemos pruebas de rendimiento, pero seguro que no quedará muy lejos de eso. Aun así, el Xiaomi Mi 10 Ultra seguro quedará por encima con sus 16 GB de RAM y MIUI, que es una capa más ligera que One UI.

¿Y el Huawei? El P40 Pro+ y su Kirin 990 5G también tienen un rendimiento excelente, pero se queda con 478258 puntos en AnTuTu. Puede parecer muy poco, pero el Huawei tiene 8 GB de RAM LPDDR4X y EMUI hace maravillas.

En cuanto a almacenamiento interno todos tienen modelos de hasta 512 GB, pero el Xiaomi no tiene almacenamiento ampliable. Igualmente, el Huawei utiliza almacenamiento UFS 3.0, mientras que los otros usan UFS 3.1.

El Mi 10 Ultra es el móvil con mejor cámara del mercado, aunque el P40 Pro+ le sigue muy de cerca

El Huawei P40 Pro se coronó como el mejor gracias a sus 128 puntos en DxOmark. No obstante, el Mi 10 Ultra llegó para quitarle la corona y destrozar el ranking con 130 puntos.

El nuevo Android de Xiaomi olvida el sensor de 108 MP, pero demuestra que los megapíxeles no son todo. Tiene dos sensores de 48 MP, y uno de ellos es un teleobjetivo periscópico con zoom híbrido de 120x y doble OIS. Además, cuenta con otro teleobjetivo de 12 MP y zoom óptico 2x, así como un ultra gran angular de 20 MP y visión de 128º.

El Huawei P40 Pro+ llega con cinco cámaras traseras, y ya ha demostrado su valía. ¿Su configuración? Un sensor principal de 50 MP con PDAF y OIS, un teleobjetivo periscópico de 8 MP con zoom óptico 10x que es genial y un ultra angular de 40 MP. A estos tres se le suman otro teleobjetivo con zoom óptico 3x, y un sensor ToF 3D.

El Note 20 Ultra de Samsung aún no pasa por DxOmark pero sobre el papel es fantástico. Tiene triple cámara trasera, y por supuesto apuesta por el sensor de 108 MP de Samsung que tan buen resultado ha dado. Aparte tiene un teleobjetivo objetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico 5x, y con Space Zoom llega hasta 50x en modo híbrido. ¿Y el último sensor? Una cámara ultra gran angular de 12 MP con visión de 120º.

La carga rápida de 120W del Mi 10 Ultra aplasta a la competencia

El Xiaomi llega con una batería de 4500 mAh como el Samsung, pero eso no es lo importante. El Mi 10 Ultra es capaz de cargarse en 23 minutos con su carga rápida de 120W, un récord que hasta ahora nadie ha logrado. Pero hay algo más, y es que tiene carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W.

El Huawei P40 Pro+ tiene una batería de 4200 mAh, pero su sistema de carga es notable. Ofrece carga rápida cableada e inalámbrica de 40W, y tiene el mejor sistema de carga inalámbrica inversa con 27W. Sí, su batería es la más pequeña, pero Huawei sabe de autonomía.

Por último está el Note 20 Ultra, que honestamente nos deja con un mal sabor en este apartado. Tiene batería de 4500 mAh, pero su carga rápida es de apenas 25W. Apare, solo sabemos que tiene Fast Wireless Charging 2.0, y su carga inalámbrica inversa es de 9W.

¿Cuál es el mejor buque insignia de mitad de 2020? El Xiaomi Mi 10 Ultra

Teniendo la mejor cámara, el mejor procesador y el mejor sistema de carga del mercado, el Xiaomi Mi 10 Ultra se alza con la corona sin lugar a dudas. Además también queda especialmente cerca en diseño, su pantalla no está nada mal y su precio es fantástico, aunque de momento no lo veremos fuera de China.

El Galaxy Note 20 y el Huawei P40 Pro+ también son móviles increíbles, pero aquí vinimos a buscar el mejor entre los tres. Al final del día cualquiera te dejará muy feliz, especialmente si eliges el de tu marca favorita, pero eso no le quita la corona al Xiaomi.

¿Estás de acuerdo con el resultado?