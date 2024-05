Si quieres saber cuánto dura la batería del Samsung Galaxy A55 5G, en este artículo te daremos una respuesta concina y detallada. La respuesta la encontrarás en las pruebas que ha realizado DxOMark y que te mostraremos en esta publicación.

Duración de la batería del Samsung Galaxy A55 5G y el tiempo que le toma cargarse

Para empezar, la batería del Samsung Galaxy A55 5G tiene una capacidad de 5000 mAh la cual puede llegar a funcionar por poco más de dos días. De hecho, tiene la misma capacidad que el Galaxy A54. Para saber lo que hay de cierto solo tenemos que ver los resultados de las pruebas de DxOMark:

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 25 W.

5000 mAh con carga rápida de 25 W. Duración media de la batería: 2 días y 9 horas.

2 días y 9 horas. Tiempo de carga por cable hasta el 80%: 52 minutos.

52 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100%: 1 hora y 43 minutos.

1 hora y 43 minutos. Autonomía con 5 minutos de carga (cable): 3 horas y 29 minutos.

3 horas y 29 minutos. Calificación en DxOMark: 121 puntos.

¿Qué tan buena es la autonomía del Samsung Galaxy A55 5G comparada con otros móviles?

La batería del Galaxy A55 5G ha sacado una calificación de 121 puntos en DxOMark, superando las calificaciones que obtuvieron el Xiaomi 13T Pro, el Xiaomi Redmi Note 10 5G y el iPhone 14 Pro. Sin embargo, se queda atrás frente al OnePlus 9, el Huawei P50 Pro y el Nothing Phone (2).

Adicionalmente, el Galaxy A55 ocupa el puesto 79 de dicho ranking. Los móviles que ocupan los tres primeros puestos son el Honor Magic 6 Pro, el Honor Magic 6 Lite y el Honor X9b.

En conclusión, la autonomía del Galaxy A55 5G es buena para un móvil de gama media, pero no hay duda de que, en lo que a batería y rendimiento se refiere, existen mejores alternativas en el mercado. No obstante, si quieres comprar este smartphone, no debes preocuparte mucho por su rendimiento energético porque cumplirá en dicho apartado.