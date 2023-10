Hace muy poco que se acaba de lanzar al mercado el Samsung Galaxy S23 FE, este modelo viene siendo una versión más económica del Galaxy S23. Si te has estado preguntando qué es lo que ofrece este modelo en comparación a otros móviles de la firma coreana, como el Galaxy A54, has llegado a la publicación correcta.

En este artículo, encontrarás una comparativa muy detallada entre el S23 FE y el A54. Para poder ver lo que cada smartphone tiene para ofrecer, debemos ver las especificaciones de forma detallada de estos dos móviles.

Especificaciones del Samsung Galaxy S23 FE y del Galaxy A54

Antes de eso, te invitamos a que revises la comparativa que hicimos entre el S21 FE y el nuevo modelo de Samsung, estamos seguros de que te interesará. Sin más preámbulos, las especificaciones del S23 FE y el A54 las puedes ver a continuación:

Especificaciones Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy A54 Dimensiones y peso 158 x 76,5 x 8,2 mm. 209 gramos. 158,2 x 76,7 x 8,2 mm. 202 gramos Pantalla 6,4″ Full HD+(2340 x 1080 px) con relación de aspecto 19,5:5, panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+, brillo máximo de 1450 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,4″ Full HD+(2340 x 1080 px)con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1000 nits (HMB), protección Corning Gorilla Glass 5 y agujero Infinity-O para la cámara. Procesador Global: Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD Xclipse 920. Estados Unidos: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. Samsung Exynos 1380 con gráfica Mali-G68 MC5. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.1. 128 o 256 GB ampliable a 1 TB con una tarjeta microSD. Cámara Trasera Sensor principal de 50 MP con f/1.8,PDAF y OIS, teleobjetivo de 8 MP con Zoom óptico de 3X y PDAF, ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123°. Flash LED y grabación en 4K a 30 FPS. Sensor principal de 50 MP con f/1.8, PDAF y OIS, ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123º, macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación en 4K a 30 FPS Cámara Frontal 10 MP con f/2.4. 32 MP con f/2.2. Conectividad USB-C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, GPS, Glonass, GALILEO, BDS, Bluetooth 5.3 LE, NFC, altavoces estéreo, certificación IP68 y sensor de huellas bajo la pantalla. USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, certificación IP67, GPS, Glonass, Galileo, BDS, altavoces estéreo, lector de huellas óptico y NFC. Batería 4500 mAh con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica. 5000 mAh con carga rápida de 25 W y sin carga inalámbrica. Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1.

A pesar de los puntos en común, la pantalla del Galaxy S23 FE supera a la del A54

Las pantallas de ambos modelos tienen algunas cosas en común. Ambas tienen 6,4 pulgadas y su resolución es Full HD+ (2340 x 1080 px). Incluso tienen la misma tasa de refresco (120 Hz) y utilizan un protector Corning Gorilla Glass 5.

No obstante, existen tres grandes diferencias entre la pantalla de ambos móviles y que ponen la balanza a favor del Samsung Galaxy S23 FE. La primera diferencia, es que el mencionado modelo tiene una pantalla mucho más brillante que la del A54, ya que el primero puede llegar a los 1450 nits, mientras que el segundo se queda en 1000 nits.

La segunda diferencia que le da una mejoría a la pantalla del S23 FE frente a la del A54, es que el primero incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X, mientras que el segundo posee un Super AMOLED.

En caso de que no entiendas, la diferencia no solo radica en que Dynamic AMOLED 2X es una versión más reciente que Super AMOLED, sino también ofrece una mejor calidad, rendimiento y cuenta con la capacidad de reducir la emisión de luz azul. Esto ayuda a que no te fatigues tanto al ver la pantalla del móvil si lo utilizas por mucho tiempo.

La tercera diferencia, es que el Galaxy S23 FE es compatible con HDR10+ y el A54 no cuenta con esta tecnología. En caso de que no lo sepas, HDR10+ es un estándar abierto creado como una versión mejorada de HDR10. Este ayuda a incorporar tanto realismo como sea posible a lo que vemos en las pantallas de los móviles, tablets y televisores.

HDR10+ ofrece una mayor variedad de colores, una mayor diferencia entre los puntos brillantes y oscuros de una imagen, una profundidad de color de 10 bits, metadatos dinámicos, un brillo de hasta 4000 nits (aunque el S23 FE solo llega a 1450 nits) y muchas otras mejoras que le permiten mostrar imágenes con una mayor calidad. Basado en todo lo dicho concluimos lo siguiente:

Ambos móviles tienen pantallas de 6,4 pulgadas, resolución Full HD+, la misma tasa de refresco (120 Hz) y un protector Corning Gorilla Glass 5.

la misma tasa de refresco (120 Hz) y un protector Corning Gorilla Glass 5. El Galaxy S23 FE tiene un brillo de 1450 nits y supera al brillo máximo del A54 (1000 nits).

El A54 utiliza un panel Super AMOLED, mientras que el S23 FE usa un panel más reciente (Dynamic AMOLED 2X) el cual ofrece menor emisión de luz azul, más calidad de imagen y mejor rendimiento.

el cual ofrece menor emisión de luz azul, más calidad de imagen y mejor rendimiento. El S23 FE es compatible con HDR10+.

Igualados en memoria RAM, pero solo hay un ganador en lo que a procesador y almacenamiento se refiere

Ambos móviles tienen 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno que puede ser de 128 o 256 GB. Sin embargo, al A54 se le puede expandir su memoria a 1 TB si se le instala una tarjeta microSD, algo que el S23 FE no puede hacer.

En cuanto a los procesadores de ambos móviles, el A54 funciona gracias a un Samsung Exynos 1380 con gráfica Mali-G68 MC5, un procesador de gama media del que hablamos en su momento. Por su parte, del S23 FE existen dos modelos con dos procesadores diferentes, uno es para venderse en Estados Unidos y el otro para el resto del mundo:

El modelo para Estados Unidos funciona con un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. Si quieres saber más de dicho procesador, revisa esta publicación.

Si quieres saber más de dicho procesador, revisa esta publicación. El S23 FE que será lanzado para los demás países del planeta utiliza un Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD Xclipse 920.

En cuanto a cuál de los procesadores es el mejor, encontramos que los chipset de los dos modelos del S23 están arriba en el ranking de Nanoreview y muy por encima del SoC que usa el A54. Específicamente, el Snapdragon 8 Gen 1 se encuentra en el puesto 10, seguido del Exynos 2200 en la posición 14. Por su parte, el Exynos 1380 se encuentra en el puesto 49.

La diferencia de rendimiento entre los dos procesadores de las dos versiones del S23 FE con el del A54 no es poca cosa. Según datos de AnTuTu, el Snapdragon 8 Gen 1 obtuvo una calificación de 1121653 y el Exynos 2200 sacó 909998. Por su parte, Exynos 1380 solo consiguió 583323.

Como si la diferencia no fuese lo bastante clara, la mejora que ofrece el S23 FE usando el Snapdragon Gen 1 frente al A54 es del 92%, mientras que el modelo que utiliza el Exynos 2200 tiene una mejora del 56% frente al Exynos 1380.

Aunque los tres chipset son de ocho núcleos, los procesadores de los dos modelos del S23 FE son procesadores más avanzados de 4 nanómetros y catalogados como de gama alta, mientras que el Exynos 1380 es de 5 nanómetros y de gama media. Sabiendo todo esto, podemos concluir lo siguiente:

Los dos modelos del S23 FE que están equipados con el Snapdragon 8 Gen 1 y el Exynos 2200 superan al A54 que funciona con el Exynos 1380.

Ambos tienen 8 GB de memoria RAM y el mismo almacenamiento interno (128 o 256 GB), pero al Galaxy A54 se le puede ampliar su almacenamiento a 1 TB si se le instala una tarjeta microSD.

¿Es mejor una cámara como la del Galaxy S23 FE o como la del Galaxy A54? Aquí la respuesta

Hemos visto diferencias muy marcadas en los apartados de los que ya hemos hablado. No obstante, las cámaras del Galaxy S23 FE y del A54 tienen más cosas en común que diferencias. Para que puedas entenderlo mejor, te dejaremos las especificaciones detalladas de las cámaras de ambos smartphones: