WiFi es una tecnología que no ha dejado de evolucionar y la prueba de ello es que el WiFi 6E ha comenzado a extenderse a cada vez más dispositivos. Sin embargo, ¿vale la pena pasarse a WiFi 6E? ¿Qué beneficios ofrece en comparación con el WiFi 6? Estas preguntas te las responderemos a continuación.

Diferencias entre el WiFi 6 y el WiFi 6E

Lo primordial, es que sepas cuál es la diferencia entre el WiFi 6E y el WiFi 6. De entrada, ambos estándares tienen mucho en común. La diferencia fundamental entre ambos es que el segundo ofrece una mayor cantidad de frecuencias, de modo que la estabilidad de la señal es mucho mayor.

Esto se debe a que WiFi 6E incorpora una banda de 6 GHz que tiene (para decirlo en palabras más simples) una mayor capacidad para transmitir datos a través de muchas frecuencias diferentes.

Esta mejora contribuye a que WiFi 6E pueda usar una señal hasta con 7 canales de 160 MHz, mientras que su versión anterior solo puede usar dos canales que también son de 160 MHz. La razón por la que estándares como WiFi 6 y versiones anteriores pueden tener algo de inestabilidad en la conexión se debe a que tienen un rango más limitado de frecuencias.

Por ejemplo, WiFi 6 utiliza las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz y si vives en un lugar donde hay muchos routers que utilizan dichas frecuencias, es probable que el internet lento sea parte de tu día a día.

Esto sucede porque incluso si hay pocas personas conectadas a tu router, hay otros routers conectados por las mismas frecuencias y esto puede generar interferencia en la señal. Este fenómeno es similar al que llegas a experimentar si tienes un gran número de dispositivos inalámbricos conectados a tu router.

¿Vale la pena el WiFi 6E? Aquí la respuesta

Ahora que ya sabes la diferencia conocerás la respuesta a la pregunta, aunque no es una pregunta que pueda responderse con un simple “sí” o “no” porque depende de tu caso particular. No nos malinterpretes, no hay duda de que toda mejora siempre será bien recibida, pero depende de si la puedes emplear y si lo necesitas.

De entrada, no todos los dispositivos son compatibles. Los dispositivos digitales compatibles con WiFi 6E pueden conectarse a routers con versiones anteriores de WiFi, pero un router con una versión anterior a WiFi 6 no será compatible con WiFi 6E.

Para que puedas saber si vale la pena pasarse a WiFi 6E en tu caso particular, lo primero que deberías hacer es confirmar si tu móvil, tu tablet, tu ordenador y el resto de tus dispositivos digitales son compatibles con dicho estándar o no. Si compras un router con compatible con WiFi 6E, y ni tu ordenador ni tu móvil lo son, no te servirá de nada.

Por último, pero no menos importante, debes hacerte la siguiente pregunta… ¿es algo que necesitas? Si tu conexión WiFi actual no te ha causado ningún tipo de problemas, puedes seguir usándola, pero si vives en un lugar donde hay muchas redes WiFi (o con muchos dispositivos conectados a tu red) y la lentitud del Internet está a la orden del día sin duda que pasarte a WiFi 6E te ayudará a resolver ese problema.

En Androidphoria publicamos una lista de móviles compatibles con WiFi 6E que seguramente te interesará. También te invitamos a revisar la publicación que hicimos sobre el Google Nest WiFi Pro, un router compatible con WiFi 6E.