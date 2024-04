Hace unos meses, se dio a conocer al mundo el juego Suck Up!, o ¡Chúpate esa!, en español, y al público le ha encantado esta propuesta. Se trata de un juego que utiliza IA de una forma nunca antes vista. Por su éxito, muchos han intentado replicar este título, pero te recomendamos que no descargues Suck Up en Android, pues no está en la Play Store, así que ahórrate las molestias.

Si no quieres decepcionarte con alguna copia barata que no tiene una IA ni nada que ver con el título original de ¡Chúpate esa!, será mejor que no descargues ninguna versión de Suck Up!, para Android. Permítenos explicarte esto más a fondo y aclarar cualquier duda que puedas tener respecto a este juego.

No descargues Suck Up en Android, no es el juego que crees que es

Una simple búsqueda en la Play Store te arrojará varios títulos que están inspirados en Suck Up, pero que no son el juego original. Un claro caso de esto es Suck Up Playtime Game, un juego con un nombre muy parecido, un personaje principal que también es un vampiro que se oculta, pero que cuenta con una jugabilidad muy diferente.

De momento, no hay un anuncio oficial que diga que ¡Chúpate esa!, estará disponible para Android pronto, pero de ser así de seguro podrás saber de ello siguiendo la cuenta oficial de Suck Up!, en X. Mientras tanto, puedes jugar el juego en tu PC con Windows o Mac.

¿Cómo descargar y jugar Suck Up?

Como ya te mencionamos Suck Up!, está disponible en Windows y Mac. Sin embargo, tendrás que adquirirlo directamente desde su página. El juego no se puede descargar por plataformas como Steam debido a que los juegos con IA aún son algo muy nuevo y Steam aún no tiene políticas claras en ese campo.

Descargar | Suck Up!

¿Suck Up está gratis para PC?

Lastimosamente, el juego no es gratuito, tiene un coste de 16 $ o 15,02 € y las compras se realizan directamente desde la página del título. Tu compra te otorga acceso a Suck Up! y 10 mil tokens para interactuar con la IA, lo que se traduce en 40 a 50 horas de juego ininterrumpido aproximadamente.

¿Suck Up está en otros idiomas?

Debido a que el juego básicamente consiste en usar tu micrófono para convencer a los NPC de que te dejen entrar a sus casas entablando una conversación con ellos, muchos se preguntan si este juego solo se puede jugar en inglés. Pues la respuesta a esa pregunta segura te alegrará, ya que Suck up!, está disponible también en español, alemán, portugués y francés.

Así que no hay excusas para que no empieces a jugar este título, pero recuerda no descargues Suck Up en Android, el juego del vampiro con IA no es este. Esperamos haber aclarado todas tus dudas referentes a este juego de PC con IA. Si aún hay algo que no tienes muy claro, déjanoslo saber en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.