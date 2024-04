Iniciando marzo Samsung reveló sus nuevos Galaxy A35 y A55, sus móviles estrella para la gama media en 2024. Las previsiones de venta para este par son enormes, pues las generaciones anteriores se han vendido como pan caliente en años anteriores. Tomando eso en cuenta, son muchos los usuarios que están informándose sobre sus especificaciones y datos antes de comprarlos.

Hace unas semanas te trajimos las comparativas entre el Galaxy A35 vs. A34 y Galaxy A55 vs. A54, todo con la intención de determinar qué tantas novedades había. Sin embargo, hoy vamos a esclarecer una duda mucho más puntual que seguro tú y otros más se han hecho: saber si los Galaxy A55 y A35 tienen (o no) jack de 3,5 mm para auriculares.

Los Samsung Galaxy A55 y A35 no tienen jack de 3,5 mm para conectar auriculares

Revisar la hoja de especificaciones de los Galaxy A55 y A55 basta para darse cuenta de algo: por ningún lado se menciona que tengan conector de 3,5 mm para auriculares. Lo más lógico sería pensar en que efectivamente no lo tienen, pero también podría tratarse de un error humano en la redacción, ¿no?

Lamentablemente, no se trata de un error de tipeo en las fichas técnicas. A través de fotos, vídeos y teniéndolos en nuestras manos hemos podido comprobarlo: tal como sucede desde los Galaxy A53 y A33, los Galaxy A55 y A35 no tienen conector jack para auriculares. Esta decisión se tomó en 2022 para todos los Galaxy A5X y A3X, así que tampoco esperes que regrese en futuras generaciones.

¿Esto significa que no puedes conectar auriculares a tu Galaxy A55 o A35? Para nada, pues hay tres métodos diferentes: puedes comprar auriculares inalámbricos por Bluetooth, algunos con conexión USB-C o directamente usar unos con conexión de 3,5 mm valiéndote de un adaptador a USB-C.

Ahora, ¿por qué Samsung decidió tomar este camino? Es algo que viene sucediendo desde los Galaxy S20 de 2020 y poco a poco ha ido extendiéndose a otras gamas. Las razones que apunta la compañía son dos: primero, fabricar móviles más delgados; y segundo, mejorar la resistencia a polvo y agua.

¿Y ranura para la microSD? ¿Los Galaxy A55 y A35 tampoco la tienen?

Aprovechando que estamos resolviendo dudas y que seguramente también tengas esta, la contestamos de una vez: para tu suerte, los Galaxy A55 y A35 sí tienen ranura para microSD. Esto significa que siempre podrás ampliar el almacenamiento de estos dispositivos o bien intercambiar datos rápidamente entre una memoria extraíble u otra.

No nos sorprendería que esta característica deje de existir más adelante, pues es la tendencia del mercado. Pero de momento sigue ahí y hay que aprovecharla.