Samsung presentó hace poco el Galaxy A35, la nueva generación de uno de sus móviles más vendidos, que llega junto al Galaxy A55. El A35 llega con cambios interesantes en su interior, aunque algunos usuarios se preguntan si valen la pena como para dar el salto.

Esto es justamente lo que vamos a determinar en esta comparativa rápida, pues listamos todas las diferencias entre los Samsung Galaxy A35 y Galaxy A34. ¿Estás listo para conocerlas? Entonces sigue leyendo, y si quieres hacer lo propio con el Galaxy A55 y el Galaxy A54 también puedes ver su comparativa.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A34

Especificaciones Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A34 Dimensiones y peso 161,7 x 78,0 x 8,2 mm y 209 gramos. 161,3 x 78,1 x 8,2 mm y 199 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1000 nits (HBM) y protección Gorilla Glass Victus (Galaxy A35) o Gorilla Glass 5 (Galaxy A34). Procesador Samsung Exynos 1380 con gráfica Mali-G68 MC5. MediaTek Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4. RAM 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable con microSD. Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP con f/1.8 (Sony LYT-600), PDAF y OIS.

con f/1.8 (Sony LYT-600), PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 (Samsung S5K4HA) y campo visual de 123º.

con f/2.2 (Samsung S5K4HA) y campo visual de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 30 fps. Triple: Principal de 48 MP con f/1.8 (Sony IMX582), PDAF y OIS.

con f/1.8 (Sony IMX582), PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 (Samsung S5K4HA) y campo visual de 123º.

con f/2.2 (Samsung S5K4HA) y campo visual de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 30 fps. Cámara Frontal 13 MP con f/2.2 Sony (IMX258). Conectividad y extras

USB-C, WiFi 6 (A35) o WiFi 5 (A34), Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NFC, altavoces estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas óptico y certificación IP67.

Pocas novedades entre una y otra generación, aunque los que hay son positivos

Siendo móviles de gama media asequible, Samsung no introduce tantísimas mejoras entre una y otra generación de los Galaxy A3X. En 2024 esto no ha sido diferente, aunque no podemos negar que algunas novedades en el Galaxy A35 nos agradan. ¿Cuáles son estas? Vamos a listarlas por sección de interés para que notes las diferencias más fácilmente:

Diseño : muchas de las líneas del Galaxy A35 son las mismas del Galaxy A34

: Pantalla : ambos usan el mismo panel Super AMOLED de 6,6” con resoluciónn Full HD+, frecuencia de 120 Hz y brillo HBM de 1000 nits.

: con resoluciónn Full HD+, frecuencia de 120 Hz y brillo HBM de 1000 nits. Rendimiento: el Galaxy A35 recibe el Exynos 1380 que llevó el A54 el año pasado, un chip entre un 10% y un 15% más potente que el Dimensity 1080 del A34. Mientras, se mantienen las mismas configuraciones con hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Software : el móvil de 2024 llega al mercado con Android 14 y One UI 6.1, mientras que el de 2023 alcanza esta versión tras una actualización. Ambos tendrán cuatro actualizaciones mayores de Android .

: el móvil de 2024 llega al mercado con Android 14 y One UI 6.1, mientras que el de 2023 alcanza esta versión tras una actualización. . Cámaras : el ultra gran angular de 8 MP, el sensor macro y la cámara frontal son idénticos, así que puedes esperar un resultado muy similar. Sin embargo, el Galaxy A35 tiene un sensor principal Sony LYT-600 de 48 MP , superior al Sony IMX-582 de 50 MP usado en el A35.

: el ultra gran angular de 8 MP, el sensor macro y la cámara frontal son idénticos, así que puedes esperar un resultado muy similar. Sin embargo, , superior al Sony IMX-582 de 50 MP usado en el A35. Batería : comparten las mismas especificaciones , con baterías de 5000 mAh de autonomía y carga rápida de 25 W.

: , con baterías de 5000 mAh de autonomía y carga rápida de 25 W. Otros: ambos tienen altavoces estéreo, carecen de jack de 3,5 mm, tienen el lector de huellas debajo de la pantalla y cuentan con conectividad 5G .

Entre el Samsung Galaxy A35 y el Galaxy A34, ¿cuál deberías comprar? ¿Los precios hacen justicia?

Como pudiste ver arriba, el Galaxy A35 no introduce muchas mejoras respecto al Galaxy A34. Sí, ciertamente es más potente y tiene mejores cámaras, pero no son cambios realmente significativos. Esto se traduce en que, de buenas a primeras, dar el salto de una generación a otra no sea especialmente recomendable si tienes el Galaxy A34. ¿Y en caso de no tener ninguno? Vamos a ver cuánto cuestan cada uno actualmente para determinarlo:

Samsung Galaxy A35 : se venderá desde 379 € en su versión base de 6 GB + 128 GB.

: se venderá desde 379 € en su versión base de 6 GB + 128 GB. Samsung Galaxy A34: se puede conseguir por 299 € en Amazon en su mejor versión (8 GB + 256 GB) y desde 240 € en su versión más básica (6 GB + 128 GB).

Como verás, hasta la versión más completa del Galaxy A34 se consigue más barata que la versión base del Galaxy A35. Si hoy tuvieses que decidir entre uno y otro, definitivamente te diríamos que inviertas en el Galaxy A34, pues la diferencia de precios no compensa.