Nothing Phone 1 vs Google Pixel 6a se busca el mejor gama media

La batalla por liderar la gama media de móviles Android siempre ha enfrentado a Samsung y Xiaomi, fabricantes que luchan para ver cuál es mejor, si los Galaxy A o los Redmi Note. Pero este año la cosa ha cambiado. Google está cada vez más presente en el mercado de móviles con sus teléfonos Pixel y ahora aparece una nueva marca que ya quiere hacerse un nombre en la industria: Nothing.

La nueva marca de Carl Pei ha logrado algo sin precedente: que una marca totalmente nueva genere mucho hype con el lanzamiento de su primer móvil. El Nothing Phone (1) ha sido uno de los smartphones que más expectativas ha creado en los últimos años y, afortunadamente, ya se ha presentado.

Pero el primer teléfono de Nothing no es único que ha llegado para sorprender en la gama media. Google ha presentado oficialmente una versión más accesible de su flagship: el Pixel 6a, un móvil de gama media impulsado por un chipset de gama prémium. Entonces… ¿Cuál de estos teléfonos es mejor? Pues acompáñanos a descubrirlo.

¿Nothing Phone (1) o Google Pixel 6a? En busca del mejor gama media

Si estás pensando en comprarte un móvil Android de gama media, pues debes saber que hoy en día tienes una enorme variedad de opciones disponibles. Puedes elegir entre los superventas de Xiaomi, POCO o Samsung que de seguro ya conoces por ser modelos muy populares.

Ahora bien, si quieres apostar por algo innovador y diferente, no es necesario que compres un gama alta de más de mil euros. En la gama media existen dos modelos de lujo totalmente únicos que tienes que conocer: el Nothing Phone (1) y el Google Pixel 6a. ¿No tienes idea de cuál es mejor? Pues te invitamos a que nos acompañes en la siguiente comparativa para que puedas hacer la mejor elección.

En diseño nada le gana a la innovadora y brillante tapa trasera del Nothing Phone (1)

El diseño del Google Pixel 6a no tiene nada reprochable. De hecho, viene con el módulo de cámaras rectangular que flanquea horizontalmente toda la tapa trasera y que fue toda una novedad del Google Pixel 6. Sin embargo, no cabe duda que el Nothing Phone (1) es el justo ganador en este apartado.

El primer móvil de la nueva marca de Carl Pei se roba todas las miradas con su arriesgada tapa trasera transparente. Además, viene con unas tiras LED que ofrecen una gran variedad de funciones. Si bien en temas de estética siempre existe mucha subjetividad dependiendo de los gustos de cada usuario, es imposible negar que el Nothing Phone (1) tiene un diseño diferenciador y auténtico.

En pantalla son bastante parecidos, pero la del Nothing Phone (1) es más grande y resistente

La pantalla del Nothing Phone (1) es la clara vencedora al comparar esta característica. ¿Por qué? Pues porque si bien monta un panel OLED (al igual que el teléfono de Google) este es de mayor tamaño.

El móvil de Nothing cuenta con una pantalla de 6,55 pulgadas que ofrece una profundidad de color de 10 bits y es compatible con la tecnología HDR10+ lo que garantiza una buena representación de colores y un rango dinámico de alta calidad. Además, viene con una tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5.

Pero el Pixel 6a no se queda atrás en lo que a pantalla respecta. En este móvil también encontramos un panel OLED, pero en este caso un poco más pequeño (6,1 pulgadas), aunque también es compatible con HDR. ¿Otro punto negativo? Que su protección es algo menor, ya que viene con Corning Gorilla Glass 3.

La cámara es el punto de inflexión en esta comparativa: si te importa mucho la fotografía te quedarás con el de Google

Google ha dejado en claro algo que desde hace mucho tiempo Apple venía pregonando: más megapíxeles no significan mejor cámara. Y el ejemplo más claro de ello ha sido su último flagship, el Google Pixel 6 que se lució en los análisis de cámaras y que incluso superó al iPhone 13 en este apartado.

Pues bien, era de esperar que el nuevo Pixel 6a no defraudará en cámaras y no lo ha hecho. Este teléfono de gama media viene con un sensor gran angular y un ultra gran angular de 12 megapíxeles que es potenciado por un ISP para el procesamiento de imágenes y la inteligencia artificial de los de Mountain View que ha convertido a su app de cámara (GCam) en la mejor de todas.

Por su parte, el móvil de Nothing también viene con la misma configuración de sensores (gran angular + ultra gran angular) ambos de 50 megapíxeles. Al ser una marca nueva, habrá que esperar el análisis de los expertos en fotografía para saber que tan bien lo han hecho al diseñar la cámara del Nothing Phone (1).

En rendimiento ninguno decepciona, pero el Google Pixel 6a trae un chipset de gama alta

Existían dudas sobre cuál sería el procesador del Nothing Phone (1), y finalmente la marca se ha decantado por el mejor chipset de la gama media, el Snapdragon 778G+ que ofrece un rendimiento bastante aceptable.

No obstante, los de la gran G rompen el mercado al incorporar su chipset de gama alta en el Pixel 6a: el Google Tensor. Por esta razón (y por el ISP dedicado al procesamiento de imágenes que tiene este chipset) el teléfono de Google es el claro ganador en este apartado.

En autonomía y precios no encontrarás diferencias entre el Nothing Phone (1) y el Google Pixel 6a (por el momento)

Finalmente, una de las características que más influyen al momento de elegir entre dos móviles es su precio y batería. Desafortunadamente, hay muy pocas diferencias entre estos dos móviles en lo que respecta a este apartado.

El Nothing Phone (1) tiene una batería de 4500 mAh y cuesta alrededor de 469 €, mientras que el Google Pixel 6a viene con 4410 mAh de batería y su precio es de 459 €.

Y tú… ¿Con cuál de estos dos gama media te quedas?