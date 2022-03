¿Quieres usar tus auriculares con cable, pero no consigues un smartphone para hacer esto? Si es así, hoy es tu día de suerte. Aquí vas a ver cuáles son los mejores móviles con jack de auricular en 2022.

Cada año se lanzan menos smartphones que tengan el conector de 3,5 mm. Pese a ello, aún hay disponibles teléfonos con esta característica. ¡Quédate en la web y descubre cuáles son esos móviles que te ayudarán a exprimir al máximo tus auriculares con cable!

Los mejores smartphones con jack para auriculares de 3,5 mm que puedes comprar en 2022

¿Crees que si un móvil tiene conector de auriculares significa que es de baja calidad o cuenta con un diseño feo? Pues la siguiente lista te hará cambiar de opinión. A continuación te vamos a mostrar smartphones geniales que no sacrifican el jack de 3,5 mm.

La lista se adapta a todos los presupuestos. En ella, los precios de los móviles van desde la gama más barata hasta la más prémium. ¡Así que no importa si vas corto de pasta, ya que de igual forma podrás encontrar un buen teléfono con puerto para auriculares!

POCO X3 Pro: uno de los móviles más potentes de la gama media tiene un precio de locos

El móvil de seguro que te sorprenderá por el gran rendimiento que logra. La causa de esto es su procesador Snapdragon 860. Este SoC no tiene mucho que envidiarle a smartphones más caros que el POCO X3 Pro.

Échale un vistazo a la lista que te dejamos a continuación si quieres saber más detalles del sucesor del legendario POCO X3:

Pantalla LCD de 6,67” con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. Procesador : Qualcomm Snapdragon 860.

: Qualcomm Snapdragon 860. Memoria : 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

: 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Cámara trasera : cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

: cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Batería : 5160 mAh con carga rápida de 33 W.

: 5160 mAh con carga rápida de 33 W. Precio: 270 €.

Al móvil tal vez le falta un panel AMOLED o una mejor cámara. Pero si lo que más te interesa es comprar un smartphone que no te dé problemas al jugar a los mejores juegos de Android (y no gastar por esto un pastizal), el POCO X3 Pro es una opción que no puedes dejar pasar.

Realme GT, el flagship killer que sorprendió a más de uno

El Realme GT es el móvil que estrenó la familia de buques insignias de la marca. Con este smartphone Realme buscó competir mano a mano con su competencia directa.

¿Y la empresa logró hacer esto? Claro que sí, ya que el Realme GT tiene uno de los mejores chips de Qualcomm hasta la fecha, unas cámaras que cumplen y un diseño atractivo que no quita el jack de auricular. ¿Lo mejor del móvil? Pues que te ofrece las siguientes caracteristicas por menos de 600 €:

Pantalla Super AMOLED de 6,43” con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. Procesador : Qualcomm Snapdragon 888.

: Qualcomm Snapdragon 888. Memoria : 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

: 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Cámara trasera : triple de 64 MP + 8 MP + 2 MP.

: triple de 64 MP + 8 MP + 2 MP. Batería : 4500 mAh con carga rápida de 65 W.

: 4500 mAh con carga rápida de 65 W. Precio: 560 €.

El Realme GT es muy completo en todos los apartados. Este móvil es un ejemplo claro de lo que es la relación calidad / precio.

ASUS ROG Phone 5s, el móvil gamer por excelencia

¿Quieres jugar como Dios manda con tu smartphone y tus auriculares con cable? Entonces debes conocer al ASUS ROG Phone 5s. Este dispositivo es uno de los móviles para gaming más llamativos hasta la fecha y se planta como el rival a vencer de los Black Shark 4S y de los RedMagic 6.

El ROG Phone 5s sorprende por su diseño impactante, su rendimiento bestial y la pantalla a 144 Hz que monta. Comprueba esto por tu cuenta leyendo las especificaciones del ASUS ROG Phone 5s:

Pantalla OLED de 6,78” con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. Procesador : Qualcomm Snapdragon 888+.

: Qualcomm Snapdragon 888+. Memoria : 12 GB o 16 de RAM y 512 GB de almacenamiento.

: 12 GB o 16 de RAM y 512 GB de almacenamiento. Cámara trasera : triple de 64 MP + 13 MP + 5 MP.

: triple de 64 MP + 13 MP + 5 MP. Batería : 6000 mAh con carga rápida de 65 W.

: 6000 mAh con carga rápida de 65 W. Precio: 1170 €.

Pese a que el ROG Phone 5s puede que no esté al alcance de muchos por su precio, el móvil vale la pena si quieres disfrutar de una experiencia de juego de primer nivel.

Xiaomi Redmi Note 11, un móvil económico que no decepciona

En nuestra review del Redmi Note 11 puedes comprobar que este móvil cumple en casi todo pese a tener un precio tan ajustado. Por unos 200 €, el smartphone más barato de la serie Redmi Note 11 te da un rendimiento decente y una pantalla con buenas especificaciones.

Algunas características del Redmi Note 11 son:

Pantalla AMOLED de 6,43” con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. Procesador : Snapdragon 680.

: Snapdragon 680. Memoria : 4 o 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento.

: 4 o 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento. Cámara trasera : cuádruple de 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

: cuádruple de 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Batería: 5000 mAh con carga rápida de 33 W.

El Redmi Note 11 será una gran compra para ti si quieres un smartphone bueno, bonito y barato con conector de auriculares.

Galaxy A52 5G, uno de los smartphones más equilibrados de Samsung

Con los Samsung Galaxy A52 5G y A72, la marca logró plantarle cara a Realme y a Xiaomi en la gama media. De los dos smartphones, destaca sobre todo el A52 5G por la pantalla de gran calidad que te ofrece, su diseño minimalista y su buena cámara. Otro detalle que te llamará la atención de este móvil es que tiene un rendimiento genial para el uso del día a día.

Conoce a fondo todo lo que monta el Galaxy A52 5G con su lista de características:

Pantalla AMOLED de 6,5” con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. Procesador : Snapdragon 750G.

: Snapdragon 750G. Memoria : 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

: 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Cámara trasera : cuádruple de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP.

: cuádruple de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP. Batería : 4500 mAh con carga rápida de 25 W.

: 4500 mAh con carga rápida de 25 W. Precio: 380 €.

La mejor palabra para definir al Galaxy A52 5G es «equilibrio». Este móvil saca buena nota por donde lo cojas y su precio no es exagerado.

¡Y listo, esos son los 5 mejores móviles con jack de auricular disponibles en la actualidad! De todos los smartphones que te acabamos de mostrar, ¿cuál es tu favorito? ¿Te vas a llevar ese teléfono a casa? Cuéntanos en los comentarios.