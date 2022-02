No te vamos a engañar. El Xiaomi Redmi Note 11 no es una gran evolución del Redmi Note 10. Sí, mejora la tasa de refresco de la pantalla, pero en todo lo demás es prácticamente idéntico a su predecesor. ¿Es una decepción? Pues esto es algo que Xiaomi lleva haciendo con casi todas sus familias de móviles en los últimos años, así que no. Lamentablemente, lo veíamos venir.

Ahora bien, dejando de lado las comparativas, el Redmi Note 11 es un smartphone brutal por 160 € (aproximadamente) que dudo mucho que decepcione a alguien que no haya tenido nunca un móvil de esta familia o de otra similar. Si tienes un presupuesto muy ajustado, el Redmi Note 11 es una de las opciones que debes considerar. Aquí tienes sus especificaciones.

Características Xiaomi Redmi Note 11 Dimensiones y peso 159,8 x 73,8 x 8 mm. 179 gramos. Pantalla 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 1000 nits y protección Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon 680 con gráfica Adreno 610. RAM 4 o 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB UFS 2.2, ampliable hasta 1 TB con microSD. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 118º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Retrato de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 13 MP con f/2.4. Conectividad y extras WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, puerto de infrarrojos, lector de huellas óptico, altavoces estéreo, conector de 3,5 mm y USB-C. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 13.

El diseño del Redmi Note 11: sencillo y ergonómico

Si bien los Redmi Note de Xiaomi acostumbran a tener un diseño bastante prémium para lo que valen, este Redmi Note 11 ha llegado con un acabado más simple de gama baja. Aunque esto no es algo malo, ojo. No impresiona a la vista, pero es un deleite para las manos. La tapa trasera es de plástico con una textura mate que no deja huellas y que se siente muy bien.

Mide 160 mm de largo, 74 mm de ancho y 8 mm de grosor. A pesar de su peso de 179 gramos, la verdad es que brinda una sensación de agarre fenomenal gracias a su marco plano similar al de los iPhone. Y si me preguntas por la calidad de fabricación, sinceramente no tengo quejas. Está construido de forma sólida y parece muy resistente: tiene protección IP53 contra polvo y agua, así como un cristal Gorilla Glass 3 que refuerza la pantalla.

Nos gusta mucho que tenga el jack de 3.5 mm para auriculares en el parte de arriba porque así el cable no se dobla. Igualmente, es una decisión acertada por parte de Xiaomi instalar el conjunto de altavoces duales en la parte superior e inferior, ya que de esa manera no bloqueas el sonido al coger normalmente el smartphone. Por cierto, el sonido del Redmi Note 11 es estéreo y se escucha genial.

Diseño y detalles del Redmi Note 11 1 de 7

En el lado derecho del marco están el control de volumen y un botón de encendido que hace las veces de sensor de huellas dactilares. Y en la parte de abajo está el puerto USB-C. En cuanto a la pantalla, esta tiene bordes bastante finos y una cámara perforada en la parte superior central que queda muy chula.

Lo que más impresiona de la pantalla es su panel AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz y resolución Full HD+ (2040 x 1080 píxeles) que es la mejor que hemos visto en este rango de precios. Por supuesto, no se compara con las pantallas AMOLED de móviles que valen el doble, pero tiene una calidad de primer nivel para ver vídeos o jugar. Además, su frecuencia de muestreo táctil alcanza los 180 Hz, por lo que también va muy bien con juegos competitivos.

Aparte, la pantalla se ve sin problemas a plena luz del sol, pues tiene un brillo máximo de 1000 nits. ¡Ah! Y mide 6,43 pulgadas: un tamaño perfecto para ver contenido panorámico como películas y series.

¿Qué tan buena es la cámara del Redmi Note 11? Lo normal

El Redmi Note 11 repite la cámara cuádruple de su antecesor, cambiando el sensor principal de 48 MP por uno de 50 MP. El resto de sensores son los mismos: 8 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidad). Así que no esperes un gran salto en fotografía. De hecho, no tiene la capacidad de grabar en 4K, como sí puede hacerlo el Redmi Note 10. Graba en 1080p / 30 FPS como máximo.

En general, toma fotos muy buenas cuando la iluminación es favorable. Pero cuando le exiges un poco más e intentas sacar fotos con él en lugares poco iluminados, puedes notar que la calidad se pierde. Su rango dinámico es limitado, hace un balance de blancos amarillento y tiende a suavizar artificialmente las fotos, haciendo que pierdan nitidez.

Muestras de la cámara del Redmi Note 11 1 de 11

Sus sensores marco y ultra gran angular hacen bien su trabajo, pero tienen una calidad notablemente inferior a la del sensor principal de 50 MP. Por ello, te recomendamos evitar el uso de los sensores secundarios en el Redmi Note 11. Cabe destacar que por defecto el móvil dispara a 12 megapíxeles, pero puedes hacer que dispare a 50 megapíxeles si lo eliges desde la configuración de la app de cámara.

Con respecto a la cámara frontal de 13 MP, solo podemos decirte que funciona bien y tiene una calidad decente. Para sacarte selfies y hacer videollamadas, está bien… sin más. En términos generales, las cámaras del Redmi Note 11 cumplen, pero no son nada impresionantes. Son más dignas de un teléfono de gama baja que de uno de gama media, lo cual entendemos. Es el sacrificio que se ha tenido que hacer para mantener un precio tan bajo.

El rendimiento del Xiaomi Redmi Note 11 es impecable en el día a día

El otro gran sacrificio que ha hecho Xiaomi para mantener bajo el precio del Redmi Note 11 está en el procesador. Utiliza un Snapdragon 680 que no está nada mal para cuestiones básicas: redes sociales, mensajería, juegos en calidad baja, etc. El problema es que no tiene 5G, monta la misma gráfica que el Redmi Note 8 (peor que la del Redmi Note 10) y en la multitarea es un poco más lento que su antecesor.

La verdad es que si buscas un smartphone veloz con un rendimiento perfecto, en este rango de precios todavía no hay nadie que supere al POCO X3 Pro. Dicho eso, el Redmi Note 11 funciona estupendamente bien en el uso diario y con la mayoría de juegos. Puedes comprarlo con 4 o 6 GB de RAM y con 64 o 128 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB con una micro SD).

Jugando en el Redmi Note 11 1 de 3

Lo mejor del procesador del Redmi Note 11 es que está fabricado en 6 nm, por lo que consume menos batería y es mucho más eficiente que el procesador de 11 nm del Redmi Note 10. Dicho sea de paso, este móvil tiene todas las conectividades que se necesitan: Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC, GPS e infrarrojos.

Por otra parte, es importante mencionar que el Redmi Note 11 nos ha decepcionado un poco en software. Al ser un móvil de 2022, esperábamos que trajera Android 12, pero no. Si bien incluye MIUI 13, está basado en Android 11 al igual que el Redmi Note 10. Además, hay que destacar que en este móvil MIUI vuelve a sentirse sobrecargado y no del todo bien optimizado.

Especificaciones del Redmi Note 11 y detalles de MIUI 13 1 de 3

La batería del Redmi Note 11, de lo mejor del móvil

La batería que monta el Redmi Note 11 es de 5000 mAh y se carga rápido con el cargador de 33 W que incluye en la caja. De 0 a 100 % se llena en 1 hora aproximadamente con este cargador.

Su autonomía es de unas 22 horas de vídeo, 43 horas de llamadas o 215 horas de música. Es decir, con un uso normal la batería te durará 1 día y medio fácilmente.

Nuestra opinión del Redmi Note 11: el móvil perfecto para presupuestos ajustados

El Redmi Note 11 puede no ser el mejor móvil de gama media del mercado, pero es el más barato de todos. Si quieres un smartphone con pantalla AMOLED de 90 Hz que funcione muy bien en el día a día, te recomendamos este sin dudarlo. Te costará menos de 200 € y por ese precio es difícil que te decepcione sobremanera en algún apartado.

De hecho, si lo pillas en preventa en la tienda Goboo antes del 21 de febrero, te saldrá por solo 159 € (40 € menos que el precio original y con Mi Band 6 de regalo). Aunque para lograr ese precio tan bajo también debes aplicar un cupón que solo estará disponible el 21 de febrero desde las 12:00 hasta las 13:00. Usa este botón para aprovechar la oferta: