Preparándose para lo que queda de año, ASUS decidió hacerle un pequeño lavado de cara a sus móviles gamers, los ROG Phone. Estos dispositivos destacan por ofrecer la máxima potencia disponible en el mercado, además de unas especificaciones fascinantes. ¿Cuáles son los nuevos modelos de la compañía y qué traen de nuevo? Quédate y sorpréndete con todos los detalles de los ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro.

Todas las especificaciones de los ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro

Aunque los ROG Phone 5 son todas unas bestias, ASUS es consciente de que tenía que apretar un poco más. Los ROG Phone 5s y 5s Pro son justamente eso, una renovación para poner al día ciertas cosas y mantenerse en lo más alto de la tabla de potencia de AnTuTu u otros benchmarks. Algunas especificaciones se mantienen, como los 18 GB de RAM o las pantallas de 144 Hz, pero otras se renuevan para dar vida a estos monstruos:

Especificaciones ASUS ROG Phone 5s

ASUS ROG Phone 5s Dimensiones y peso 172,8 x 77,2 x 10,29 mm. 238 gramos. Pantalla 6,78″ Full HD+ (2448 x 1080 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 144 Hz, respuesta táctil de 300 Hz, HDR10+, DCI-P3 y protección Gorilla Glass Victus. 6,78″ Full HD+ (2448 x 1080 píxeles) con panel P-OLED, tasa de refresco de 144 Hz, respuesta táctil de 300 Hz, HDR10+, DCI-P3 y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 888+ con gráfica Adreno 660. RAM 16 / 18 GB LPDDR5. 18 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 / 512 GB UFS 3.1. 512 GB UFS 3.1. Cámara Trasera Principal de 64 MP con f/1.9 y PDAF.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.4 y visión de 125º.

Macro de 5 MP con f/2.0. Cámara Frontal 24 MP con f/2.0. Conectividad y extras

WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + Glonass + Galileo, USB-C, altavoces estéreo, conector de audio de 3,5 mm, gatillos táctiles y lector de huellas óptico. Batería 6000 mAh con carga rápida de 66W. Sistema operativo Android 11 basado en ROG UI.

Los ROG Phone 5s cambian poco en diseño, aunque el 5s Pro estrena pantalla P-OLED

Siendo una actualización para refrescar su gama, ASUS decidió tomar el camino fácil respecto al diseño de los ROG Phone 5s y 5s Pro. Concretamente, el ROG Phone 5s es idéntico al ROG Phone 5 estándar, mientras que el ROG Phone 5s Pro es una copia del ROG Phone 5 Pro.

¿Qué caracteriza el aspecto de estos dispositivos? Una trasera de cristal que resta protagonismo al módulo de cámaras para agregar un diseño muy agresivo y lleno de luces RGB como le encanta a los gamers. Además, altavoces estéreo para un sonido impecable y gatillos laterales para que seas un maestro jugando. Mientras, el frontal ofrece una pantalla protegida por Gorilla Glass Victus, sin muescas ni perforaciones, ya que la cámara está en el marco superior.

Y hablando de pantallas, las de estos móviles son una pasada. La única diferencia es que el ROG Phone 5s lleva pantalla OLED, mientras que el ROG Phone 5s Pro equipa una pantalla P-OLED de última generación. De resto comparten las mismas especificaciones: tamaño de 6,78 pulgadas, resolución Full HD+, una increíble tasa de refresco de 144 Hz y frecuencia táctil de 300 Hz.

Los ROG Phone 5s y 5s Pro reciben el Snapdragon 888+ y hasta 18 GB de RAM para romper todos los récords

El motor que da vida a los nuevos dispositivos gamers de ASUS es nada menos que el Snapdragon 888+ de Qualcomm. Este chip mantiene la gráfica Adreno 660 del SD888, pero es un poco más potente y eficiente. Lo mismo sucede con el procesador, que conserva los núcleos, pero corriendo a mayor velocidad para obtener un rendimiento mayor.

¿No tienes suficiente con eso? ASUS también incluye memorias RAM en formato LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 para complementar el rendimiento. ¿En qué capacidades? Para el ROG Phone 5s: 16 GB + 256 GB o 18 GB + 512 GB; para el ROG Phone 5s Pro: 18 GB + 512 GB.

¿Habrá algún juego al que este móvil no pueda hacerle frente? Estamos seguros que no y que tampoco habrá uno en un buen tiempo. ¿Es el móvil gamer definitivo? No nos atreveríamos a decir que sí, pero se la juega con el RedMagic 6 Pro que probamos hace algunos meses. El sistema operativo que se encargará de domar a esta bestia es Android 11, que funcionará debajo de ROG UI.

¿Y la central nuclear para alimentarlos? No hará falta tanta energía, pero ASUS tampoco quiere dejarlos cortos y los configuró así: batería de 6000 mAh y carga rápida de 65W, unas cifras muy buenas.

Las cámaras de los ROG Phone 5s están a la altura, aunque no son increíbles

Siendo dispositivos para gamers, los ROG Phone 5s definitivamente no se enfocan en este apartado, ya que no es algo tan importante en su nicho. Aun así, ASUS los equipó con un trío de cámaras bastante decente que seguramente cumplirán todas tus expectativas.

El sensor principal es un Sony IMX686 de 64 MP con f/1.9 y PDAF, mismo que llevan dispositivos como los ASUS Zenfone 8 o el Redmi K40 Pro. La segunda cámara es un sensor ultra gran angular de 13 MP con f/2.4 y visión de 125º, unas especificaciones cumplidoras. Por último, encontrarás un sensor macro de 5 MP con f/2.0, nada sorprendente, pero servirá muy bien en su tarea. Respecto a la cámara frontal, los ROG Phone 5s y 5s Pro llevan una cámara para selfis de 24 MP con f/2.0.

Precio y disponibilidad de los ROG Phone 5s y 5s Pro

Los nuevos móviles para gamers de ASUS aterrizarán el 24 de agosto en Taiwan, pero probablemente llegarán al resto del mundo un poco más adelante. ¿Por qué lo afirmamos? Porque los modelos anteriores también han dado el salto global, así que no hay razón para que estos no lleguen a España. ¿Sus precios? Estos:

ASUS ROG Phone 5s (16 GB + 256 GB) : 915 € al cambio.

: 915 € al cambio. ASUS ROG Phone 5s (18 GB + 512 GB) : 1035 € al cambio.

: 1035 € al cambio. ASUS ROG Phone 5s Pro (18 GB + 512 GB): 1159 € al cambio.

Por cierto, el ROG Phone 5s Pro llega con un regalo, ya que al comprarlo recibirás un AeroActive Cooler 5, el disipador con ventilador de ASUS para móviles gamers.