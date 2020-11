La Navidad de 2020 se acerca y ya es momento de irse preparando para esta celebración. Montar el árbol o diseñar el mejor portal de Belén es parte del proceso, pero también lo son los regalos.

¿Buscas un buen móvil para regalar ese día? Entonces estás de suerte, porque tenemos la lista con los 10 mejores móviles para regalar esta Navidad. Hay opciones increíbles para cualquier bolsillo, así que seguramente te enamorarás de alguno de ellos. Además, si aprovechas los descuentos antes de Navidad conseguirás un mejor precio y evitarás colas de última hora.

Xiaomi Redmi 9, el móvil que dio un salto enorme en el rendimiento de la gama de entrada

Generalmente la serie Redmi Note se lleva toda la atención cuando se habla de móviles económicos y buenos, pero en 2020 fue diferente. Xiaomi decidió dar un salto muy grande con su Redmi 9, y la prueba está en que dobla en rendimiento al Redmi 8. Pero no es lo único, porque incluso supera al Redmi Note 8 en potencia, sí, el superventas de 2019.

No teniendo suficiente con eso, Xiaomi llevó las pantallas Full HD+ a la gama baja con este móvil, lo mismo que las cuatro cámaras traseras. El Redmi 9 cambió todos los paradigmas de la gama baja y costando apenas 148€ es un chollo increíble para regalar esta Navidad. Esta es su ficha técnica:

Pantalla IPS de 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080).

con resolución Full HD+ (2340 x 1080). Procesador MediaTek Helio G80 con gráfica Mali-G52 MC2.

con gráfica Mali-G52 MC2. 3 / 4 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 32 / 64 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Cuádruple cámara trasera de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfis de 8 MP.

Batería de 5020 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Android 10 bajo MIUI 11.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, Radio FM, conector de audio de 3,5 mm, conector de infrarrojos, sensor de huellas, Gorilla Glass 3 y más…

Realme 7, un gama media potente pero económico

El gran rival de Xiaomi en las gamas media y baja es Realme, un fabricante que se ha labrado una gran reputación en poco tiempo. ¿Cómo lo han hecho? Lanzando móviles de características muy buenas para su precio, como el Realme 7. Si tu presupuesto para Navidad está por debajo de los 200€, este es el móvil que necesitas sin lugar a dudas.

El Realme 7 ofrece un rendimiento muy bueno gracias a su MediaTek Helio G95, pudiendo enfrentarse a juegos como Fortnite con bastante soltura. Además tiene pantalla de 90 Hz, algo poco común en un móvil de 190€, y cuenta con cuádruple cámara trasera y sensor de 48 MP. ¿No te parece genial? Entonces mira todas sus especificaciones:

Pantalla IPS de 6,5″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 90 Hz .

con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de . Procesador MediaTek Helio G95 con gráfica Mali-G76 MC4.

con gráfica Mali-G76 MC4. 4 / 6 / 8 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfis de 16 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo Realme UI.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, Radio FM, NFC, conector de audio de 3,5 mm, sensor de huellas, Gorilla Glass 3 y más…

Poco X3 NFC, el rey del precio/rendimiento en la gama media de 2020

Haciéndole honor a su marca, el Poco X3 NFC es el smartphone con la mejor relación precio/rendimiento de la gama media. Este móvil cuesta tan solo 227€, un precio de risa para todo lo que ofrece. ¿Y qué es eso? Una pantalla Full HD+ de 120 Hz con HDR que no le envidia nada a móviles mucho más costosos y un procesador que rinde muy bien.

Aparte, es un móvil que nunca te abandonará porque cuenta con uno de los mejores sistemas energéticos de la lista: 5160 mAh de batería y carga rápida de 33W. ¿No tienes suficiente? Entonces su cuádruple cámara trasera y un monstruoso sensor de 64 MP quizás te convenzan. Es un móvil sencillamente increíble y estas son sus especificaciones:

Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR.

con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de y HDR. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfis de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Android 10 bajo MIUI 12.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, Radio FM, NFC, conector de audio de 3,5 mm, conector de infrarrojos, sensor de huellas, protección IP53, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi 10T Lite 5G, el mejor móvil para entrar al 5G sin dejarte un pastón en el regalo

La conectividad 5G sigue su rumbo hacia la masificación, y 2020 ha sido un año clave para ello. Atrás quedaron los tiempos del 5G exclusivo para la gama alta y Navidad es un buen momento para darte el gusto de entrar a esta tecnología.

El Mi 10T Lite 5G cuesta apenas 249€, y es la mejor forma de acceder al 5G gastando muy poco. ¿Porqué? Primero, porque comparte muchas de las cosas geniales del Poco X3, como su pantalla Full HD+ de 120Hz (pero con HDR10) y unas cámaras prácticamente idénticas. Todo ello con un procesador cerca de un 30% más potente, el Snapdragon 750G. ¿No es sencillamente genial? Así es el Mi 10T Lite 5G de Xiaomi:

Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10 .

con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y . Procesador Qualcomm Snapdragon 750G con gráfica Adreno 619.

con gráfica Adreno 619. 6 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfis de 16 MP.

Batería de 4820 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Android 10 bajo MIUI 12.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, conector de audio de 3,5 mm, conector de infrarrojos, sensor de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

OPPO Find X2 Lite 5G, la máxima potencia posible por menos de 300€

Si el Realme 7 es lo más potente que puedes conseguir esta Navidad por menos de 200€, el Find X2 Lite 5G es igual por debajo de 300€. Este smartphone tiene como motor nada menos que al Snapdragon 765G, el chip estrella de Qualcomm para la gama media con 5G. Con él no habrá tarea que se te resista, porque ya en estos niveles comenzamos a hablar de mucha potencia bruta.

Pero eso no es lo único que tiene de interesante este smartphone, porque también tiene pantalla AMOLED, una aliada excelente para su batería de 4025 mAh. Además, tiene carga rápida de 30W, así que doble ganancia en ese sentido. Este dispositivo es una competencia directa del Mi 10 Lite 5G, pero nos gusta más porque tiene 8 GB de RAM y una mejor cámara frontal. Te dejamos sus características:

Pantalla AMOLED de 6,4″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080).

con resolución Full HD+ (2400 x 1080). Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

y 128 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfis de 32 MP .

. Batería de 4025 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo ColorOS 7.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, NFC, conector de audio de 3,5 mm, sensor de huellas óptico, Gorilla Glass 5 y más…

OnePlus Nord, uno de los mejores gama media-alta y el móvil que inició una era en OnePlus

El OnePlus Nord es un smartphone icónico en sí mismo. No solo es el primer móvil gama media de la compañía, sino que también abrió sus puertas a la diversificación. Este dispositivo destaca por tener mucha potencia en su interior, pero además destaca por tener una de las mejores pantallas de su gama.

Sí, su panel es de 90 Hz, un poco más lento que el del Poco X3, pero utiliza tecnología Fluid AMOLED y tiene HDR10+. Si algo ha demostrado OnePlus es que es la única que rivaliza cara a cara con Samsung en este apartado, y el Nord no es la excepción. No obstante, esa no es su única baza, porque también es un móvil increíble para tomar fotos, y el único de esta lista con doble cámara frontal. ¿Su precio? 399€, un poco caro, pero además tiene 5G.

Pantalla Fluid AMOLED de 6,44″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 90 Hz y HDR10+ .

con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 6 / 8 / 12 GB de RAM y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento.

y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Doble cámara frontal para selfis de 32 MP + 8 MP.

para selfis de 32 MP + 8 MP. Batería de 4115 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo OxygenOS 10.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, sensor de huellas óptico, Gorilla Glass 5 y más…

Poco F2 Pro, el flagship-killer de 2020 no podía faltar en la lista de deseos para Navidad

Si llegaste hasta aquí es porque quieres que tu deseo se haga realidad y probablemente termines llevándote este móvil a casa en vez de regalarlo. El Poco F2 Pro lleva varios meses entre nosotros, pero es un smartphone que rompió el mercado.

¿Cómo lo hizo? Con un súper precio de apenas 420€ y unas especificaciones de miedo. Su Snapdragon 865 es el chip que alimentó a los mejores dispositivos de 2020, su diseño todopantalla con cámara retráctil es una delicia y su configuración de cámaras traseras es excelente. Sin lugar a dudas es un móvil que tiene mucho que decir, y con un precio como el que tiene no encontrarás nada parecido. Esta es su ficha técnica:

Pantalla Super AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10+ .

con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y . Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

y 128 / 256 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP.

de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP. Cámara frontal retráctil para selfis de 20 MP.

para selfis de 20 MP. Batería de 4700 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo MIUI 12.

Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, conector de audio de 3,5 mm, conector infrarrojo, sensor de huellas óptico, Gorilla Glass 5 y más…

Google Pixel 4A, potencia en formato pequeño y fotos de calidad para regalar en Navidad

El 2020 fue un año delicado para los Google Pixel, los de Mountain View no presentaron un dispositivo de gama alta, pero tampoco redujeron mucho sus precios. No obstante, un Pixel es sinónimo de al menos tres cosas: integración perfecta con Android, mucho tiempo de soporte y fotos increíbles. Sí, el Pixel 4A es un móvil que por especificaciones se queda un poco atrás, pero su rendimiento es muy bueno a pesar de eso.

Además, las fotos que logran estos dispositivos son alucinantes gracias al algoritmo de fotografía computacional de Google. No teniendo suficiente, tendrás Android actualizado por mucho tiempo, y aparte el Pixel 4A tiene algo muy difícil de encontrar en el mercado actual: un formato compacto. Actualmente es más fácil conseguir un unicornio que un móvil pequeño, pero Google lo hizo realidad. Eso sí, cuesta la friolera de 499€.

Pantalla OLED de 5,81″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080).

con resolución Full HD+ (2340 x 1080). Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

y 128 GB de almacenamiento. Cámara trasera de 12,2 MP.

Cámara frontal para selfis de 8 MP.

Batería de 3140 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Android 10 (actualizable a Android 11).

Y extras como WiFi 5, SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, NFC, conector de audio de 3,5 mm, sensor de huellas, Gorilla Glass 3 y más…

OnePlus 8T, quizás el mejor gama alta de 2020

Aunque el OnePlus 8T no mejoró demasiado respecto al OnePlus 8, es un móvil que ofrece unas características increíbles con un precio relativamente contenido. Optar por el Snapdragon 865 en vez del Snapdragon 865+ fue una gran idea, ya que este último hubiese representado un aumento importante en el precio que no se justificaba en rendimiento.

El OnePlus 8T es una verdadera bestia con hasta 12 GB de RAM LPDDR5, y su pantalla Fluid AMOLED con resolución Full HD+, 120 Hz y HDR10+ es fantástica. Aparte, es un móvil muy resistente y su carga rápida de 65W es una locura. De cámaras también va muy bien y en definitiva es el móvil que compraríamos si tuviésemos que optar por un gama alta para regalar durante estas navidades. Cuesta 597€ en Amazon.

Pantalla Fluid AMOLED de 6,55″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10+ .

con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM y 128 /256 GB de almacenamiento.

y 128 /256 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP.

de 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfis de 16 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 65W.

con carga rápida de 65W. Android 11 bajo OxygenOS 11.

bajo OxygenOS 11. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, sensor de huellas óptico, Gorilla Glass 5 y más…

Y si eres rápido y te lo compras este Black Friday lo puedes conseguir por solo 455€.

Galaxy S20 FE 5G, porque Samsung también regaló alegría a sus fanáticos con un gran móvil

Esta lista no podía estar completa sin un Galaxy, y la gama más fuerte de Samsung es la alta sin lugar a dudas. Sin embargo, este año Samsung lo ha hecho especialmente bien, puesto que la versión Fan Edition de su Galaxy S20 es genial.

Por una parte, Samsung por fin trajo un Galaxy S20 con Snapdragon 865 a Europa. Por otra, el Galaxy S20 FE es un regalo a los seguidores más acérrimos que querían un móvil muy potente y sin añadidos. Sí, el S20 FE recorta muchas cosas de la versión estándar, pero gana en potencia, precio y batería. Es un móvil genial si te encanta este fabricante, y es casi que el smartphone gamer de Samsung. ¿Su precio? 658€ en Amazon.

Pantalla Super AMOLED de 6,5″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10+ .

con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 128 / 256 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Triple cámara trasera de 12 MP + 8 MP + 12 MP.

de 12 MP + 8 MP + 12 MP. Cámara frontal para selfis de 32 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y reversa inalámbrica de 4,5W.

con carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y reversa inalámbrica de 4,5W. Android 10 bajo One UI 2.5

Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, radio FM, NFC, sensor de huellas óptico, protección IP68, Samsung Pay y más…

¿Ya decidiste cuál vas a regalar? Está complicado, ¿cierto?