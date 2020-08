Se acabaron los rumores, filtraciones y especulaciones… Google finalmente ha presentado el Pixel 4a que es el primer smartphone que la compañía de Mountain View ha lanzado en 2020. Este nuevo gama media de Google llega como el sucesor directo del Pixel 3a y una versión más asequible que los Pixel 4, manteniendo su asombrosa cámara y la experiencia pura de Android al estilo de la gran G.

A diferencia de años anteriores, esta vez el gama media de Google no llega acompañado de una versión XL. En cambio, Google lanzará una versión 5G del Pixel 4a dentro de unos meses, junto con los Pixel 5. Y es que, como ya te habrás dado cuenta, el Pixel 4a no soporta la conectividad 5G, pues cuenta con el procesador Snapdragon 730G. Aun así, este nuevo móvil “económico” de Google tiene mucho que decir, así que acompáñanos a repasar sus características.

Todas las características del Google Pixel 4a

Algo muy característico de los Pixel 4 de Google es el chip Soli que permite realizar las funciones de Motion Sense o, lo que es lo mismo, controlar el móvil con gestos sin tocarlo. Google usa esta tecnología en los Pixel 4 para reemplazar el lector de huellas por el desbloqueo facial. Pues bien, el nuevo Pixel 4a no incluye el chip Soli. En su lugar, ha traído de vuelta el lector de huellas trasero para desbloquear el móvil con el dedo.

Tampoco tiene una cámara trasera dual como las de sus hermanos mayores. Vuelve a las bases con una cámara de un solo sensor, que es exprimida al máximo por el software de Google. Por otra parte, su tasa de refresco de pantalla baja a los 60 Hz y, además, pierde la carga inalámbrica. ¿Qué gana entonces? Un jack para auriculares y un tamaño que es incluso más compacto que el del Pixel 3a. Mira de un vistazo todas sus especificaciones en la siguiente tabla.

Características Google Pixel 4a Dimensiones y peso 144 x 69,4 x 8,2 mm. 143 gramos. Pantalla 5,81″ Full HD+ (2340 x 1080) con relación de aspecto 19,5:9, panel OLED, tasa de refresco de 60 Hz, HDR y Gorilla Glass 3. Con un pequeño agujero para la cámara selfie. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618. RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera 12.2 MP (Sony IMX363) con f/1.7. Estabilización EIS y OIS. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, chip de seguridad Titan M, altavoces estéreo, lector de huellas trasero y jack de audio de 3,5 mm. Batería 3140 mAh con carga rápida de 18W. Sistema operativo Android 10.

Diseño que combina los Pixel 4 con el Pixel 3a, pero con la novedad de la pantalla perforada

El Pixel 4a tiene un cuerpo de plástico con un diseño sencillo que lo hace parecerse mucho al Pixel 3a. De hecho, trae de vuelta el lector de huellas circular y la cámara de un solo sensor que presenta el Pixel 3a. Sin embargo, tiene el mismo módulo cuadrado de cámara trasera que los Pixel 4. En todo caso, la novedad en el diseño del Pixel 4a se encuentra en su cámara selfie, ya que no está alojada en el marco superior del móvil como en sus hermanos.

Y es que el Pixel 4a es el primer teléfono de Google en contar con una pantalla perforada y en tener biseles muy finos. La perforación, con forma de agujero, se ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla del Pixel 4a y en ella se esconde una cámara selfie de 8 MP. Así pues, el Pixel 4a combina el diseño clásico de los smartphones de Google con la tendencia actual de sustituir el notch y los marcos gruesos por un agujero en la pantalla.

A propósito de la pantalla, el Pixel 4a cuenta con un panel OLED de 5,81″ con resolución Full HD+ y una relación de aspecto 19,5:9. Es decir, es bastante compacta e ideal para usar el móvil con una sola mano. La calidad de esta pantalla es muy buena, aunque no llega a la tasa de refresco de 90 Hz que ofrecen los Google Pixel 4. Soporta HDR, está protegida con Gorilla Glass 3, alcanza los 719 nits de brillo máximo y tiene una excelente densidad de píxeles de 443 ppi. No es lo mejor de lo mejor, pero apuesto a que muy pocos se quejarán de la pantalla del Pixel 4a.

El Pixel 4a demuestra que una sola cámara es suficiente para tomar muy buenas fotos

Con el Pixel 4a, Google ha vuelto a sus orígenes en cuanto al apartado fotográfico. Eso significa que abandona la cámara dual que vimos en los Pixel 4 y vuelve a la típica cámara única de sus móviles anteriores. Quizás ya lo sabes, pero a diferencia de los demás fabricantes de smartphones, Google prefiere mejorar la cámara de sus smartphones a partir del procesamiento digital de las imágenes que añadiendo más sensores o más megapíxeles. Esto lo han dejado patente en el Pixel 4a que solo tiene una cámara trasera de apenas 12.2 MP.

Aun así, es mejor tomando fotos que la mayoría de móviles de gama media del mercado. ¿No nos crees? Aquí te dejamos una foto tomada por un Pixel 4a sin y con el modo Visión Nocturna.

Esa fue una muestra de la magia que puede hacer la GCam (app de cámara exclusiva de los teléfonos Pixel) en el Pixel 4a en escenas con poca luz. Cuando hay luz suficiente, mira aquí abajo las fotos que puede tomar el Pixel 4a. Nota: estas fotos son cortesía de Android Authority.

Repetimos: las fotos que estás viendo fueron logradas con un Pixel 4a que solo tiene un sensor de 12.2 MP con apertura f/1.7, ángulo de visión de 77° y estabilización óptica y electrónica. Por cierto, además del modo Visión Nocturna que vistes antes, la cámara del Pixel 4a también puede usar HDR+ en tiempo real, el modo retrato y el modo Astrofotografía. Además, puede grabar en 4K a 30 FPS o en cámara lenta a 240 FPS con resolución HD.

Está claro que, con un solo sensor, a la cámara del Pixel 4a le falta versatilidad para tomar buenas fotos con zoom, por ejemplo. Sin embargo, en fotografías generales no tiene nada que envidiar a las cámaras de los gama alta.

Potencia de gama media y batería para 24 horas de uso normal

El Pixel 4a no es móvil de gama alta o gamer. Por ello, monta el modesto procesador de gama media Snapdragon 730G que tiene 8 núcleos y una gráfica Adreno 618 optimizada para los juegos. Este chip viene junto con 6 GB de memoria RAM que garantizan un rendimiento sólido durante la mayoría de tareas y al jugar los juegos más populares de Android. Eso sí, hay que advertir que este Pixel 4a solo está disponible en una variante de 128 GB de almacenamiento que no se puede ampliar con microSD.

Con respecto a la autonomía, el Pixel 4a trae instalada una batería de 3140 mAh que Google asegura que mantendrá encendido el móvil durante un día completo como mucho, dándole un uso normal (no intensivo). El móvil viene con un cargador rápido de 18W que llena la batería de 0 a 100% en 87 minutos, aproximadamente.

Por otro lado, una de las mejores cosas del Pixel 4a es que viene con Android 10 de fábrica, pero Google ha garantizado que con el paso de los años lo actualizará a Android 11, 12 y 13. Además, al ser Google la desarrolladora principal de Android, es seguro que el Pixel 4a será uno de los primeros dispositivos en instalar las próximas tres grandes actualizaciones de Android.

Asimismo, hay que aclarar que la versión de Android que usan los Pixel incluye aplicaciones y funciones de Google exclusivas, como Now Playing (para saber qué música está sonando a tu alrededor), reconocimiento facial y pantalla siempre activa de Google (Always On Display).

Precio del Google Pixel 4a y disponibilidad

En España, el Google Pixel 4a (en su única versión de 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento) se podrá adquirir desde este 10 de septiembre por 389 euros.

En cambio, en Estados Unidos será más barato y se podrá comprar antes. Valdrá 350 dólares y estará disponible desde el 20 de agosto.

Por último, cabe recordar que dentro de unos meses Google presentará la versión 5G de este móvil, el Pixel 4a 5G, que en Estados Unidos ya se confirmó que valdrá 499 dólares. Se espera que dicha variante cambie el procesador Snapdragon 730G por el Snapdragon 765G para añadir la conectividad 5G. De todas formas, mantente atento a Androidphoria para enterarte de estas y otras novedades.