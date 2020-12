Es Navidad y seguro que si le echaste un ojo a nuestras listas de regalos navideños para mama y papá estos quedaron a gusto. Pero, ¿dónde quedaste tú? Si todavía no te has gastado el dinero que te dejó Papá Noel entonces es momento de invertir en un nuevo móvil. ¿No sabes cuál comprar? Te ofrecemos 5 opciones y seguro que alguna se adapta a tu bolsillo.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G, con la pantalla más veloz del mercado y un precio de risa

Pensar en un móvil con pantalla de 144 Hz te hará imaginar un precio por encima de los 800 euros, pero no siempre es así. Una de las mejores pruebas es el Mi 10T Pro de Xiaomi, que cuesta 550€ y no solo tiene una pantalla ultra veloz, sino también mucha potencia y conectividad 5G.

Equipado con un Snapdragon 865, el dispositivo de Xiaomi es una máquina perfecta para jugar los videojuegos más exigentes para Android. Pero no es solo pantalla y procesador, ya que este móvil también está dotado de un trío de cámaras muy interesante.

¿De qué hablamos? Un sensor principal de 108 MP, un ultra gran angular de 13 MP con visión de 123º y un sensor macro de 5 MP con autoenfoque. Nada mal, ¿no? Mira sus especificaciones y enamórate de él para gastar el dinero de Papá Noel ahora mismo:

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 144 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera triple de 108 MP + 13 MP + 5 MP.

de 108 MP + 13 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Hi-Res audio, puerto de infrarrojos, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

OnePlus 8 Pro, el móvil más balanceado del año tiene un precio genial en este momento

Sin lugar a dudas uno de los mejores lanzamientos del año fue el OnePlus 8 Pro. ¿Por qué lo decimos? Porque OnePlus puso a la venta un smartphone que es sumamente balanceado en todas sus características y que no descuida ningún aspecto.

Su pantalla es la segunda mejor del mundo (solo superada por la de los Galaxy S20), su procesador es uno de los más potentes del año, sus cámaras son excelentes, su diseño muy cuidado y además es muy resistente. ¡El OnePlus 8 Pro lo tiene todo! Y además su precio ha bajado mucho en los últimos meses, al punto que puedes conseguirlo en Amazon por 709€. ¿Quieres saber todo lo que tiene? Pasa y deléitate:

Pantalla Fluid AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución QHD+ (3168 x 1440), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(3168 x 1440), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP.

de 48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4510 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W.

con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W. Android 10 bajo OxygenOS 10.

bajo OxygenOS 10. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 5, protección IP68 y más…

Poco X3 NFC, el mejor smartphone de la gama media

Si hay un gama media que merece que todos los focos le apunten es este. El Poco X3 NFC no solo sigue a la perfección la filosofía de la compañía al ofrecer mucho a cambio de poco dinero, sino que lleva la experiencia al siguiente nivel.

Con un precio de apenas 209€, el Poco X3 se atreve a equipar una pantalla de 120 Hz con HDR10 y una configuración de cuatro cámaras entre las que se encuentran un sensor de 64 MP, una locura.

Pero hay más, resulta que este móvil también trae consigo un excelente procesador y una batería de gran capacidad que además es compatible con carga rápida de 33W. ¿Tienes un presupuesto limitado en Navidad, pero quieres exprimirlo al máximo? Entonces esta es tu opción.

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, radio FM, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, protección IP53 y más…

Huawei P40 Lite 5G, la corona fotográfica de Huawei se expande hasta la gama media

Durante 2020 Huawei demostró dos veces que es el rey indiscutible de la fotografía móvil. Los P40 Pro y Mate 40 Pro pulverizaron a sus rivales de la gama alta en el ranking de DxOMark, y seguro que el P40 Lite 5G sería capaz de hacer lo mismo en la gama media.

Este móvil llega con cuatro cámaras traseras lideradas por un sensor de 64 MP, y no dudamos ni un poco que las fotografías que obtendrás con él serán alucinantes. ¿Buscabas un móvil con buena cámara alrededor de los 300€? Entonces este es el que necesitas, especialmente ahora que se viene el fin de año y hay que tomar muchas fotos. Pero ojo, que no es lo único que tiene, porque le sobra potencia y también cuenta con una pantalla muy decente.

Pantalla IPS de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10.

(2400 x 1080) y HDR10. Procesador HiSilicon Kirin 820 5G con gráfica Mali-G57 MP6.

con gráfica Mali-G57 MP6. 6 GB de RAM LPDDR4X y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1(ampliable con NMCard).

y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1(ampliable con NMCard). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 40W y carga inversa de 5W.

con carga rápida de 40W y carga inversa de 5W. Android 10 bajo EMUI 10 (sin aplicaciones de Google).

bajo EMUI 10 (sin aplicaciones de Google). Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de audio de 3,5 mm y más…

Realme 7, un smartphone que cerró el año de Realme con broche de oro

La serie Realme 7 ciertamente llegó un poco tarde al mercado, pero aun así siguen siendo dispositivos muy llamativos para su precio, especialmente el modelo estándar. El Realme 7 cuesta apenas 179€ y es una pequeña bestia que le hace mucha sombra al Redmi 9 de Xiaomi.

Su procesador MediaTek Helio G95 es un chip gama media espectacular, con potencia suficiente para enfrentarse a cualquier juego. Y hablando de eso, súmale una pantalla de 90 Hz para que la diversión aumente mucho más.

¿Quieres tomar fotos? No esperes el mismo resultado que con el Huawei que recomendamos arriba, pero el Realme 7 no te decepcionará. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque su sensor de 48 MP y sus otras tres cámaras traseras han demostrador ser muy capaces. ¿Papá Noel no te dejó mucho dinero en Navidad? Entonces no lo pienses y gástalo de la mejor manera con este móvil. El Realme 7 tiene:

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 90 H z.

(2400 x 1080) y velocidad de z. Procesador MediaTek Helio G95 con gráfica Mali-G76 MC4.

con gráfica Mali-G76 MC4. 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo Realme UI.

bajo Realme UI. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 3, conector de audio de 3,5 mm y más…

¿Ya elegiste el móvil que te comprarás con el dinero que te dejó Papá Noel este 2020?