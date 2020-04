Normalmente, la resistencia no es la mayor virtud de los móviles llamados buques insignia. De hecho, este tipo de smartphones de lujo suelen ser bastante frágiles, pues los fabricantes priorizan otras características como la pantalla, las cámaras, el diseño, etc. Sin embargo, los recientes OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro han llegado para demostrar que los buques insignia también pueden ser muy resistentes.

Y es que, el popular youtuber JerryRigEverything que destroza móviles para comprobar su durabilidad, ha puesto a prueba la resistencia del OnePlus 8 Pro y, para sorpresa de muchos, el móvil ha sobrevivido. Cabe aclarar que los tests de resistencia de este youtuber son bastante duros: los móviles son doblados y rayados fuertemente hasta más no poder. Aun así, el OnePlus 8 Pro logró soportar el maltrato. Míralo tú mismo a continuación.

¿Es resistente el OnePlus 8 Pro? Este vídeo lo confirma

En este vídeo queda comprobado que la resistencia es una de las cosas buenas del OnePlus 8 Pro. Con una protección Corning Gorilla Glass 6, este móvil logró soportar la prueba de flexibilidad (que consiste en doblarlo) exitosamente, pues mantuvo su forma durante todo el vídeo. También soportó la prueba con fuego y rayones aplicados con un cutter que le provocaron mínimas lesiones.

Al final del vídeo puedes ver que el OnePlus 8 Pro queda prácticamente ileso y funcional a pesar de la tortura que tuvo que pasar. El único daño notable que se registró en este test fue el pequeño punto de píxeles muertos causado por un encendedor que se mantuvo en la pantalla durante varios segundos. Suponemos que nadie, en su vida cotidiana, pondrá la pantalla de su móvil en el fuego directo, por lo que no es algo que debería preocupar.

Así que, esos 900 o 1000 euros que cuesta este móvil, no son en vano. Además de tener el Snapdragon 865, una pantalla de 120 Hz y una cámara cuádruple de 48 MP, este OnePlus 8 Pro tiene una excelente resistencia y durabilidad. Asimismo, no olvidemos que cuenta con certificación IP68, por lo que puede sumergirse en un metro de agua dulce durante media hora y mantenerse funcionando perfectamente. Por ello, no cabe duda de que el OnePlus 8 Pro es uno de los mejores móviles del año.