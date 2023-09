Si los iPhone 14 pecaron de ser demasiado continuistas, los nuevos iPhone 15 definitivamente llegaron para corregir ese problema. Tanto las versiones estándar como los iPhone 15 Pro introdujeron varias novedades interesantes y seguro que serán superventas en todo el planeta.

Ahora bien, ¿qué sucede si comparamos el mejor de los cuatro iPhone 15 contra su rival más duro en el mercado global? Aunque nos gusten otros móviles, el Samsung Galaxy S23 Ultra es considerado como el tope de gama más completo del 2023, además de vender muchísimo.

¿Será el iPhone 15 Pro Max capaz de vencerlo? Quédate para disfrutar esta lucha de colosos entre dos de los móviles más increíbles de esta generación. Comparamos el Apple iPhone 15 Pro Max vs. Samsung Galaxy S23 Ultra con lujo de detalles, ¿cuál crees que ganará?

Tabla comparativa de especificaciones: Apple iPhone 15 Pro Max vs. Samsung Galaxy S23 Ultra

Especificaciones Apple iPhone 15 Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra

Dimensiones y peso 159,9 x 76,7 x 8,3 mm. 221 gramos. Marcos de titanio y trasera de cristal. 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. 234 gramos. Marcos de aluminio y trasera de cristal. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2796 x 1290 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco hasta 120 Hz, 460 ppi, brillo máximo de 2000 nits, HDR10, Dolby Vision y protección Ceramic Shield Glass. 6,8″ QHD+ (3088 x 1440 píxeles) con panel curvo Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco hasta 120 Hz, 501 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+. Procesador Apple A17 Pro (3 nm) con gráfica Apple de 6 núcleos. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con gráfica Adreno 740. RAM 8 GB LPDDR5. 8 GB o 12 LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB (NVMe). 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0). Cámara Trasera Triple + auxiliar: Cámara principal de 48 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS.

con f/1.8, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS. T eleobjetivo periscópico de 12 MP con f/2.8, PDAF, 3D sensor-shift OIS y zoom óptico de 5x. Equivalente a un 120 mm.

con f/2.8, PDAF, 3D sensor-shift OIS y zoom óptico de 5x. Equivalente a un 120 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º. Sensor auxiliar TOF 3D LiDAR. Flash LED y grabación a 4K @ 60 fps. Cuádruple: Cámara principal de 200 MP con f/1.7, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS

con f/1.7, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS Teleobjetivo periscópico de 10 MP con f/4.9, Dual Pixel AF, OIS y zoom óptico de 10x. Equivalente a un 230 mm.

con f/4.9, Dual Pixel AF, OIS y zoom óptico de 10x. Equivalente a un 230 mm. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, Dual Pixel AF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 70 mm.

con f/2.4, Dual Pixel AF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 70 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps u 8K a 30 fps. Cámara Frontal 12 MP con f/1.9, PDAF y OIS. 12 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. Conectividad WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BDS, QZSS, NavIC, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, desbloqueo facial 3D (Face ID), Ultra Wideband 2 y conexión satelital de emergencia. WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo firmados por AKG, resistencia al agua IP68, lector de huellas bajo pantalla, desbloqueo facial 2D y Samsung DeX. Batería 4422 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica de 15 W (MagSage). 5000 mAh con carga rápida de 45 W, inalámbrica de 10 W e inversa de 4,5 W. Sistema operativo iOS 17 (con 5 años de actualizaciones de software y seguridad asegurados). Android 13 con One UI 5.1 (con 4 años de actualizaciones de software y 5 años de seguridad asegurados). Precio Desde 1469 €. Desde 1409 € (al lanzarse). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Diseño: aun sin grandes cambios visuales, el iPhone 15 Pro Max se pone adelante con su cuerpo de titanio

Este par de móviles probablemente sean el ejemplo más claro de que si un diseño funciona bien, no hay por qué cambiarlo. Así, tanto el iPhone como el Galaxy tienen un aspecto que no ofrece grandes cambios respecto a generaciones pasadas. De hecho, es muy probable que tengas que mirar de cerca para distinguirlos de los iPhone 14 Pro Max y Galaxy S22 Ultra. No obstante, esto no significa que no haya novedades.

Del lado del iPhone 15 Pro Max están la mayoría, pues estrena marcos de titanio al imitar al Apple Watch Ultra. Este material es más resistente que el aluminio y aparte reduce el peso del dispositivo (221 g) respecto al de 2022 (240 g) y frente al Galaxy (234 gramos). Eso sí, la trasera sigue siendo de cristal como la de su rival para mantener la carga inalámbrica.

Además, el iPhone toma otra cosa prestada del Watch Ultra: su botón de acción personalizable, que sustituye al interruptor de sonido. No es gran cosa, pero tener un botón que puede hacer exactamente lo que tu quieras es bastante útil. El iPhone 15 Pro Max también estrena conector USB-C, una batalla ganada para los usuarios en gran parte gracias a la Unión Europea. ¡No más cables lightning que nadie a tu alrededor tiene si lo dejas en casa!

¿Y qué pasa con el Galaxy S23 Ultra? Su principal ventaja es que incluye el S-Pen, un accesorio muy útil si te gusta tomar notas o dibujar. Aparte, sus marcos son de aluminio, así que no es que vaya mal de resistencia, tal como lo probó Zach Nelson. Su diseño con pantalla curva en los laterales le gusta mucho a algunos usuarios, pero ciertamente no es tan conveniente contra las caídas. ¿Alguna otra ventaja? Además del desbloqueo por reconocimiento fácil (2D), el Galaxy S23 Ultra lleva lector de huellas ultrasónico, algo que no está en el iPhone.

Por cierto, ambos tienen protección IP68 contra polvo y agua, así como sonido de alta resolución con altavoces estéreo.

Pantalla: se repite la historia, el Galaxy S23 Ultra tiene un mejor panel, pero el iPhone 15 Pro Max mayor brillo

Cuando comparamos los iPhone 14 y 14 Pro Max versus los Galaxy S23 y S23 Ultra sucedió algo interesante: en general, los móviles de Samsung ofrecían mejores pantallas que los de Apple, pero quedaban atrás en cuando a brillo. Esta historia se repite con el iPhone 15 Pro Max, pues no hay cambios en la pantalla en el dispositivo de 2023. Para no hacer larga esta sección, vamos a puntualizar las cosas:

A favor del Galaxy S23 Ultra : un poco más grande (6,8” vs. 6,7”), mejor resolución de pantalla (QHD+ vs. Full HD+) , compatibilidad con HDR10+ y el panel Dynamic AMOLED 2X ofrece mejor calidad de imagen que el Super Retina XDR OLED (también fabricados por Samsung).

: un poco más grande (6,8” vs. 6,7”), , compatibilidad con HDR10+ y el panel Dynamic AMOLED 2X ofrece mejor calidad de imagen que el Super Retina XDR OLED (también fabricados por Samsung). A favor de iPhone 15 Pro Max : mayor brillo máximo (2000 nits vs. 1750 nits), Dynamic Island y certificación Dolby Vision.

: (2000 nits vs. 1750 nits), Dynamic Island y certificación Dolby Vision. Similitudes: tecnología LTPO que permite ajustar la tasa de refresco de la pantalla entre 1 y 120 Hz , Always-On-Display y resistencia similar (Ceramic Shield en el iPhone y Gorilla Glass Victus 2 en el Galaxy).

Rendimiento: el Apple A17 Pro aplasta al Snapdragon 8 Gen 2 del Galaxy

Una de las grandes novedades del iPhone 15 Pro Max es su procesador, aunque Apple no le haya dado tanto bombo en la Keynote como a otras cosas. El A17 Pro no es el primer SoC de 3 nm (es un MediaTek), pero sí el primero en llegar instalado a un dispositivo de consumo. Este proceso de fabricación es superior en cuanto a eficiencia energética y capacidad para instalar transistores en un mismo espacio, una ventaja clara respecto al Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy de 4 nm.

Pero resulta que hay más, pues el A17 Pro tiene una CPU un 10% más potente, una GPU un 20% mejor y el doble de potencia de IA que el A16 Bionic. Además, Apple promete que será el primer SoC móvil capaz de ejecutar videojuegos AAA de forma nativa (como Resident Evil 4 Remake, por ejemplo).

Ahora bien, respecto al Snapdragon del Galaxy S23 Ultra, ¿cómo va? El chip de Qualcomm sigue siendo una bestialidad capaz de enfrentarse a cualquier reto sin inmutarse, pero el de Apple le ha puesto en graves aprietos. Puedes ver las diferencias en los siguientes gráficos:

¿Tenemos algún detalle a comentar? Sí. Por un lado, nos sorprende que en la prueba multinúcleo de Geekbench el A17 Pro le saque 40% de ventaja al Snapdragon 8 Gen 2; por el otro, nos parece aún más alucinante que en AnTuTu queden tan parejos, siendo un benchmark que históricamente puntúa mejor en Android. El Apple A17 Pro es una locura y hasta que el Snapdragon 8 Gen 3 no llegue al mercado dudamos que otro chip pueda hacerle frente.

Sobre la RAM, el iPhone 15 Pro Max tiene 8 GB de RAM, mientras que el Galaxy S23 Ultra ofrece hasta 12 GB. Sin embargo, es harto conocido que iOS tiene una gestión de RAM mucho más eficiente que Android, así que no debería haber diferencias apreciables.

Y respecto al almacenamiento, ambos cuentan con las mismas configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, aunque el formato de memoria no es el mismo. El Galaxy S23 Ultra usa chips UFS 4.0, mientras que el iPhone 15 Pro Max se decanta por chips NVMe. Los dos ofrecen velocidades de lectura y escritura alucinantes, al punto de que las diferencias son imperceptibles, pero NVMe es ligeramente superior.

Software: iOS 17 tiene lo suyo, pero no hay como el Galaxy S23 Ultra en productividad

Tanto Android como iOS son sistemas operativos completísimos, aunque no podemos negar la mejor integración del SO de Apple con sus iPhone. Además, iOS 17 introduce varias mejoras interesantes como nuevos widgets interactivos, la nueva app de gestión Journal y más. Y claro, está la isla dinámica que tanto nos gusta.

No obstante, el Galaxy S23 Ultra es un móvil más productivo que conocemos. Entre este par, es el único que tiene multitarea real, vista de pantalla dividida y un modo escritorio completísimo gracias a Samsun DeX. Aparte, el lápiz óptico aporta ventajas que ya mencionamos atrás y no están en el iPhone 15 Pro Max.

Respecto a las actualizaciones, el iPhone 15 Pro Max se actualizará al menos hasta 2028 e iOS 22. En cambio, el Galaxy S23 Ultra solo recibirá 4 años de actualizaciones de software (hasta 2027) y cinco de seguridad (hasta 2028). Puesto en versiones de Android, llegará hasta Android 17.

Cámaras: el iPhone 15 Pro Max trajo muchas mejoras en este aspecto y deben notarse

Es bien sabido que los iPhone prácticamente no tienen competencia al momento de grabar vídeos, algo que difícilmente cambiará en esta situación. Sin embargo, Apple introdujo numerosas novedades en las cámaras de los iPhone 15, pero apuntando hacia la fotografía.

Así, la cámara principal vuelve a ser de 48 MP, pero es un sensor de mejor calidad al que se le puede modificar la longitud focal. El teleobjetivo sigue siendo de 12 MP, pero ahora tiene un zoom óptico de 5x, mejor autoenfoque y estabilizador óptico respecto a la generación anterior. De hecho, esta cámara equivale a 120 mm, cuando antes equivalía a un 77 mm. Eso sí, la cámara ultra gran angular no cambia, pero hay otras cosas que sí.

¿A qué nos referimos? Pues al software, que tan importante se ha vuelto en la fotografía durante los últimos años gracias a la IA, Google y Huawei. El iPhone 15 Pro Max tiene un nuevo motor fotográfico (ISP y su algoritmo), así como HDR mejorado y novedades en el sistema de captura de retratos. Todavía no tenemos un análisis fotográfico del iPhone 15 Pro Max, pero no nos sorprendería si llegase a reclamar la corona de DxOMark.

Ahora bien, si nos centramos únicamente en lo técnico, el Galaxy S23 Ultra parece el ganador indiscutible, pero no podemos dar el punto solo por esto. Su cámara principal de 200 MP con el sensor ISOCELL HP2 que cuenta con tecnología quad-pixel es una bestialidad, pero resulta que no viene sola. El teleobjetivo periscópico de 10 MP tiene zoom óptico de 10x, el doble de iPhone, mientras que el otro teleobjetivo no se queda atrás con 3x. La cuarta cámara es un ultra gran angular similar al de su rival. Por cierto, este teléfono graba en 8K @ 30 fps, algo que el iPhone no puede hacer.

Espera, ¿y las cámaras frontales? Ahí si le damos la palma a Apple porque su cámara para selfis tiene mejor apertura focal y cuenta con OIS. El Galaxy S23 Ultra no está mal, pero la diferencia de tener una cámara con estabilizador óptico y otra con digital se nota.

Autonomía y carga: aguantan relativamente lo mismo, pero la carga rápida le da el punto a Samsung

Una de las cosas que los usuarios criticaron durante el lanzamiento de los iPhone 15 es que Apple indicó que tendrían una autonomía muy similar a la de los iPhone 14. Además, cuentan con los mismos sistemas de carga. Pruebas recientes revelaron que todo esto es cierto, aunque realmente las baterías son ligeramente más grandes, pero el consumo del A17 Pro empareja las cosas.

Tomando en cuenta esto, nos basaremos en nuestros artículos sobre la autonomía del iPhone 14 Pro Max y la del Galaxy S23 Ultra (según DxOMark). ¿Cuáles son los resultados? Estos:

Autonomía : ambos móviles deberían mantener una autonomía media muy similar , aunque el Galaxy ganaría por un par de horas (2 días y 19 horas). Esto definitivamente está influenciado por su batería de 5000 mAh.

: , aunque el Galaxy ganaría por un par de horas (2 días y 19 horas). Esto definitivamente está influenciado por su batería de 5000 mAh. Carga rápida cableada : con un sistema más del doble de potente (45 W vs. 20 W), e l Galaxy S23 Ultra pasaría la aplanadora sobre el iPhone 15 Pro Max. De hecho, con una carga de solo cinco minutos el smartphone de Samsung lograría un par de horas de autonomía extra respecto al de Apple.

: con un sistema más del doble de potente (45 W vs. 20 W), e sobre el iPhone 15 Pro Max. De hecho, con una carga de solo cinco minutos el smartphone de Samsung lograría un par de horas de autonomía extra respecto al de Apple. Carga rápida inalámbrica: aun teniendo una misma potencia (15 W), el Galaxy completaría una carga completa de 0 a 100% casi 30 minutos antes que su rival . Ojo, y eso que es una batería más grande.

Conclusiones: ¿es mejor el iPhone 15 Pro Max o el Galaxy S23 Ultra?

El iPhone 15 Pro Max es probablemente el salto más importante de Apple en los últimos años, así que se perfila como un dispositivo ultra exitoso. Hay mejoras relevantes en los apartados de diseño, rendimiento y cámaras, tres elementos muy importantes en un móvil. Mientras, el resto sigue siendo de altísimo nivel, aunque no haya mejoras apreciables.

Además, su precio no aumentó como señalaban los rumores, así que sigue quedando muy cerca del Galaxy S23 Ultra (al menos en la versión base). Con todo esto, bien podríamos decir que el iPhone 15 Pro Max es uno de los iPhone con mejor relación precio-rendimiento en la historia (aunque sigue siendo caro). Así, definitivamente voltea la tortilla respecto al iPhone 14 Pro Max y vence a su rival de hoy.

Ojo, eso no significa que el Galaxy S23 Ultra sea malo, nada más alejado de ese pensamiento. DxOMark y otros grandes especialistas lo consideran el mejor Android de gama premium en lo que va de 2023. ¿Las razones? Su fantástica versatilidad y buenas puntuaciones en cada uno de los apartados de los análisis.

El Galaxy sigue siendo una compra espectacular, especialmente si quieres un móvil para trabajar. Pero es lo que hay, aquí vinimos a buscar el mejor móvil entre este par y nuestro ganador es el iPhone 15 Pro Max.