El Samsung Galaxy S23 Ultra es un smartphone espectacular. Es, de hecho, el móvil Android más prémium que hay en el mercado ahora mismo. Sin embargo, de nada vale gastar 1500 € en un móvil que se daña con facilidad y cuya durabilidad deja que desear. Si bien ya sabemos que todos los móviles de la serie Galaxy S23 son resistentes al agua, aún nos queda por saber qué tan duraderos son frente a golpes, rayones, caídas, etc.

El canal PBKreviews de YouTube ha hecho un test de resistencia al Galaxy S23 Ultra que nos arroja algo de luz al respecto. Vamos a ver cuáles fueron los resultados…

El Galaxy S23 Ultra es tan resistente como esperábamos, ¡solo no lo dejes caer!

Los Galaxy S23 son los primeros smartphones en incorporar el cristal protector Gorilla Glass Victus 2, así que su resistencia a impactos y arañazos debería ser superior a la de cualquier otro móvil visto hasta ahora. Los resultados del test de resistencia aplicado por PBKreviews al Galaxy S23 Ultra fueron los siguientes:

Sobrevivió a 3 minutos de inmersión en agua sin recibir ningún daño.

sin recibir ningún daño. El panel no se rayó con arañazos de una moneda y de unas llaves .

. En el nivel 9 los rayones comenzaron a ser muy profundos. Los cristales que cubren los sensores de cámara mostraron el mismo nivel de resistencia. En este sentido, es más resistente que móviles como el Red Magic 8 Pro, el cual se consideraba como uno de los móviles más resistentes del mercado. La pantalla se agrietó después de una caída a la altura de la cintura directamente sobre hormigón. Lo mismo sucedió al caerse sobre la tapa trasera. Sin embargo, el móvil siguió siendo funcional.

En definitiva, el Galaxy S23 Ultra es un dispositivo con una excelente durabilidad, pero no alcanza el nivel de resistencia de un smartphone rugerizado, sobre todo en las caídas. Al ser un producto de lujo, no nos sorprende este resultado. Si te compras este móvil, ya sabes que no tienes que preocuparte por rayones leves con monedas o llaves, y ni siquiera por inmersiones en agua. Tu principal preocupación deben ser las caídas, pues sus cristales no resisten impactos relativamente fuertes y pueden agrietarse con facilidad.

De hecho, te recomendamos hacerte con una de las mejores fundas para el Galaxy S23 Ultra (así como con un protector de pantalla). Es mejor prevenir antes que lamentar.

Así es el Samsung Galaxy S23 Ultra por dentro

PBKreviews también nos dio un vistazo al interior del Galaxy S23 Ultra para saber cómo está hecho por dentro y qué tan fácil de reparar es. A las conclusiones a las que ha llegado el canal de YouTube son estas:

Samsung ha facilitado el reemplazo de la batería gracias a las lengüetas incluidas.

gracias a las lengüetas incluidas. Todos los cables flexibles y conectores están perfectamente etiquetados , lo que también facilita mucho el proceso de reparación.

, lo que también facilita mucho el proceso de reparación. Trae una cámara de vapor más grande que la del Galaxy S22 Ultra , tal como prometió Samsung. Puedes ver una comparativa de estas cámaras de vapor en el minuto 5:20.

, tal como prometió Samsung. Puedes ver una comparativa de estas cámaras de vapor en el minuto 5:20. Obtuvo una puntuación de reparabilidad de 9/10 .

Como puedes ver, Samsung ha mejorado la construcción interna de su buque insignia más prémium para que sea más fácil de reparar y disipe mejor el calor. Son pequeñas mejoras que, a largo plazo, estamos seguro de que muchos usuarios sabrán apreciar.