Ahora que los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra han llegado al mercado, muchas personas han ido corriendo a comprar lo último de Samsung. Pero además del móvil, es importante comprar también los accesorios necesarios que lo protejan. Después de todo, nadie quiere gastar 1000 € y terminar con la pantalla del móvil rota por una caída o golpe accidental. Anteriormente, ya te recomendamos las mejores fundas para el Galaxy S23 y ahora queremos presentarte los mejores protectores de pantalla.

Los mejores protectores de pantalla para tu Samsung Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra

En las siguientes líneas encontrarás los mejores protectores de pantalla para tu Samsung Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra de todo tipo, incluidos los clásicos de vidrio templado, los anti-espías, los dedicados a la cámara y hasta los flexibles que se instalan de forma líquida en la pantalla. Además, son todos muy económicos, por lo que es una inversión que no te costará mucho y valdrá 100 % la pena.

Pack iVoler, un económico paquete con varios protectores para la pantalla y cámaras

El famoso fabricante de protectores de pantalla iVoler ha lanzado un pack para los Galaxy S23 y S23+ que incluye 3 protectores de pantalla de vidrio templado anti-arañazos con dureza de 9H, un marco de instalación y 3 piezas de protector para las lentes. También tiene un pack para proteger el Galaxy S23 Ultra que trae 2 protectores de pantalla del mismo tipo y 5 piezas para proteger todas las lentes de su cámara trasera.

El cristal solo tiene un grosor de 0,33 mm y está hecho con una capa delgada de aceite nanométrico, fácil de limpiar en la que no quedan las huellas dactilares marcadas. Tiene un diseño 2.5D que facilita el tacto en los bordes de la pantalla y mantiene el aspecto prémium del Galaxy S23. Por cierto, no altera en absoluto el tacto original del panel ni los colores de la pantalla. Puedes conseguir este pack en Amazon a los siguientes precios:

Galaxy S23: 10 , 95 €

Galaxy S23+: 11 , 99 €

Galaxy S23 Ultra: 13 , 99 €

Spigen NeoFlex, un protector de pantalla flexible que ni se nota

La marca Spigen es una de las más fiables cuando de protectores de pantalla se habla. Tienen un protector especial llamado Neo Flex, el cual está hecho con materiales flexibles que absorben grandes impactos y golpes. Eso sí, lo mejor de este peculiar protector de pantalla es que se adhiere a la pantalla de forma profunda, de tal forma que nadie lo notará.

Tiene un revestimiento oleofóbico para que las huellas no queden marcadas en el panel, soporta todo tipo de arañazos, mantiene la respuesta al toque instantánea y es 100% cristalina, por lo que no afecta la calidad de los colores. Su instalación es bastante particular porque tienes que rociar la lámina con agua. Pero no te preocupes, en la caja incluye todos los accesorios e instructivos necesarios para su correcta instalación. Te dejamos su precio y botones de compra:

Galaxy S23: 16 , 99 €

Galaxy S23+: 16 , 99 €

Galaxy S23 Ultra: 19 , 99 €

Milomdoi, un protector de privacidad para evitar los mirones

¿Quieres un cristal anti-espía para tu Galaxy S23, S23 Plus o S23 Ultra? El protector de la marca Milomdoi es una buena opción. No es tan resistente a impacto y arañazos como el que vimos anteriormente, pero es bastante efectivo para evitar que las personas que tienes al lado (en un rango de 25º) espíen lo que estás haciendo en tu Galaxy S23. No obstante, tampoco está nada mal como protector ante caídas: al fin y al cabo es un vidrio templado con una dureza de 9H.

Además, hay que resaltar que es sumamente delgado en comparación con otros protectores de pantalla para el Galaxy S23: tiene un grosor de apenas 0,22 mm. Se vende en un pack que trae el marco de instalación, tres vidrios templado anti-espías y tres protectores de vidrio templado cristalino para las cámaras. Eso sí, cabe añadir que el pack para el Galaxy S23 Ultra trae un vidrio templado menos. Sus precios en Amazon son los siguientes:

Galaxy S23: 15 , 99 €

Galaxy S23+: 15 , 99 €

Galaxy S23 Ultra: 16 , 99 €

Pack Diruite, protectores para las lentes de la cámara

Aunque ya hemos visto varios antes, no queríamos pasar la oportunidad de recomendarte protectores de pantalla para tu Galaxy S23. Después de todo, la cámara es probablemente lo más valioso de estos smartphones y sería muy triste que su calidad se vea afectada por un arañazo o rasguño sobre su lente, producido tras colocarlo encima de una mesa o dentro de tus pantalones.

En este sentido, el protector de cámara que te recomendamos es el de la marca Diruite que incluye dos pares de protectores para todas las lentes del móvil. Este protector está fabricado con un anillo de aleación de aluminio que protege los bordes de las lentes y un cristal anti-reflectante 100% cristalino que no obstruye en absoluto el paso de luz a las cámaras. Según el fabricante, resiste arañazos de cuchillos, llaves y otros objetos duros. Y lo mejor es que puedes conseguirlos del mismo color que tu móvil Samsung Galaxy S23. Estos son sus precios:

Galaxy S23 o S23+: 14 , 99 €

Galaxy S23 Ultra: 15 , 99 €

Consejos para cuidar la pantalla de tu Samsung Galaxy S23

Un cristal templado es de gran ayuda para evitar que la pantalla de tu Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra se rompa, pero es casi igual de importante saber cómo cuidarla. Y es que existen ciertos escenarios en los que un cristal templado no salvará a tu móvil de una rotura o arañazo. Así que ten en cuenta estos consejos:

Nunca cojas el móvil con las manos sucias , mucho menos si están mojadas o grasosas.

, mucho menos si están mojadas o grasosas. Evita dormir con el móvil en la cama . Es probable que durante la noche lo tropieces con un movimiento y caiga al suelo. Déjalo mejor en la mesa de noche.

. Es probable que durante la noche lo tropieces con un movimiento y caiga al suelo. Déjalo mejor en la mesa de noche. No guardes el móvil en un bolsillo trasero . Si se te olvida que está ahí, te sentarás encima de él y podrás romperlo. Por esta misma razón, no deberías dejarlo sobre la cama o algún otro mueble.

. Si se te olvida que está ahí, te sentarás encima de él y podrás romperlo. Por esta misma razón, no deberías dejarlo sobre la cama o algún otro mueble. Evita dejarlo en bordes . Nunca sabes quién puede tropezarse con él, pues incluso una fuerte ráfaga de viento podría hacerlo caer.

. Nunca sabes quién puede tropezarse con él, pues incluso una fuerte ráfaga de viento podría hacerlo caer. No lo lleves contigo a hacer deporte o cualquier otra actividad que implica movimiento . Si vas a hacer ejercicio, jugar al fútbol o montarte en una montaña rusa, es mejor que lo dejes en casa o que lo cuide un amigo que no participará en la actividad para evitar que salga volando tras un movimiento brusco.

. Si vas a hacer ejercicio, jugar al fútbol o montarte en una montaña rusa, es mejor que lo dejes en casa o que lo cuide un amigo que no participará en la actividad para evitar que salga volando tras un movimiento brusco. Considera usar una funda con arnés de seguridad para sujetar tu móvil de forma más segura.

Y tú… ¿ya protegiste la pantalla de tu Samsung Galaxy S23?