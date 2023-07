¿Qué tan buena es la autonomía de los Samsung Galaxy S23? Los móviles insignia de Samsung para 2023 puede que tengan una potencia muy similar, pero tienen baterías bastante diferentes y esto claramente afecta la autonomía.

Así, es normal que te estés preguntando cuánto dura la batería de los Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra. Por suerte, nosotros estamos aquí para aclararlo sin mucho rodeo y en tres platos, como ya hicimos con los Redmi Note 12 5G, los Google Pixel 7 y los iPhone 14. ¿Estás listo?

Así son las baterías y tiempos de carga de los Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Aunque el Galaxy S23 perdió hace poco la corona del mejor móvil compacto del 2023 frente al Zenfone 10, lo cierto es que esta generación de Samsung es excelente: primero, no hay versiones con chips Exynos calentones y menos potentes que los Snapdragon; segundo, sus cámaras son muy buenas (aunque no las mejores); y tercero, el Galaxy S23 Ultra es considerado el móvil más completo y el flagship con mejor autonomía en lo que va de año según DxOMark.

Ahora bien, ¿los Galaxy S23 y S23+ tendrán tan buena autonomía como su hermano mayor? Es lo que vamos a revelar, porque gracias a las exhaustivas pruebas de DxOMark ya tenemos todos los datos energéticos de este trío. El laboratorio francés hizo multitud de pruebas que simulan el uso real de estos móviles, todas dentro de un entorno bien controlado para evitar errores. ¿Los resultados? Estos que te presentamos a continuación:

Samsung Galaxy S23

Batería de 3900 mAh con carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Duración media de la batería : 2 días y 3 horas.

: 2 días y 3 horas. Tiempo de carga por cable hasta el 80% : 50 minutos.

: 50 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 80% : 1 horas y 43 minutos.

: 1 horas y 43 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100% : 1 hora y 39 minutos.

: 1 hora y 39 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 100% : 2 horas y 16 minutos

: 2 horas y 16 minutos Autonomía con 5 minutos de carga (cable) : 3 horas y 04 minutos.

: 3 horas y 04 minutos. Calificación en DxOMark: 109 puntos.

Samsung Galaxy S23+

Batería de 4700 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Duración media de la batería : 2 días y 13 horas.

: 2 días y 13 horas. Tiempo de carga por cable hasta el 80% : 37 minutos.

: 37 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 80% : 1 hora y 34 minutos.

: 1 hora y 34 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100% : 1 hora y 25 minutos.

: 1 hora y 25 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 100% : 2 horas y 17 minutos

: 2 horas y 17 minutos Autonomía con 5 minutos de carga (cable) : 4 horas y 56 minutos.

: 4 horas y 56 minutos. Calificación en DxOMark: 134 puntos.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Duración media de la batería : 2 días y 17 horas.

: 2 días y 17 horas. Tiempo de carga por cable hasta el 80% : 37 minutos.

: 37 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 80% : 1 hora y 30 minutos.

: 1 hora y 30 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100% : 1 hora y 21 minutos.

: 1 hora y 21 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 100% : 2 horas y 18 minutos.

: 2 horas y 18 minutos. Autonomía con 5 minutos de carga (cable) : 5 horas y 23 minutos.

: 5 horas y 23 minutos. Calificación en DxOMark: 142 puntos.

¿Cuál es el Samsung Galaxy S23 con mejor batería y velocidad de carga?

Luego de ver las estadísticas de arriba queda en evidencia por qué DxOMark dice que el Galaxy S23 Ultra es el flagship con mejor autonomía del año. Su batería de 5000 mAh definitivamente le ayuda, pero también es importante recordar que lleva una pantalla de mayor resolución (y consumo, por supuesto). Así, lograr 5 horas y media de autonomía con solo 5 minutos de carga es un resultado brutal.

No obstante, no podemos dejar de lado el excelente desempeño que muestra la batería del Samsung Galaxy S23+. El modelo Plus siempre ha sido la cenicienta de los Galaxy S, al punto de que se ha hablado sobre eliminarlo. Sin embargo, en esta ocasión se comporta increíblemente bien, logrando una autonomía y tiempos de carga muy buenos respecto al Ultra. Bueno, no por nada tiene un puntaje tan alto en DxOMark.

Y ¿qué podemos decir del Galaxy S23? La verdad es que su batería de 3900 mAh le pesa bastante, además de su sencilla carga rápida de 25 W. Sabemos que hay limitaciones de espacio, pero aumentando un poco el grosor para incrementar la capacidad o directamente dándole mayor potencia de carga la cosa sería mejor.