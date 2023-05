Ya sabemos que el último flagship de Samsung no es el mejor en ninguno de los 5 apartados que evalúa el popular benchmark DxOMark. En cámaras, el Huawei P60 Pro es el rey de la actualidad, mientras que en selfies nadie le gana al iPhone 14 Pro Max. Asimismo, en calidad de sonido, el Black Shark 5 Pro del año pasado sigue ocupando el puesto más alto de este ranking. Por último, la mejor pantalla y autonomía la tienen dos móviles de la última serie Honor Magic 5.

Ahora bien, aunque no ocupa el primer lugar de ninguno de estos rankings, el Galaxy S23 Ultra sí que ha logrado algo que hasta ahora no había conseguido ningún otro móvil de 2023. Y es que el último flagship prémium de Samsung es el primero en obtener las etiquetas doradas de DxOMark, es decir, ha obtenido calificaciones extraordinarias tanto en su cámara principal, como en la cámara selfie, pantalla, sonido y autonomía.

Por si aún no lo sabes, DxOMark es un benchmark conformado por un equipo de ingeniería de que se encarga de analizar los 5 principales apartados de un móvil (cámara principal, pantalla, batería, audio y cámara selfie) usando protocolos predefinidos. Con base a dicha evaluación, se otorgan etiquetas de oro, plata o bronce según la calidad del producto en cada uno de sus apartados.

The @Samsung Galaxy #S23Ultra Snapdragon is the first device launched in 2023 to receive not 2, not 4, but 5 #DXOMARK gold labels, with the #selfie results coming in earlier today! 🥇

