Primer benchmark del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 en AnTuTu

El esperado Snapdragon 8 Gen 3 está cada vez más cerca. Hace poco se reveló que el próximo procesador de Qualcomm llegaría al mercado en octubre de este mismo año y ahora se han filtrado los primeros resultados de las pruebas de rendimiento de este procesador. Así es, el SD 8 Gen 3 acaba de pasar por el recién estrenado AnTuTu V10 y ha obtenido un puntaje espectacular. ¿Se convertirá en el procesador para móviles más potente del mercado? Acompáñanos a descubrirlo.

Los primeros benchmark del Snapdragon 8 Gen 3 son impresionantes… ¿Será el más potente para móviles?

El usuario de Weibo @NonxCirno acaba de revelar el puntaje que obtuvo el Snapdragon 8 Gen 3 en las pruebas de rendimiento de AnTuTu: 1771106 puntos. Esto lo posiciona como el procesador más potente de Android, superando el puntaje obtenido por el Dimensity 9200+ de 1368597 puntos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos resultados provienen de la nueva versión del benchmark (AnTuTu V10) la cual está dando puntuaciones más altas que la versión anterior usada para probar el SoC de MediaTek.

Entonces… ¿Esto significa que no deberíamos ilusionarnos con el escandaloso puntaje del Snapdragon 8 Gen 3? No necesariamente. De hecho, también se filtraron sus puntajes obtenidos en otro benchmark los cuales no dejan de ser impresionantes. Lo nuevo de Qualcomm pasó por Geekbench 6 y obtuvo un puntaje de 2200 puntos en la prueba de un solo núcleo y 7000 puntos en la de múltiples núcleos.

Para ponerlo en contexto, el predecesor de este chipset, Snapdragon 8 Gen 2, obtuvo un total de 2000 puntos y 5500 puntos respectivamente, por lo que la mejoría del nuevo SD 8 Gen 3 es notable. Además, lo nuevo de Qualcomm está al nivel del A16 Bionic, lo último de Apple para móviles. Este chipset que viene bajo el capó del iPhone 14 Pro obtuvo 2500 puntos en la prueba de Geekbench 6 un solo núcleo y 6200 puntos en la prueba multi-núcleos.

Cuál será el primer móvil en llevar el Snapdragon 8 Gen 3

Se espera que el nuevo Snapdragon 8 Gen 3 sea presentado oficialmente en la conferencia Qualcomm’s Snapdragon Technology Summit que se celebrará el próximo 24 de octubre. Y… ¿Cuál será el primer móvil en llevarlo bajo el capó? Pues eso aún no está claro. Sin embargo, los rumores indican que el Xiaomi 14, Vivo X100, iQOO 12, OnePlus 12 y Realme GT5 son los principales candidatos para estrenar este nuevo SoC.

