El lanzamiento de una nueva generación de los Samsung Galaxy S es algo que no pasa desapercibido nunca. Al fin y al cabo, son móviles de referencia dentro de la gama premium, así que siempre los compararemos contra sus principales rivales. Dentro de Android ya lo hicimos, al comparar el Samsung Galaxy S23 vs. Google Pixel 7 y el Galaxy S23 Ultra vs. Pixel 7 Pro.

Sin embargo, faltaba enfrentar a las estrellas de Samsung con sus rivales en la otra acera, los móviles de Apple (con iOS). Es lo que vamos a hacer a continuación, en esta super comparativa entre los Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra vs. Apple iPhone 14 y 14 Pro Max. Los más sencillos y los más completos de cada serie comparados, ¿qué móviles crees que serán los mejores?

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra vs. Apple iPhone 14 y 14 Pro Max

Especificaciones Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Ultra

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro Max

Dimensiones y peso 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. 168 gramos. 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. 234 gramos. 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

172 gramos. 160,7 x 77,6 x 7,8 mm

240 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco hasta 120 Hz, 442 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+. 6,8″ QHD+ (3088 x 1440 píxeles) con panel curvo Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco hasta 120 Hz, 501 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+. 6,1″ Full HD+ (2532 x 1170 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 60 Hz, 460 ppi, brillo máximo de 1200 nits, HDR10, Dolby Vision y protección Ceramic Shield Glass. 6,7″ Full HD+ (2796 x 1290 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco hasta 120 Hz, 460 ppi, brillo máximo de 2000 nits, HDR10, Dolby Vision y protección Ceramic Shield Glass. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con gráfica Adreno 740. Apple A15 Bionic con gráfica Apple de 5 núcleos Apple A16 Bionic con gráfica Apple de 5 núcleos RAM 8 GB LPDDR5X. 8 GB o 12 LPDDR5X. 6 GB LPDDR4X. 6 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0). 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0). 128 GB, 256 GB o 512 GB (NVMe). 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB (NVMe). Cámara Trasera Triple: Cámara principal de 50 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS.

Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, PDAF y zoom óptico de 3x.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps u 8K a 30 fps. Cuádruple: Cámara principal de 200 MP con f/1.7, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS

Teleobjetivo periscópico de 10 MP con f/4.9, Dual Pixel AF, OIS y zoom óptico de 10x.

Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, Dual Pixel AF, OIS y zoom óptico de 3x.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps u 8K a 30 fps. Doble: Cámara principal de 12 MP con f/1.5, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.4 y ángulo de visión de 120º. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps. Triple + auxiliar: Cámara principal de 48 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS.

Teleobjetivo de 12 MP con f/2.8, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º.

Sensor auxiliar TOF 3D LiDAR. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps u 8K a 30 fps. Cámara Frontal 12 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. 12 MP con f/1.9 y PDAF. Conectividad WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C 3.2, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo firmados por AKG, resistencia al agua IP68, lector de huellas bajo pantalla, desbloqueo facial 2D y Samsung DeX. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, Lightning, GPS, Galileo, Glonass, BDS, QZSS, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, desbloqueo facial 3D (Face ID) y conexión satelital. Batería 3900 mAh con carga rápida de 25 W, inalámbrica de 10 W e inversa de 4,5 W. 5000 mAh con carga rápida de 45 W, inalámbrica de 10 W e inversa de 4,5 W. 3279 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica de 15 W (MagSage). 4323 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica de 15 W (MagSage). Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1. iOS 16 (actualizable a iOS 16.3).

Precio Desde 959 €. Desde 1409 €. A partir de 1009 €. A partir de 1489 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar Comprar

Los Galaxy S23 tienen mejor pantalla (en general), pero la justa del brillo se la lleva Apple

Empezamos esta comparativa con un dato curioso: las pantallas de estos cuatro móviles son fabricadas por Samsung, pero el panel más brillante lo lleva un dispositivo de Apple. Concretamente, es la del iPhone 14 Pro Max, que ofrece un brillo de hasta 2000 nits.

Sin embargo, esto no es lo único que determina la superioridad de una pantalla para móviles y lo cierto es que estos cuatro competidores están bastante parejos, aunque Samsung se adelanta. Mira sus especificaciones y luego analizamos un poco más a fondo.

Samsung Galaxy S23 : pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+, 120 Hz, HDR10+, hasta 1750 nits de brillo y Gorilla Glass Victus+.

: pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+, 120 Hz, HDR10+, hasta 1750 nits de brillo y Gorilla Glass Victus+. Samsung Galaxy S23 Ultra : pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+, 120 Hz, HDR10+, hasta 1750 nits de brillo y Gorilla Glass Victus+.

: pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+, 120 Hz, HDR10+, hasta 1750 nits de brillo y Gorilla Glass Victus+. Apple iPhone 14 : pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+, 60 Hz, HDR10, hasta 1200 nits de brillo y Ceramic Shield Glass.

: pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+, 60 Hz, HDR10, hasta 1200 nits de brillo y Ceramic Shield Glass. Apple iPhone 14 Pro Max: pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, 120 Hz, HDR10, hasta 2000 nits de brillo y Ceramic Shield Glass.

En términos generales, los paneles de los Samsung Galaxy S23 son superiores a los de los iPhone 14: primero, porque el Galaxy S23 estándar lleva pantalla de 120 Hz, mientras que el iPhone 14 no; segundo, porque los dispositivos de Samsung tienen certificación HDR10+, mientras que los de Apple se quedan en HDR10; finalmente, porque el Galaxy S23 Ultra da el salto de resolución hasta QHD+, un formato mucho más completo que el Full HD+. Aun así, hay dos cosas que debemos rescatar de los iPhone 14: por una parte, sus pantallas siguen siendo espectaculares; por la otra, cuentan con certificación Dolby Vision, algo que no tienen los terminales de Samsung.

Los iPhone 14 siguen siendo la referencia global en cuanto a diseño, aunque los Galaxy S23 no están mal

Algo que ha caracterizado durante años a los iPhone es que son los móviles que marcan la tendencia de gran parte del mercado. Son smartphones con un aspecto espectacular, especialmente desde que recuperaron los laterales rectos que ayudan al agarre y suman puntos de diseño. Su módulo de cámaras que recuerda a las hornillas de una estufa fue muy criticado cuando se lanzó junto a los iPhone 11. Sin embargo, con el paso del tiempo el mercado les ha agarrado cariño (y nosotros también). Tanto, que muchos fabricantes los copian de alguna manera.

Ojo, esto no significa que los Samsung Galaxy S23 sean feos, porque no lo son. También tienen un aspecto genial, especialmente ahora que unificaron sus líneas de diseño. No obstante, sucede más o menos lo mismo que con las comparativas contra los Google Pixel 7 y 7 Pro: Apple apuesta a un diseño más futurista, mientras que Samsung apunta más hacia el minimalismo.

Aparte, los cuatro móviles de esta comparativa llevan traseras de cristal fabricadas por Corning y marcos de aluminio. Son similares hasta en los materiales utilizados en su carcasa. ¿La conclusión? En este apartado daremos como ganadores a los iPhone por ser referencia de diseño en el mercado (aunque el notch de iPhone 14 estándar debería desaparecer), pero no olvides algo: los gustos son subjetivos, así que cualquiera que te parezca más bonito está bien.

Por cierto, mención especial a Dynamic Island en el iPhone 14 Pro Max, una característica de diseño brutal que todavía no está presente en Android, aunque sea una novedad vía software

El rendimiento de absurdamente parejo, algo que viene de la mezcla de hardware + software

Por sí solo, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 es el chip más potente que existe actualmente en todo el mercado móvil para Android. Pero, ¿qué sucede en los Galaxy S23? Los móviles de Samsung llevan una versión exclusiva llamada Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que es todavía más potente. A través de un ligero overclock en la CPU y GPU, los Galaxy S23 ganan un extra de potencia que los posiciona aún mejor.

Todo eso, sin mencionar las tecnologías de memoria que utiliza Samsung en sus móviles estrella: LPPDDR5X para la RAM y UFS 4.0 para el almacenamiento. Estos son los formatos más veloces actualmente para el mercado de consumo, pero hay un plus: Samsung es uno de los principales desarrolladores de estas tecnologías, así que las exprimen como nadie.

Eso sí, no te equivoques pensado que los móviles de Apple son mancos. El procesador A16 Bionic del iPhone 14 Pro Max también es increíble, así como el almacenamiento NVMe. Mientras, el A15 Bionic del iPhone 14 estándar tampoco está mal, pero siendo un chip de 2021 no se justifica que esté en el iPhone 14 (2022).

En tu día a día no notarás diferencia alguna en el rendimiento y fluidez de estos cuatro móviles, algo que viene desde dos frentes: primero, porque sus niveles de potencia son altísimos y mucho más de lo que cualquier usuario promedio necesita; segundo, porque la optimización de Android e iOS raya en la perfección en sus últimas actualizaciones.

Dicho esto, te dejamos las puntuaciones de estos cuatro móviles en tres de los benchmarks más famosos del mundo: Geekbench 5 (general), 3DMark Extreme (GPU) y AnTuTu v9 (general, pero con mayor tendencia al rendimiento de la CPU).

AnTuTu v9:

Samsung Galaxy S23 (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) : 1.250.000 puntos (promedio).

: 1.250.000 puntos (promedio). Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy) : 1.285.000 puntos (promedio).

: 1.285.000 puntos (promedio). Apple iPhone 14 (Apple A15 Bionic) : 829.706 puntos (máximo).

: 829.706 puntos (máximo). Apple iPhone 14 Pro Max (Apple A16 Bionic): 949.130 puntos (máximo).

Las cámaras de los Galaxy S23 y S23 Ultra son mejores en el papel

Aunque esta sección amerita una comparativa exclusiva para dar un veredicto que no deje lugar a dudas, igualmente hablaremos un poco al respecto. ¿Qué podemos decirte? Tanto los Galaxy S23 como los iPhone 14 son móviles excepcionales para fotografía y video. Además, son las joyas de la corona de sus respectivos fabricantes, así que no podía ser de otra manera. Dicho esto, hablemos del apartado técnico de cada par de contendientes y cómo se comportan frente a su rival directo.

En lo que respecta al duelo del Galaxy S23 vs. Apple iPhone 14, el móvil de Samsung lleva las de ganar al tener triple cámara trasera. El Galaxy S23 ofrece un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP con visión de 120º y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x. De este último carece el iPhone 14, que solo cuenta con un sensor principal de 12 MP y un ultra gran angular de 12 MP, también de 120º. Esto lo pone en desventaja al intentar hacer fotos con zoom.

En el duelo técnico de cámaras entre el Galaxy S23 Ultra y el iPhone 14 Pro Max sucede algo similar, aunque la diferencia es mayor. El teléfono de Samsung tiene cuatro cámaras traseras y el sensor principal es una bestia de 200 MP con una apertura focal de apenas f/1.7 (una hazaña). Aparte, se le suman un teleobjetivo periscópico de 10 MP con zoom óptico de 10x, un teleobjetivo normal de 10 MP con zoom óptico de 3x y un ultra gran angular de 12 MP con visión de 120º.

Por su parte, el iPhone 14 Pro Max tiene triple cámara trasera más una auxiliar, así que parte con desventaja técnica. Aun así, sus especificaciones no están nada mal, porque sus sensores se distribuyen de la siguiente manera: cámara principal de 48 MP, teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 3x y un ultra gran angular de 12 MP con visión de 120º. El auxiliar es un sensor LiDAR ToF 3D que sirve como cámara de profundidad. Lo dicho, no está nada mal, pero técnicamente es inferior al Galaxy S23 Ultra.

¿Qué dicen las comparativas fotográficas al enfrentar a los Galaxy S23 y S23 Ultra vs. iPhone 14 y 14 Pro Max?

Ahora bien, hablemos de este duelo en general, pues varios portales ya han adelantado algunas comparativas fotográficas de estos cuatro móviles. ¿Las conclusiones comunes entre todas ellas? Estas:

La cámara principal de los Galaxy S23 captura mayores detalles en escenas con buena iluminación. Sin embargo, sus colores son más fríos que en los iPhone 14 (cálidos y un poco amarillentos).

en escenas con buena iluminación. Sin embargo, sus colores son más fríos que en los iPhone 14 (cálidos y un poco amarillentos). Las escenas nocturnas ofrecen mejor rango dinámico en los Galaxy S23 , especialmente en el Ultra. Esto se debe al enfoque cuádruple de los Samsung, así como la IA cognitiva del ISP Spectra de su SoC.

, especialmente en el Ultra. Esto se debe al enfoque cuádruple de los Samsung, así como la IA cognitiva del ISP Spectra de su SoC. Los iPhone 14 son mejores en fotografía ultra ancha , pues la iluminación es más uniforme, los colores resaltan más y el centro no cobra tanto protagonismo. Esto es especialmente evidente en escenas con poca luz natural (no nocturnas).

, pues la iluminación es más uniforme, los colores resaltan más y el centro no cobra tanto protagonismo. Esto es especialmente evidente en escenas con poca luz natural (no nocturnas). Los Samsung Galaxy S23 son capaces de grabar vídeos en 8K. Sin embargo, esto no les basta para superar a los iPhone 14 y 14 Pro Max en grabación de vídeos, donde su superioridad es hegemónica .

. En fotografía con zoom, los Galaxy S23, iPhone 14 y 14 Pro Max están muy parejos, pero el Galaxy S23 Ultra no tiene competencia gracias al teleobjetivo periscópico.

Mayor capacidad de batería en los Galaxy S23 y S23 Ultra, pero misma autonomía que sus rivales

Pese a llevar baterías más pequeñas, los iPhone siempre han destacado por ofrecer una autonomía excelente. Tanto así, que muchas veces es superior a la de sus rivales en Android con baterías bastante más grandes. Con los iPhone 14 no es diferente, pues aguantan todo un día de uso intenso sin problema con esta capacidad: 3279 mah en el iPhone 14, con pantalla de 60 Hz; y 4323 mAh en el iPhone 14 Pro Max, con pantalla de 120 Hz. Por su parte, el Galaxy S23 Ultra ofrece una autonomía similar con su batería de 5000 mAh y pantalla de 120 Hz. Sin embargo, el S23 estándar se resiente con sus 3900 mAh, quedándose en unas 15 horas de autonomía con la pantalla a 120 Hz.

¿Y la carga de estas baterías? Los Galaxy S23, iPhone 14 y iPhone 14 Pro Max quedan bastante parejos. No obstante, el Galaxy S23 Ultra se despega de ellos gracias a su carga rápida de 45 W, capaz de llevar la batería de 0% a 65% en solo 30 minutos. Los cuatro dispositivos cuentan con carga inalámbrica, pero los de Apple se llevan la palma con la carga MagSafe de 15 W.

¿Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra o iPhone 14 y 14 Pro Max? ¿Qué buques insignia son los mejores?

Llegamos al final de esta extensa comparativa y solamente quedan dos cosas por hacer: hablar de precios y dar conclusión a este artículo respondiendo a las preguntas que te trajeron acá. Sobre lo primero, debemos decir que los cuatro contendientes de esta comparativa mantienen un precio muy similar entre ellos, así todo se resume al resto de sus características. Sí, son costosos, pero son unos dispositivos fabulosos, esto es lo que cuestan:

Samsung Galaxy S23 : desde 959 € para la versión de 8 GB + 128 GB.

: desde 959 € para la versión de 8 GB + 128 GB. Samsung Galaxy S23 Ultra : desde 1409 € para la versión de 8 GB + 256 GB.

: desde 1409 € para la versión de 8 GB + 256 GB. Apple iPhone 14 : desde 1009 € para la versión de 6 GB + 128 GB.

: desde 1009 € para la versión de 6 GB + 128 GB. Apple iPhone 14 Pro Max: desde 1489 € para la versión de 6 GB + 128 GB.

Ahora bien, entre el Samsung Galaxy S23 y el iPhone 14, ¿cuál deberías comprar? Es un resultado increíblemente parejo, así que podrías elegir el que más te guste. Aun así, el Galaxy S23 tiene una pantalla más veloz (120 Hz) y mayor rendimiento, así que lo damos como ganador (por porquísima distancia).

Entre el Galaxy S23 Ultra y el iPhone 14 Pro Max, ¿cuál es el ganador? La diferencia es mayor y la balanza se pone a favor del móvil de Samsung. ¿Las razones? Ofrece un rendimiento, pantalla y autonomía similares, pero sus cámaras son superiores, su almacenamiento base el doble, incluye S-Pen y además tiene mejor potencia de carga. Ojo, el iPhone 14 Pro Max no es manco y podría ser una mejor elección si lo tuyo será la grabación de vídeos. Por cierto, el iPhone 14 Pro también se perfila como una gran alternativa, porque tiene las mismas características que el Pro Max, pero es más pequeño y económico.