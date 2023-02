Con el lanzamiento de los Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra, una nueva rivalidad nace en la gama alta. Los móviles de Samsung son fantásticos, pero otras compañías también tienen sus propias estrellas que le hacen competencia. De entre todos, Google tiene uno de los huesos más duros de roer: el Google Pixel 7, que por su precio es una alternativa genial para entrar a la gama alta sin dejar todo tu sueldo en el salto.

Su rival directo entre los nuevos smartphones de Samsung sería el Galaxy S23 estándar, pero ¿realmente es capaz de batir al móvil de Google? Los comparamos a continuación para salir de toda duda y decirte qué móvil deberías comprar entre el Samsung Galaxy S23 y el Google Pixel 7.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S23 vs. Google Pixel 7

Especificaciones Samsung Galaxy S23

Google Pixel 7

Dimensiones y peso 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. 168 gramos. 155,6 x 73,2 x 8,7 mm. 197 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco hasta 120 Hz, 442 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+. 6,3″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, 416 ppi, brillo máximo de 1400 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con gráfica Adreno 740. Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7.

RAM 8 GB LPDDR5X. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0). 128 o 256 GB (UFS 3.1). Cámara Trasera Triple: Cámara principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung GN5), Dual Pixel AF y OIS.

Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4 (Sony IMX772), PDAF y zoom óptico de 3x.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 (Sony IMX564) y ángulo de visión de 120º. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps u 8K a 30 fps. Doble: Cámara principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung GN1), PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 (Sony IMX381) y ángulo de visión de 114º. Flash LED y grabación a 4K en 60 fps. Cámara Frontal 12 MP con f/2.2, tamaño de píxel: 1.12 μm y campo de visión de 80°. Dual Pixel AF. 10.8 MP con f/2.2, tamaño de píxel: 1.12 μm y campo de visión de 92,8°. Conectividad WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C 3.2, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo firmados por AKG, resistencia al agua IP68, lector de huellas bajo pantalla, desbloqueo facial 2D y Samsung DeX. WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB-C 3.2, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, lector de huellas bajo pantalla y desbloqueo facial 2D. Batería 3900 mAh con carga rápida de 25 W, inalámbrica 10 W e inversa de 4,5 W. 4355 mAh con carga rápida de 30 W, inalámbrica 23 W e inversa de 5 W. Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1. 4 años de actualizaciones de SO y 5 años de parches de seguridad. Android 13. 3 años de actualizaciones de SO y 5 años de parches de seguridad. Precio Desde 959 €. Desde 649 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

La pantalla del Galaxy S23 es superior y brilla más, aunque en diseño van bastante parejos

Si hay algo en lo que Samsung destaca dentro del mercado móvil es en sus pantallas, y esta vez no iba a ser la excepción. El Galaxy S23 llega al mercado con un panel AMOLED de 6,1” con resolución Full HD+, refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1750 nits, una genialidad. Mientras, el Google Pixel 7 equipa un panel AMOLED de 6,3” con resolución Full HD+, refresco de 90 Hz y brillo máximo de 1400 nits.

La pantalla del Pixel 7 no está nada mal, pero esos 350 nits de brillo y 30 Hz de velocidad de refresco extra del Galaxy S23 se notarán. Además, aunque la diferencia de tamaño no sea mucha en la pantalla, el dispositivo de Samsung cuenta con unos bordes más pequeños. ¿El resultado de juntar ambas cosas? Un smartphone más compacto, algo que algunos usuarios sabrán apreciar.

En cuanto a diseño, hay que entender que los gustos son totalmente subjetivos, pero lo cierto es que estos dos teléfonos son bastante bonitos. Por un lado, el Samsung Galaxy S23 apuesta al minimalismo absoluto; por el otro, el Google Pixel 7 responde a un estilo un poco más futurista. Los dos cuentan con protección IP68 contra polvo y agua.

Ambos teléfonos cuentan con desbloqueo facial por software, así como escáner de huellas debajo de la pantalla. No obstante, el escáner del Samsung es ultrasónico, así que es mucho más rápido que el de su rival (que es conocido por ser bastante lento).

En potencia, el Samsung Galaxy S23 se come con patatas al Google Pixel 7 y también en soporte

Aunque el Google Pixel 7 es un móvil con un rendimiento excepcional, el chip Tensor G2 poco tiene que hacer contra el SoC de su rival. ¿Por qué lo decimos? Porque el Galaxy S23 no solo lleva el mejor chip para móviles de todo el mercado, sino que aparte lo tiene overclockeado de fábrica.

Hablamos del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un chip cuyo registro en AnTuTu se mueve por encima de los 1.250.000 puntos. En cambio, el Google Tensor G2 registra alrededor de 813.000 puntos. Lo dicho: no es un mal registro para el Pixel 7, pues su rendimiento en la vida real es brutal, pero el Galaxy S23 lo supera por más de un 50% de diferencia. Y en Geekbench la cosa no es tan diferente:

Pero, ojito, que toda la potencia del Galaxy S23 no solamente viene de su procesador. También ayudan la RAM LPDDR5X y el almacenamiento UFS 4.0, actualmente los dos tipos de memoria más rápidos en el mercado de consumo.

Ambos dispositivos ejecutan Android 13, aunque el Samsung lleva la capa de personalización One UI 5.1. Esto significa que son idénticos en cuando a funcionalidades básicas, aunque visualmente su software es muy distinto. ¿Qué tanto afecta One UI el rendimiento? En honor a la verdad, muy poco, porque es una capa que lleva años puliéndose y solo mejora en cada nueva versión.

¿Y qué tal el soporte? Samsung y Google ofrecen un soporte espectacular a sus móviles. No obstante, recientemente Samsung actualizó sus políticas y decidió ir hasta donde ningún otro fabricante en Android ha ido: el Galaxy S23 tendrá cuatro actualizaciones de Android (llegará hasta Android 17), así como 5 años de parches de seguridad. En cambio, el Google Pixel se quedará en tres versiones de Android (hasta la 16), aunque con 5 años de actualizaciones de seguridad.

Las cámaras del Galaxy S23 son superiores sobre el papel, pero con Google nunca se sabe

La comparativa de cámaras entre estos dos móviles es algo bastante delicado. Si nos quedamos únicamente en hardware, definitivamente el teléfono de Samsung ganará. Sin embargo, el Google Pixel 7 es uno de los mejores smartphones del mundo en fotografía. A falta de una comparativa fotográfica detallada, tenemos que quedarnos con el hardware únicamente, pero por favor toma en cuenta lo que mencionamos antes.

Ahora bien, ¿qué cámaras ofrece el Galaxy S23? Las siguientes:

Cámara principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung GN5), Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.8 (Samsung GN5), Dual Pixel AF y OIS. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4 (Sony IMX772), PDAF y zoom óptico de 3x.

con f/2.4 (Sony IMX772), PDAF y zoom óptico de 3x. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 (Sony IMX564) y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2 (Sony IMX564) y ángulo de visión de 120º. Cámara frontal de 12 MP con f/2.2 (Samsung S5K3LU) y Dual Pixel AF.

Mientras tanto, el Google Pixel 7 cuenta con la siguiente alineación:

Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung GN1), PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

con f/1.8 (Samsung GN1), PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 (Sony IMX381) y ángulo de visión de 114º.

con f/2.2 (Sony IMX381) y ángulo de visión de 114º. Cámara frontal de 10.8 MP con f/2.2 (Samsung S5K3J1).

El Galaxy S23 tiene la ventaja de llevar un sensor teleobjetivo que no está en el Pixel 7. Resulta que los sensores del resto de sus cámaras también son más nuevos que los del dispositivo de Google. Aparte, el móvil de Samsung puede grabar en 8K, algo de lo que carece el móvil de Google.

Además, el ISP del Galaxy S23 cuenta con IA Cognitiva, que permite segmentar los elementos dentro de una escena para mejorarlos individualmente con inteligencia artificial. Según Samsung y Qualcomm, esta tecnología ayuda a obtener mejores fotos y vídeos finales que una optimización estándar con IA, especialmente en tomas nocturnas.

Cuando salgan las comparativas fotográficas sabremos si esto es cierto, pero no olvides que en la fotografía móvil computacional Google no tiene competencia (hasta ahora).

La batería del Pixel 7 le pasa por encima a la del Galaxy S23, lo mismo su sistema de carga

Un apartado en el que el dispositivo de Google se lleva por en medio al de Samsung es en este. El Google Pixel 7 tiene una batería de 4355 mAh, bastante más que los 3900 mAh del Galaxy S23. ¿El resultado? Mejor autonomía promedio que su rival.

Además, su sistema de carga es superior, pues el Pixel 7 tiene carga rápida de 30 W y carga inalámbrica de 21 W. En cambio, el teléfono de Samsung ofrece carga rápida de 25 W y se queda en solo 10 W para la carga inalámbrica.

Entre el Samsung Galaxy S23 y el Google Pixel 7, ¿cuál es el mejor gama alta «asequible»?

Llegamos al final de esta comparativa y solamente nos queda un punto por abordar: el precio, que es la gran piedra de tranca del Galaxy S23 respecto a casi todos sus rivales.

El móvil de Samsung tiene un precio de partida de 959 €, una cifra bastante alta para se el hermano menor de la serie S. Mientras, el Google Pixel 7 se vende desde 649 €, siendo uno de los buques insignia más económicos que encontrarás actualmente. La diferencia es de más de 300 €, lo cual no es poca cosa para la mayoría de los bolsillos.

¿Se justifica tamaña diferencia entre ambos dispositivos? En nuestra opinión: no, para nada. Y sí, es cierto que el Galaxy S23 es superior al Pixel 7 en varias cosas (especialmente potencia), pero no notarás la diferencia en el día a día. En cambio, tu bolsillo sí que se resentirá por gastar 300 € de más.

Dicho esto, el Galaxy S23 solo es una buena compra si vas a usarlo para jugar y si el dinero no es problema para ti. La potencia de su hardware y la pantalla de 120 Hz son ideales para este tipo de uso, aunque hay dispositivos más económicos que podrías usar para lo mismo (como…).

Para todos lo demás casos, recomendamos que te vayas por el Google Pixel 7 sin pensarlo. Hoy por hoy, probablemente sea el mejor móvil «económico» para entrar a la gama alta. No te arrepentirás de esa compra.