A diferencia de años anteriores, la llegada del nuevo Google Pixel 5 no causó tanto revuelo. El cambio de enfoque hacia la gama media, el no lanzarse junto a Android 11 y hasta el nuevo Chromecast le quitaron protagonismo.

Sin embargo, eso no significa que sea un mal móvil y por ello decidimos darle una oportunidad. ¿Cómo lo haremos? Enfrentándolo con dos móviles equivalentes para buscar el mejor gama media con 5G del momento. Comparamos el Google Pixel 5 vs OnePlus Nord vs Realme X50 5G.

Tabla comparativa del Google Pixel 5 vs OnePlus Nord vs Realme X50 5G

¿Por qué estos móviles? Porque todos tienen el mismo chip, haciendo que la comparativa sea justa. Eso también metería al Xiaomi Mi 10 Lite en el paquete, pero decidimos dejarlo fuera porque quedó de último al compararlo contra los otros. Sabiendo eso, es momento de la comparativa, y ¿qué mejor forma de hacerlo que con la tabla de especificaciones?

Especificaciones Google Pixel 5

OnePlus Nord

Realme X50 5G

Dimensiones y peso 144,7 x 70,4 x 8 mm, 151 gramos. 158,3 x 73,8 x 8,2 mm, 184 gramos. 163,8 × 75,8 × 8,9 mm, 202 gramos. Pantalla 6″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), panel OLED, 432 ppi, ratio 19.5:9, HDR10+ y frecuencia de actualización de 90Hz. 6,44″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), panel Fluid AMOLED, 408 ppi, ratio 20:9 y frecuencia de actualización de 90Hz. 6,57″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), panel IPS, 401 ppi, ratio 20:9 y frecuencia de actualización de 120Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. RAM 8 GB LPDDR4X. 8 o 12 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB UFS 2.1. 128 GB o 256 GB UFS 2.1. 128 GB UFS 2.1 Cámara Trasera Doble: 12,2 MP f/1.7 con visión de 77º, OIS y Dual Pixel AF + ultra gran angular de 16 MP f/2.2 y visión de 107º. Cuádruple: 48 MP f/1.75 con PDAF y OIS + ultra gran angular de 8 MP f/2.25 con visión de 119º + sensor de profundidad de 5 MP f/2.4 + macro de 2 MP f/2.4. Cuádruple: 48 MP f/1.8 con PDAF + ultra gran angular de 8 MP f/2.3 + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Cámara Frontal 8 MP con f/2.0. Doble: 32 MP f/2.45 + gran angular 8 MP f/2.45 con visión de 105º. Doble: 16 MP f/2.0 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Conectividad USB C, WiFi AC de doble banda, SIM 5G + eSIM, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.0, NFC y altavoz estéreo. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y Alert Slider. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1 y lector de huellas. Batería 4080 mAh con carga rápida de 18W y carga inalámbrica. 4115 mAh con carga rápida de 30W. 4200 mAh con carga rápida de 30W. Sistema Operativo Android 11. Oxygen OS 10.5 con Android 10. Realme UI con Android 10. Precio 629€ (8 GB +128 GB). 399€ (8 GB + 128 GB). 308€ (6 GB + 128 GB).

La calidad de construcción del Pixel 5 es genial

El Pixel 5 es un smartphone que no innova demasiado en diseño respecto al Pixel 4. Además, los marcos de la pantalla pudiesen ser más pequeños. Aun así, el diseño minimalista gusta y la trasera en aluminio le da un toque premium, ayuda a refrigerarlo y otorga resistencia. Es el móvil más pequeño de los tres y también el más ligero, un gran plus.

Mientras, el Nord y el X50 5G ofrecen traseras de cristal, un material que sigue viéndose muy bien, pero pierde en resistencia. Sus diseños son muy parecidos, con un agujero en la pantalla para los sensores frontales, marcos pequeños y un módulo de cámaras en vertical. ¿Una diferencia relevante? El diseño de la trasera, con OnePlus apostando a los colores sólidos y Realme a las ondas con movimiento.

¿Con cuál nos quedaríamos? Definitivamente con el Pixel 5, que además tiene marcos de aluminio, algo que otorga aún más resistencia al conjunto.

Si quieres una pantalla veloz ve por el Realme, si buscas calidad gana el OnePlus y por tamaño el Pixel 5

En este apartado no hay forma de dar un claro ganador porque cada móvil ofrece algo particularmente interesante, aunque todos tienen pantallas Full HD+.

El Realme X50 5G tiene la pantalla más veloz gracias a su tasa de actualización de 120 Hz, pero es un panel IPS que no destaca en calidad de imagen. Aun así, no está mal, y además tiene la más grande gracias a sus 6,57 pulgadas.

Por su parte, el Nord se mantiene en el medio del tamaño con 6,44 pulgadas. ¿Qué tiene de especial? Su panel Fluid AMOLED, uno de los mejores en calidad de imagen, aunque se queda en 90 Hz.

Por último está el Pixel 5, que será el favorito de los que desean un móvil compacto gracias a su pantalla de solo 6 pulgadas. Aparte, de calidad de imagen va muy bien debido a su panel OLED con HDRD10+ y 90 Hz.

En rendimiento todos deben ir a la par, pero el OnePlus tiene versión de 12 GB de RAM

Como mencionamos al inicio, estos tres móviles tienen el mismo Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620, lo que además les otorga conectividad 5G. Aparte, todos tienen RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.1. Por consiguiente, al menos sobre el papel los tres tendrán el mismo rendimiento, pero hay sutilezas en la vida real.

El Realme X50 5G llega en versiones de 6 u 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, nada mal. Sin embargo, Realme UI es capa de personalización que más recursos consume de los tres.

El Google Pixel 5 tiene una única versión de 8GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. No obstante, llega con Android 11, que no solo es la última versión sino que además es el más ligero y mejor integrado.

En lo más alto debería estar el OnePlus Nord, porque tiene versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, OxygenOS es una capa que queda muy cerca de Android stock en fluidez y rendimiento. Esos 12 GB de RAM en el Nord seguro marcan la diferencia.

El OnePlus Nord ofrece las mejores cámaras, pero la fotografía computacional de Google golpea fuerte

El Pixel 5 llega con doble cámara trasera: la primera, un sensor principal de apenas 12,2 MP con f/1.7; la segunda, un ultra gran angular de 16 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 107 grados. ¿Y la frontal? Una sencilla cámara de 8MP con f/2.0. Comparados, estos sensores no saben a nada, pero Google siempre logra resultados increíbles con poco gracias a la fotografía computacional.

El OnePlus ofrece las mejores cámaras de la comparativa, técnicamente hablando. El Nord divide sus cuatro cámaras traseras en: sensor principal de 48 MP f/1.75 + ultra gran angular de 8 MP f/2.25 con visión de 119º + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 5 MP f/2.4. Sobre las cámaras frontales, hay una de 32 MP f/2.45 y otra de 8 MP f/2.45. OnePlus siempre destaca en las comparativas fotográficas, así que la calidad está más que garantizada.

Por último está el Realme X50 5G, un móvil que también ofrece una alineación de cámaras. No obstante, la marca nunca ha sabido exprimir bien sus sensores fotográficos, ofreciendo fotos muy buenas pero que se quedan detrás de la competencia. El X50 tiene: un sensor principal de 48 MP f/1.8 + ultra gran angular de 8MP f/2.3 + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. En el frontal ofrece un sensor de 16 MP f/2.0 y otro de 2 MP f/2.4.

El Realme X50 5G tiene el mejor equipo de carga, pero el Pixel 5 es el único con carga inalámbrica

El Realme X50 5G tenía que marcarse un punto a su favor, y lo hace con su sistema de carga rápida de 30W y batería de 4200 mAh. Es un buen equipo que asegura una excelente autonomía, y la mejor combinación de la comparativa.

Muy cerca le sigue el OnePlus Nord con batería de 4115 mAh y la misma carga de rápida de 30W. En la vida real la diferencia de autonomía debe ser marginal entre ambos, pero en lo técnico existe y hay que señalarlo.

Por su parte, el Google Pixel 5 mantiene una sencilla carga rápida de 18W, pero mejora sobremanera la capacidad de batería de su predecesor al subir hasta 4080 mAh. Aparte, es el único con carga inalámbrica de los tres.

El OnePlus Nord sigue siendo el mejor gama media del mercado en 2020

El OnePlus Nord es el que ofrece un mejor balance de estos tres móviles, con la mejor pantalla, las mejores cámaras, una versión de 12 GB de RAM y un sistema de carga muy bueno. Además, su precio se mantiene en el medio del precio del Pixel 5 y el Realmente, porque el Nord de 8 GB + 128 GB se consigue por 399 euros. Con todo ello, es el claro ganador de la comparativa.

El segundo y tercer lugar no lo definiremos, porque depende enteramente lo que busque cada quien. Globalmente, el Google Pixel 5 puede ser mejor al Realme por su calidad de pantalla, construcción, fotografía y software, pero sus 629 euros de precio le restan puntos por todos lados.

Mientras, el Realme cuesta solo 308 euros, es por diferencia el que ofrece una mejor relación precio/rendimiento de los tres, pero el tema de la calidad es su talón de Aquiles. Tiene la pantalla más veloz, pero de peor imagen; cámaras excelentes, pero no así sus resultados; un buen diseño, pero no el más robusto.

¿Te parece la elección correcta? ¿Con cuál te quedarías tú?