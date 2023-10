Primeros rumores del Pixel 9 vaticinan una pantalla más grande

No ha pasado mucho tiempo tras el lanzamiento de los Google Pixel 8 y el Pixel Watch 2, y ya comienzan a salir rumores en torno a lo que sería el futuro Pixel 9. Google sorprendió con su nueva serie de 2023, trayendo a la mesa móviles con 7 años de actualizaciones, así como IA integrada, y de todas formas no parece que hayan quedado conformes.

Y es que podrían estar poniendo manos a la obra en lo que será su siguiente gran sensación del próximo año sin interrupción. Si los rumores son ciertos, estarían planeando traer un Google Pixel 9 cuya pantalla sería mucho más grande a la de todos los modelos anteriores.

Los rumores hablan de una pantalla más grande en el Pixel 9, pero no dan detalles

Este dato no oficial se conoce gracias al comentario del CEO de Display Supply Chain Consultants, Ross Young. Desde la plataforma social X (antigua Twitter), anunció que ya conocía el tamaño de las pantallas de los Pixel 9, y afirmó que serían más grandes que las de los Pixel 8.

No especificó las medidas, y el reporte en donde figura la información no es de conocimiento público, por lo que hasta ahora no es posible saber exactamente cuánto aumentará Google sus pantallas. Lo que sí queda claro es que el cambio engloba a toda la serie: el Pixel 9, Pixel 9a, Pixel Pro y el próximo Pixel Fold.

Hay que tener en cuenta que con su debut, el Pixel 8 apareció con una pantalla de 6,2”, mientras que el Pixel 8 Pro con una de 6,7”. De modo que los Pixel 9 superarán estas medidas, brindando mayor superficie para que los usuarios realicen sus tareas en el móvil con una mejor visualización. Eso sí, Google deberá tener presente los contras que traen las pantallas más grandes, como la incomodidad de sostener el dispositivo con una mano.

Si todo esto es verdad, o solo un rumor, solo se sabrá cuando comience a salir la información oficial. Por el momento, lo que nos ha dejado Ross Young es tan solo un rumor aunque, teniendo en cuenta sus antecedentes, se trata de una fuente confiable en la materia.

Fuente | Androidheadlines