¿Crees que eres fanático de Pokémon GO? Eso es porque no conoces al abuelo más famoso de este juego. ¡Sí! Un abuelo. Y es que Chen San-Yuan, mejor conocido como el famoso abuelo de Pokémon Go, ya lleva 64 teléfonos en su bici. ¿Puedes creerlo? 64 móviles en una misma bicicleta, ¿cómo hará para jugar? Te lo contamos a continuación.

Todo fanático debe estar enterado de lo que pasa en el universo de Pokémon GO, ¿sabías que las mega evoluciones ya están por llegar? Pincha aquí y conoce todo al respecto de la llegada de las mega evoluciones a Pokémon GO.

¿64 teléfonos conectados a una bici? Así juega el famoso abuelo de Pokémon GO

En mayo de 2018 Chen San-Yuan fue noticia al aparecer jugando a Pokémon GO con 6 teléfonos unidos a su bicicleta. Para el momento, el abuelo taiwanés tenía 70 años y confesaba que desde que su nieto le mostró Pokémon GO, se enamoró del juego.

Esto lo llevó a jugar Pokémon GO por más de 20 horas diarias durante 5 o 6 días a la semana, ¡una auténtica locura! El problema más común que tenía es que las baterías de los móviles se le agotaban, lo que lo llevó a comprar más teléfonos y tener varios Power Bank para garantizar más horas de juego.

A día de hoy Chen San-Yuan, quién fue profesor de Feng Shui, tiene 72 años y ya cuenta con 64 teléfonos en su bici, aunque claramente se puede ver que aún queda espacio para colocar unos 8 móviles más.

Podemos decir que el abuelo Chen San-Yuan es la persona más fanática de Pokémon GO. Sin embargo, es imposible no preguntarnos cosas como:

¿Los teléfonos no se le caerán si frena muy rápido?

¿Realmente puede circular mientras ve los móviles?

¿Tiene que frenarse para atrapar a un Pokémon?

¿Cómo hace para atrapar a un Pokémon si este le aparece en uno de los móviles de arriba?

¿La bici no se le volcará hacia adelante?

Y tú, ¿tendrías una bici con decenas de teléfonos solo para ser el mejor entrenador de Pokémon GO? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios. No te olvides echarle un ojo a cómo conseguir pokémonedas en Pokémon Go sin salir de casa, te será útil para el confinamiento.