En la tarde de hoy Pokémon ha llevado a cabo en su canal de YouTube el Pokémon Present. Una presentación especial donde anunciaron la llegada de las Mega Evoluciones a Pokémon GO y dos nuevas apps. Además, nuevos avatares para los personajes de Pokémon GO, basados en el nuevo pase de la Isla de la Armadura de Pokémon Espada y Escudo, y un anuncio importante sobre el Pokémon Fest 2020.

Las dos nuevas aplicaciones que Pokémon ha anunciado son Pokémon Smile y Pokémon Café Mix. La primera es una herramienta que busca enseñar a los niños a cepillarse los dientes y volverlo una rutina más divertida. Mientras que la segunda es un juego de rompecabezas parecido a Pokémon Shuffle. Así que ponte cómo que te contamos en detalle todo sobre las Mega Evoluciones de Pokémon GO y estas dos nuevas apps.

Toda la información sobre las Mega Evoluciones de Pokémon GO

Las Mega Evoluciones son algo que fueron incluidas en los juegos Pokémon X e Y y Pokémon Omega Rubi y Alfa Zafiro para la consola portátil Nintendo 3DS. Todos los Pokémon que cuentan con una mega evolución, con la excepción de 2, están en la pokédex de Pokémon GO. Esto es una buena noticia porque Niantic solo tendría que agregar la mega evolución del pokémon y no el trabajo tedioso de agregar al nuevo pokémon más su mega evolución.

Esta es una lista con los pokémon que cuentan con una mega evolución (los últimos dos no se encuentran en la pokédex de Pokémon GO):

Venusaur, Charizard, Blastoise, Beedrill, Pidgeot, Slowbro, Alakazam, Gengar, Kangaskhan, Pinsir, Gyarados, Aerodactyl, Mewtwo, Ampharos, Scizor, Steelix, Heracross, Houndoom, Tyranitar, Sceptile, Blaziken, Swampert, Sableye, Sharpedo, Camerup, Gardevoir, Mawile, Aggron, Medicham, Manetric, Banette, Absol, Altaria, Glalie, Salamence, Metagross, Latias/Latios, Rayquaza, Garchomp, Lucario, Abomasnow, Lopunny, Gallade, Audino y Diance.

Por el momento se desconoce la fecha exacta en la que se podrán mega evolucionar a los pokémon en Pokémon GO, como tampoco la forma en que se podrán encontrar las mega piedras que hacen posible esta evolución. Sin embargo, Niantic dijo que esta nueva función llegará en este 2020.

También han anunciado que debido al pase de la Isla de la Armadura de Pokémon Espada y Escudo los entrenadores podrán atrapar a Farfetch Galar. No sabemos si esto estará disponible por un periodo corto de tiempo así que te recomendamos que no dejes pasar la oportunidad y hazte con uno.

Por último han incluido nuevos avatares, o indumentarias, para que puedas colocarle a tu personaje de Pokémon GO.

El Pokémon Fest de 2020 será desde casa

Niantic ha anunciado que el Pokémon GO Fest 2020 será desde casa debido al confinamiento que el mundo atraviesa por el coronavirus. Durante este evento los entrenadores se encontrarán con experiencia única y una historia de investigación especial con cinco hábitats que irán cambiando (con temática de fuego, agua, planta, combate y amistad).

Para poder ingresar al Pokémon GO Fest 2020 deberás comprar la entrada en la tienda del juego, la cual tiene un coste de 14,99 euros. Además, ya han anunciado las fechas de este increíble evento:

Día 1 de Pokémon GO Fest 2020 : el sábado 25 de julio, de 10:00 am a 8:00 pm (hora de España).

: el sábado 25 de julio, de 10:00 am a 8:00 pm (hora de España). Día 2 de Pokémon GO Fest 2020: el domingo 26 de julio, de 10:00 am a 8:00 pm (hora de España).

Durante el Pokémon GO Fest los entrenadores podrán encontrar hasta 75 diferentes Pokémon en estado salvaje, tanto en estas investigaciones especiales como en incursiones. Lo mejor de todo es que podrán jugar con otros entrenadores para completar los Desafíos Globales que irán teniendo lugar durante cada hora.

Por último, han revelado que el pokémon especial que podrán ganar las personas que cumplan con las investigaciones especiales e incursiones será Victini, un pokémon legendario de tipo fuego y psíquico incluido en la 5ta generación.

Pokémon Smile, la nueva app para que los niños aprendan a cepillarse los dientes

Pokémon ha lanzado Pokémon Smile, una nueva aplicación para Android e iOS que busca enseñar a los niños a cómo cepillarse correctamente los dientes y volver este hábito algo bastante divertido.

En Pokémon Smile, los niños tendrán que cepillarse los dientes mientras van eliminando las bacterias que tienen retenidos a los pokémon, para que luego que vencerlas, estos puedan hacerse con el pokémon que acaban de rescatar.

Esta app cuenta con más de 100 pokémon para poder rescatar y atrapar. Los pokémon que sean atrapados serán añadidos a la pokédex. Así que los niños podrán jugar durante bastante tiempo a este juego.

Además, Pokémon Smile posee alarmas que puedes modificar a tu gusto para que te avise cuando sea el momento de cepillarte los dientes.

Pokémon Café Mix, un nuevo juego rompecabezas

Pokémon Café Mix es la otra app que Pokémon anunció el día de hoy. Se trata de un juego tipo rompecabezas en donde estarás a cargo de una cafetería y deberás servirle comida y bebidas especiales a los pokémon que vayan a visitarte.

En este nuevo juego, podrás contratar a los pokémon para que te ayuden a mejorar tus recetas. Además, también podrás agrandar el menú de tu café como también hacer más grande tu tienda. Así podrán visitarte más pokémon y tener el mejor café de todos.

Esta es toda la información sobre las Mega Evoluciones de Pokémon GO y las dos nuevas apps que desde ya puedes descargar en la Play Store. ¿Te ha gustado alguna? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios. No te olvides echarle un ojo a la nueva función de los pokémon escondidos en Pokémon GO, sin duda alguna, algo que vuelve más realista a Pokémon GO.